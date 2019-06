Blaha (ODS): Bezpečně a plynule jezdit po nových dálnicích chceme všichni

Vážený pane premiére,

poprvé jsme se setkali před pár lety a za úplně jiné situace. Vy jste jako ministr financí slíbil mně, starostovi města Uherské Hradiště, opravu státem vlastněného areálu uherskohradišťské věznice. Mimo jiné areálu, ve kterém se po únoru 1948 páchala děsivá komunistická zvěrstva. Řekl jste mi tenkrát, že jste člověk, který nekecá, a že uděláte maximum, dokonce se to objevilo i v programovém prohlášení vlády. Vlády opřené právě o komunisty. (Jedna poslankyně z SPD kýchla.) Je to pravda. (Smích v pravé části sálu.) Teď jste už nějakou dobu premiér. Na rozdíl od vedoucích odborů na našem městském úřadě k tomu nepotřebujete předložit ani negativní lustrační osvědčení. Ale já už chápu, jakým způsobem vlády pod vaším vedením fungují. Sliby, marketing a nic. Sliby, marketing a zase nic.

Je mi jasné, že drtivou většinu obyvatel České republiky naše věznice a to, v jakém šíleném je stavu, netrápí. S resortem dopravy, o kterém chci podrobněji mluvit, už to ale tak jednoduché není. Problémy v něm se totiž dotýkají všech.

Vážená vládo, vážení kolegové, pane ministře dopravy, předně mi dovolte poděkovat právě panu ministru dopravy za jeho přítomnost ve Sněmovně. Proč? Protože na to, že je jeho hnutí ANO v resortu dopravy nekompetentní, jsme si už zvykli za jeho předchůdce Dana Ťoka. Teď v souvislosti s prázdnou židlí v Otázkách Václava Moravce i během interpelací minulý týden jsme se v ODS začali obávat, že kromě nekompetence se na resortu dopravy objevila i neviditelnost. Pane ministře Kremlíku, jsem rád, že jste tady, i když jsem z vašich vyjádření spíše očekával, že budete na D1 rozvážet na motorce řidičům vodu. Proč mluvím o nekompetenci? Protože příběh Ministerstva dopravy - a pozor, ANO ho kontroluje už šestý rok - je příběh sice epický, dřív byl možná i komický, teď je ale hlavně smutný a místy dokonce hororový.

Mýto. Půl roku před spuštěním nového mýtného systému nevíme, kde ho vlastně budeme a kde ho nebudeme platit. Starostům a hejtmanům vláda do očí lže a podepsaná memoranda jsou bezcenné kusy papírů. Ve vzduchu je navíc hrozba mezinárodní arbitráže kvůli zřejmě nezákonnému podpisu smlouvy s novým provozovatelem, taky série možných obvinění ze zásahu do průběhu mýtného tendru ze strany předsedy poslaneckého klubu a prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, exministra dopravy Dana Ťoka a premiéra Andreje Babiše.

Dálnice. Za celou dobu, co hnutí ANO působí na Ministerstvu dopravy, se v České republice postavilo 42 kilometrů nových dálnic, tedy asi osm ročně. Loni ale pouhé, zato smutně rekordní 4 kilometry. Bydlím v Uherském Hradišti a začínám se obávat, že tímto tempem se dálničního spojení z Prahy domů nikdy nedožiji. A to jste teď - a teď pozor - měli k dispozici o 25 % více zdrojů než vláda před šesti lety. Do toho máme zúženou třetinu D1 a ANO ústy svého poslance Kolovratníka navrhuje zvýšení ceny dálniční známky. To není ani smutné, pane ministře, ani hororové. Tohle už je doslova nestoudné. Kdybyste se raději soustředili na to, aby už fungovala elektronická dálniční známka, kterou jste nám k 1. lednu letošního roku původně slibovali. A dramatické zpoždění v budování dálničních vah pro přetížené kamiony už raději zmiňuji jen okrajově.

Železnice. Už podruhé hnutí ANO odvolalo šéfa Českých drah po několika měsících. Samozřejmě to pokaždé byli odborníci. Už dávno víme, že nikoho jiného ANO ani nikdy a nikde nenominuje. Místo toho, abychom už dávno stavěli vysokorychlostní tratě, posilovali roli železnice ve velkých městech a v příměstské dopravě, otvírali železniční trh konkurenci a modernizovali vozový park, kvůli hnutí ANO ani neumíme dohodnout, kdo by nám řídil strategicky velmi důležitého národního dopravce. Navíc se tu mluví o možném protiprávním jednání a o policejním vyšetřování, čímž náš příběh dostává dokonce kriminální zápletku. Umíte krásně přerozdělovat, utrácet, přidělovat, ale nejste schopni zrealizovat žádné silné systémové řešení.

Kauzy. V kriminální zápletce bohužel musím pokračovat. O kauze Faltýnek už jsem mluvil. Ale jsou tu i další kauzy. Kauza premiérova poradce pro dopravu Romana Lennera, který premiérovi nejen radil, ale taky stavěl. A při stavbě dálnice D11 dokonce působil paralelně na straně zadavatele i zhotovitele, což je kolosální střet zájmů, asi jako kdyby policista vyšetřoval své vlastní zločiny. Dále tu máme trestní oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových kvůli podivným čachrům s pozemky SŽDC v Dejvicích, kde by kvůli hnutím ANO dosazeným odborníkům stát mohl přijít o stamiliony korun. Nebo kauzu akcií ČD Telematika, které si podivným způsobem přeprodávají kamarádi už několikrát zmíněného Jaroslava Faltýnka, aby pak skončily v rukou jedné velké finanční skupiny.

Sci-fi. A nemůžu nezmínit poslední aktivity Ministerstva dopravy v souvislosti s projektem kanálu Dunaj - Odra, kdy ministerstvo dál vesele pokračuje v jeho přípravách. Původně se mluvilo o kanálu Dunaj - Odra - Labe. Od letoška nově už jen o kanálu Dunaj - Odra, který je údajně levnější a měl by stát v uvozovkách jen necelých 300 miliard korun. Sám bydlím kousek od Baťova kanálu, který je úžasný a mimochodem je taky ohrožený touto megalomanskou stavbou. Ale ještě úžasnější by bylo, kdyby stál váš resort nohama na zemi, kdyby skončilo tohle sci-fi, kdybyste myslel na opravdové potřeby České republiky a jejích obyvatel a za oněch 300 miliard konečně dokončil páteřní dálniční síť České republiky.

Začal budovat vysokorychlostní tratě a přestal na některých tratích definitivně jezdit ve vagonech, kterými moje generace jezdila za babičkou na prázdniny. A samozřejmě opravoval mosty a silnice, protože všichni víme, jak moc to dopravní infrastruktura v České republice potřebuje, a na nízké investice do infrastruktury už dávno neupozorňujeme jen my. Je to i Nejvyšší kontrolní úřad nebo nejrůznější mezinárodní srovnání.

(Na řednický pult položil balení 6 ks minerálních vod a motorkářskou helmu.) Vážený pane ministře, závěrem mi tedy dovolte prohlásit, že váš resort je minimálně ve stadiu slušného rozkladu, a to i přesto, že proti sobě máte opozici, která je a byla připravena všechny smysluplné návrhy z vašeho ministerstva podpořit, protože možná máme jiné názory na spoustu věcí, ale bezpečně a plynule jezdit po nových dálnicích chceme všichni. Proto mi dovolte předat vám tuto přilbu a tento balík vody, protože navzdory všem už zmíněným problémům to jediné, co v médiích řešíte, když tedy s nimi výjimečně mluvíte, jsou motorky a voda na ucpané D1 v barvách Ministerstva dopravy. A to zní jako bezmoc, nebo zoufalost nebo jako bezmoc a zoufalost dohromady.

Děkuji za pozornost.

Ing. Stanislav Blaha ODS



