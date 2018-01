Blaha (ODS): Vláda předem zametá stopy

To znamená, že by veřejnost ztratila kontrolu nad tím, jak který ministr hlasoval. Zdůvodnění toho nápadu je typicky agrofertí: zvýší se tím produktivita. No jasně – vždyť v takovém režimu se už ani žádné vládní schůze nemusí dělat. Úplně bude stačit, když pan premiér rozešle oběžník s výsledkem hlasování, jakože vláda se rozhodla. Tím se ušetří spousta času. Ještě tak zrušit Parlament, aby se rozhodnutí vlády stalo automaticky zákonem. To by teprve bylo!

Kdyby tohle opatření fungovalo už v minulosti, vyhnula by se tato země spoustě zbytečných kauz. Nikdo by nemohl nikoho trestně stíhat. Vždycky by stačilo říct, že to bylo kolektivní rozhodnutí vlády. Na konkrétní hlasování by si samozřejmě nikdo nevzpomněl. Každé rozhodnutí by současně obsahovalo konstatování, že v rámci hlasování se jeden zdržel a jeden nebyl přítomen. Tím by byli krytí všichni. Zhruba tak funguje hlasování na pražském magistrátě: Když o něco jde, tak Adriana Krnáčová sbalí svoje blízké, zavřou se do kuchyňky – a odhlasují si všechno, aniž by někdo mohl být následně hnán k zodpovědnosti.

Není to tak dlouho, kdy republikou obcházelo strašidlo korupce a neprůhlednosti. No jen si vzpomeňme na Rekonstrukci státu a Trasparency International, jak burcovali do boje za transparentnost politického rozhodování. Zrovna paní bratislavská/pražská primátorka Krnáčová držela ten prapor hodně vysoko. To bylo v dobách, kdy měli ministři trestně právní odpovědnost. Taková Vlasta Parkanová o tom ví svoje. Dovolila si z titulu své funkce ministryně obrany rozhodnout o nákupu letadel – a ještě se z toho nevzpamatovala. To už se teď nikdy nestane, protože o každém nákupu vláda rozhodne kolektivně a tajně. Fakt je, že počet trestních kauz se díky tomu sníží na nulu, takže se definitivně s těmi korupčními praktikami tradičních stran vyrovnáme.

Podle mě se brzy dočkáme kolektivního rozhodnutí vlády (Agrofertu Andreje Babiše) o tom, že peníze neoprávněně vyplacené společnosti Čapí hnízdo (Agrofertu Andreje Babiše) půjdou k tíži občanů České republiky. Jednání vlády bude tajné. Podle zápisu budou tři ministři proti, dva ministři se zdrží a jeden ministr nebude přítomen. A génius Mára Prchal pustí na fejsbůk smutné Babišovy oči, jakože Andrej hrozně chtěl, aby to vláda rozhodla jinak, ale co měl dělat, když už to tak dopadlo, ne?

Ing. Stanislav Blaha ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ODS požaduje odchod náměstka hejtmana Vysočiny za ANO Pavlíka, důvodem je jeho údajné členství v Lidových milicích To nesmíme připustit. A rozhodně zůstat mimo „tvrdé jádro“ EU a vyjednat si výjimky. Jan Zahradil ukazuje, co nás čeká z Bruselu Blaha (ODS): Andrej Babiš oficiálně zůstává agentem Burešem Blaha (ODS): Pracuje Evropský parlament v ruském žoldu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV