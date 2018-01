Blažek (ODS): Milý předsedo hnutí ANO, váš projev byl, jako byste byl úplně nový v politice

Vážený pane předsedo vlády, milý předsedo hnutí ANO,

váš projev byl, jako byste byl úplně nový v politice. Ale jestliže tady říkáte, že v této zemi je možné objednat si trestní stíhání, vy už čtyři roky máte odpovědnost za policii a státní zastupitelství a za soudnictví. Co jste tedy udělali pro to, aby toto nebylo možné? Nic.

Dokonce ty resorty ovládáte pořád dál a máte opravdu tu odvahu tady říkat, že je u nás možné objednávat trestní stíhání. Ale čtyři roky jste tady neudělali nic pro to, přestože jste byli mnou často upozorňováni, že se dějí občas věci, které by se díti neměly. Vy tady dnes říkáte jméno paní Vitáskové. No kdo vás upozorňoval opakovaně, že není normální, aby šlo dvacet policistů pro jeden papír na úřad, že to celé trestní stíhání je prapodivné? No já. A kdo to zase tohle to celé dělal? No Vrchní státní zastupitelství v Olomouci si může udělat další čárku za to, že zničilo další život. Kdo je chránil celou tu dobu? Vaše hnutí. Protože Olomoučáci kromě jiného stíhali samozřejmě Nečasovou, Nečase i Nagyovou a mnohé další, a tak jste je nechávali řádit. Když necháte řádit jedny, tak ti ostatní se od nich budou pouze učit a tu hranici mohou čím dál tím víc dále překračovat.

K panu Komárkovi a citacím k tomu, co říkal. Pan Komárek, pokud se nepletu, to co říkal u soudu, říkal jako obžalovaný, to znamená jinými slovy mohl legálně nemluvit pravdu. To znamená, že citovat tady některé jeho výroky nemají tu vypovídací hodnotu, jakou byste chtěli, aby to mělo. A s panem Komárkem jsem měl osobní zkušenost. Pan Komárek má až do morku kostí policejní myšlení žaberovského typu. To znamená, že když on vidí dva lidi, jak se o něčem baví, tak určitě konají spiknutí. Kdyby mě pan Komárek viděl s panem Faltýnkem, tak naprosto klidně z toho usoudí, že jsme právě prodávali ČEZ nějakému našemu kámošovi. To je myšlení pana Komárka. Bohužel. (Upozornění na čas.) A musíme rozlišit mezi panem Šlachtou, který se opírá často o důkazy, a panem Komárkem, který důkazy nikdy k žádným mediálním tvrzením neměl.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



poslanec

autor: PV