„Nikdo to nepopřel.“ Vetchý, Seznam, Černochová: Poslanec sčítá

Seznam Zprávy tvrdí, že díky vám unikl armádní dokument, kterého se chytla ruská propaganda. Jinými slovy, Armáda ČR ve věci údajného sledování opozice a lidí s odlišnými názory nic špatného neudělala a kvůli vaší dezinterpretaci to zneužili Rusové v boji proti nám. Jak takové podání celého příběhu v tom článku vnímáte?

Reakci ze Seznam Zpráv jsem očekával, protože pan redaktor Valášek je dvorní pisatel pana generála Řehky. Mám s ním zkušenost z doby, kdy se řešily drony Nemesis a pan Vetchý, redaktor Valášek všechny moje výroky naprosto otočil, aby text vyzněl ve prospěch druhé strany. Nyní se to stalo opět. Článek je vyfabulovaný, nezakládá se na pravdě a rozhodně není objektivní ve vztahu k tomu, co jsem říkal. Opomíjí zásadní věc, na kterou upozorňuji od začátku června, kdy jsem chtěl téma nechat zařadit do jednání výboru pro obranu v Poslanecké sněmovně. Jak známo, z programu jednání byl na pokyn paní ministryně obrany tento bod stažen. Chtěl jsem to nechat zařadit a vše probrat v rámci výboru. Tehdy šlo o „Akci Karel“, jejíž asi čtyřicetistránkový výstup se nazývá „Volby 2025“. Nic jsem nezveřejňoval, čekal jsem na projednání na výboru.

Armáda ale stále mlčela, proto jsem začal anoncovat některé úryvky. Nakonec se s tím chtěli vypořádat způsobem, že celou akci označili za cvičení. Budou fabulovat a upravovat si realitu podle svého.

Další nepravda ve vámi uváděném článku je, že jsem měl údajně podle generála Řehky tyto materiály dostat od Ministerstva obrany. Mohu všechny ubezpečit, že jsem od resortu obrany nic nedostal. Vydobyl jsem si to svou poslaneckou prací, kdy za mnou do poslanecké kanceláře chodí občané včetně vojáků, a pokud se jim něco nezdá nebo mají nějaký problém, tak mi to řeknou. Nevidím absolutně žádný důvod, proč bych měl takto závažné skutečnosti zatajovat. Armáda to nechtěla řešit, mlčela a zařídila si, aby to bylo z bodu jednání výboru vyškrtnuto. Proto jsem to v zájmu obecného zájmu a blaha zveřejnil.

Veřejnost má právo vědět, když se děje něco špatně. Jsou sledováni novináři, jsou sledovány politické strany, dělají se jakési statistiky, armáda vstupuje do internetových diskusí pod falešnou identitou. Zdá se vám to v pořádku? Mně určitě ne.

Upozornil jste na dvě věci. První je tzv. Akce Karel a druhá označovaná jako „Výstup k TAA“. O co přesně jde?

Podstatné je, že je úplně jedno, zda se to provádí formou vojenského cvičení nebo to vojáci dělají soustavně. Jako od roku 2024, kdy se vojáci dotazovali, zda je činnost, kterou provádějí, vůbec legální. Vím také, že v dokumentu Volby 2025 je nejvíc frekventované jméno Andrej Babiš. Co se týče „Výstupu k TAA“, tam bylo popsané, jak budou vstupovat do diskusí pod cizí identitou, shromažďovat údaje, analyzovat politické strany apod. Armáda přece nemá vstupovat do politické diskuse. Jsme v situaci, kdy to 91. skupina informačního boje dělala. Tohle přece není práce armády.

V této věci pan předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar napsal minulý týden paní ministryni obrany, aby tyto dokumenty poskytla výboru a vysvětlila, kdo a jaké úkoly v tom měl. Ptal se jí také, jestli se paní ministryni zdá normální, aby armáda v demokratické zemi vstupovala do politického boje.

V souvislosti s článkem, který o vás vyšel na serveru Seznam Zprávy, se objevila zajímavá souvislost. V roce 2023 se v Bruselu konala schůzka tehdejších slovenských vládních úředníků (dnešní opozice) a vymýšleli, jak zabránit nástupu Fica. Jednání se měl účastnit i zástupce Seznamu. Tehdejší slovenská garnitura ke sledování ficovské opozice tehdy užívala stejný software Gerulata, jako dnes užívá naše armáda. Lze vidět souvislost, pokud byl Seznam už dříve takto angažovaný?

Ta informace mě překvapila. Je to samozřejmě nestandardní a vrhá to zcela jiný stín na článek, který o mě vydali. Evidentní je, že pan redaktor Valášek se svou kolegyní článek psali tendenčně, tak aby mě poškodili. O tom není pochyb.

Jak obecně zhodnotit tyto činnosti, které armáda svým sledováním opozice a odlišných názorových proudů provádí?

Armáda ovlivňuje veřejné mínění. Když jako politik něco napíšu a budu například komentovat předražené polní kuchyně, nestojím o to, aby mě usměrňoval nějaký anonym a troll z velitelství informačních a kybernetických sil a říkal lidem, že Růžička lže a kuchyně jsou naprosto perfektní a skvělou cenu. Jak může armáda takto zasahovat do politiky?! Vždyť je to ostuda a průšvih. Okamžitě by měl skončit náčelník generálního štábu i generál Radek Haratek, velitel informačních a kybernetických sil.

Od vládních poslanců vím, že před nimi generál Řehka prohlásil, že o těchto věcech nic neví. A teď pro Seznam Zprávy u Valáška tvrdí, že to zadal on sám a ví o tom? To jsou poněkud rozporuplné informace. Kdyby o tom věděl, mohlo se to zařadit na výbor a mohl nám to vysvětlit. Toho se ale bál.

Ing. Pavel Růžička ANO 2011



Čím si vysvětlujete, proč místo vyšetření a zdůvodnění těchto odhalení spíše pozorujeme snahu zamést to pod koberec?

Je samozřejmě podivné, že ani nikdo z Ministerstva obrany a armády to nedementoval. Nikdo nevystoupil a neřekl, že Růžička říká nepravdivé informace. Udělali to prostřednictvím Valáška, který si jako redaktor může napsat, co chce.

Naopak já dělám práci opozičního politika, mluvím o tom a pokouším se ze svojí pozice udělat maximum. Nenechám se zastrašit tím, jestli mě budou označovat za ruského dezinformátora nebo cokoli jiného. Budu se neustále ptát, jak to bylo dořešeno.

Pakliže se po podzimních volbách vrátíte do vlády, budete iniciovat důkladné vyšetření těchto činností a přijetí odpovědnosti?

Určitě ano. Budeme se na to muset podívat už jenom proto, aby si každý občan naší vlasti byl jistý, že i když bude mít trošku odlišný názor od vládní garnitury, nebude sledován a ovlivňován armádními složkami. To musí skončit.