Věděl Írán o útoku předem? Bret Weinstein předložil šokující teorii

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7490 lidí server Israel Hayom, podle jehož informací se Netanjahu a prezident USA Donald Trump v telefonátu dohodli na rychlém ukončení války v Gaze, a to pravděpodobně do dvou týdnů. Trump později zprávy o konci konfliktu potvrdil se slovy, že příměří může nastat již v průběhu nadcházejícího týdne.



Hovoří se též o tom, že by v rámci dohody navázaly s Izraelem diplomatické styky Saúdská Arábie a Sýrie a další arabské a muslimské země by je posléze následovaly.



Komentátor s odkazem na zprávu serveru The Times of Israel – v níž se uvádí, že by po ukončení izraelské operace v Pásmu Gazy na základě daného rozhovoru Trumpa s Netanjahuem dané území měla pod svou správou čtveřice arabských zemí včetně Spojených arabských emirátů a Egypta, přičemž by došlo k vyhoštění teroristů z Hamásu a k propuštění všech dosud zadržovaných rukojmích – zmínil, že netuší, jak daného plánu má být dosáhnuto bez jednání s teroristickým hnutím ovládajícím Pásmo Gazy.

Fotogalerie: - Na podporu Izraele

„Benjamin Netanjahu a Donald Trump samozřejmě nemohou jednostranně ukončit válku v Gaze. Myslím tím, že mohou ukončit izraelské zapojení do konfliktu v Gaze, ale naznačuje to, že Hamás byl nějakým způsobem součástí této diskuse, přestože je formulováno, že nebyl,“ shrnul.



Aktivistka pro svobodu slova a evoluční bioložka Heather Heyingová přiblížila, že z jejího úhlu pohledu to znamená, že Hamás musel doposud částečně získávat podporu od některých muslimských zemí, jež nyní mají konflikt ukončit dohodou s Izraelem.



Naopak Weinstein přišel s teorií, že je za dohodou něco většího. „Proč všechno započalo až americkým bombardováním Íránu? To naznačuje, že jsme v podstatě vyhlásili suverénnímu státu válku – byť to coby válka nebylo označeno, jelikož ji prezident nemůže sám vyhlásit – jenom na základě dohody s jiným státem o válce, kterou vedl. V jakém šíleném světě to žijeme?“ nechápal.

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 48% Zklamal mě 37% Mizerný prezident, dle očekávání 11% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7437 lidí

Připustil, že v celém dění je spojení v podobě toho, že Írán financuje teroristické hnutí Hamás, avšak i tak nad dohodou jen kroutil hlavou.



Co zaskočilo Heyingovou je, že se arabské země dokázaly dohodnout s Izraelem na opozici k Íránu včetně států jako je Sýrie. „Tohle je něco, co bylo včera nepředstavitelné,“ pravila.



Weinstein se pak tázal, zda existuje možnost, že se rozhovory o věci nakonec nepovedou i se samotným Íránem. Zpochybnil, že se při americkém bombardování íránských zařízení na výrobu jaderných zbraní podařilo znehodnotit úložiště obohaceného uranu a existuje tak dle něj možnost, že byl íránský jaderný program americkými zásahy pozdržen nikoliv o roky, ale pouze o měsíce. „Takže je tu možnost, že v tom celém byl zahrnut i Írán? Souhlasil za to výměnou s bombardováním některých částí? Nevím, co si mám myslet. Je podivuhodné, že tu máme dohodu, v rámci níž nevystupuje Hamás, a přesto jde o něco, s čím musel souhlasit, aby to dávalo smysl,“ pronesl.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Tvrdí, že jej u dění na Blízkém východě znepokojuje chování izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, jehož označil za „velmi nebezpečného chlapa“ se „zvrácenými motivy“. Naznačil přitom, že Netanjahu chce dosáhnout dohod výměnou za svobodu v rámci korupčních obvinění, kterým čelí. „Opravdu si přeji, aby ho Izraelci odstavili od moci,“ zmínil s náznakem pochybností nad tím, zdali izraelského premiéra v současné době pohání vlastenecké tendence – či snaha o vlastní beztrestnost.



Celé video můžete zhlédnout zde:

Sám Netanjahu ve čtvrtek prohlásil, že aktuální období musí Izrael využít k uzavření historických dohod, jež mohou zajistit mír. „Vedle osvobození rukojmích a porážky Hamásu se naskytla příležitost, kterou nesmíme promeškat. Nesmíme promarnit ani jediný den,“ oznámil podle agentury Reuters.



Israel Hayom ve své zprávě rovněž přiblížil, že Palestince z Pásma Gazy, kteří si přejí emigrovat, by mělo přijmout několik nejmenovaných zemí – a Izrael by vyjádřil podporu budoucímu dvoustátnímu řešení, které by bylo podmíněno reformami ze strany palestinské samosprávy s tím, že Washington uzná izraelskou svrchovanost v některých částech Západního břehu Jordánu.



Server The Times of Israel pak mimo jiné připomenul, že se Trump v tomto týdnu postavil za izraelského lídra a vyzval k ukončení Netanjahuova korupčního procesu. „Bibi a já jsme společně zažili PEKLO, když jsme bojovali proti Íránu, tvrdému a výjimečnému nepříteli Izraele,“ vyjádřil se prezident USA poté, co byl Netanjahu na pondělí předvolán k soudu, a proces připodobnil k „honu na čarodějnice“.

Psali jsme: Dopadne to v Íránu stejně jako v Iráku a Afghánistánu? Trump se dostal do špatné situace, tvrdí odborník „Bude to jen horší!“ Trump „profackoval“ Írán a vydal varování F-35? Drahé a obranyschopnost to tak nezvedne, udeřil Metnar Uspěl Trump v Íránu? Jste zaujatí, vzkázal ministr médiím