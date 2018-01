Blažek (ODS): Na to, aby nám předkládala zákony, vládu de facto nepotřebujeme

Děkuji za pozornost. Já vlastně začnu tím, že musím vyslovit obdiv panu předsedovi vlády Andreji Babišovi, který je nesmírně šikovný v tom, jak se vždycky podaří určité věci převézt na takovou kolej, na kterou vlastně nepatří. A to je i to dnešní. Když poslouchám tu rozpravu, poslouchám tu rétoriku od začátku, že vlastně vládní program plní pro všechny všechno, tak mi dovolte jenom říci, tady jsou klíčové dva výrazy. Ten první je slovo důvěra. Nějak na to slovo při té debatě zapomínáme, a ten druhý je, že vláda je vrcholný orgán výkonné moci. To znamená, my vládu na to, aby nám předkládala zákony de facto nepotřebujeme. Těch zákonů nebo možností předkládat zákony jsou poslanci, může to dávat Senát, dokonce i kraje, ale to naše hlasování je o tom, jestli tento sbor dam a pánů dostane naši důvěru k tomu, aby se stal vrcholným orgánem výkonné moci, to znamená, aby bez dalšího v regulí určitých zákonů ovládal policii, státní zastupitelství, finanční úřady, státní podniky atd. O tom to naše rozhodování je. Jestli většinový souhlas tady bude s tím, aby tento sbor, na který teď nechci házet nějakou negativní - řekl bych - špínu, protože mnoho ji ani neznal a bylo by to ode mne nečestné, abych rovnou říkal, že to dělat nemohou. Ale co je jistě povinností, když si představíme, že bychom byli v nějakém starém Řecku, tam bylo nějaké malé městečko a mělo 200 obyvatel. To jsme třeba my. Tak by to musel být tak, že těch 200 obyvatel zcela jistě tvoří nějaké normy. To znamená, něco odsouhlasí, třeba přístav postaví tam a tam. Na to je potřeba kolektivní rozhodování a nepotřebují na to žádný výkonný orgán, který by fungoval v mezičase, než se tato shromáždění scházejí. Ale vláda má za svou povinnost, pokud chce plnohodnotně vykonávat svoje pravomoci v oblasti represivních orgánů státu, chodu ekonomiky, tam, kde má vláda slovo podle našich zákonů, musí si zajistit podporu alespoň 101 těch občanů, jako je v tom řeckém městě, aby tu důvěru k tomu, že to dělat mohou a že to zvládnou, měli v tom mezidobí.

O tom je to dnešní hlasování. Zdá se, že zde těch 101 hlasů není. To znamená, že z toho plyne, že vláda sice - jak říká pan kolega Filip - konat musí, o tom já neříkám, že nemusí. Ano, jsou takové věci. A aby (měla) ten plnohodnotný mandát - aby měla tu důvěru, musí nějakým způsobem zajistit těch 101, neboť jinak je to vláda do jisté míry v omezeném slova smyslu, ale hlavně - nestačí to, že nám zde vláda bude laskavě dávat nějaké zákony pro všechny. Ty zákony, kdyby se tady udělal nějaký výbor, kam by si sedl Faltýnek, Blažek, já nevím - Kováčik, Chvojka a podobně, tak na to vládu nepotřebujeme, abychom dělali nějaké dobré zákony. Byť uznávám, že je pohodlnější, když vláda má nějaký svůj aparát, který ty zákony připravuje. Čili já bych poprosil, abychom se v té debatě hlásili (bavili ?) o tom, má-li být tento sbor pánů a dam, nebo dam a pánů, má-li to být právě on, kdo dostane absolutní moc, samozřejmě v regulích zákonů ve sféře výkonné moci. Zdá se, že tomu dnes tak nebude a já jenom vyzývám pana předsedu vlády Babiše, aby příště uvažoval v tomto směru, a chápu, že voliči rádi poslouchají, že je to vláda pro všechny. Ale v tomto smyslu není. Musí říct tak těch 101, aby byla plnohodnotná v oblasti čistě výkonné moci. Ta zákonodárná se bez té vlády v zásadě obejde a kdybychom nějaký zákon neschválili rok, možná bychom pro ty občany udělali to nejlepší, co bychom udělat mohli.

Děkuji za pozornost.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



poslanec

