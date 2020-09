Blišťanová (TOP 09): Lepší doprava na severu kraje je reálná

reklama

Pokud dokážeme dopravu zrychlit, bude to mít zásadní dopad na zaměstnanost, protože pro lidi z Jesenicka už nebude tak náročné dojíždět za prací. Není to nicméně jenom o rychlosti, jde o kvalitu dopravní obslužnosti obecně. Spojení je v rámci okresu i za jeho hranicemi na velmi špatné úrovni. Spojů je málo, nebo neexistují vůbec. Zajistit kvalitní dopravu, to je starost kraje, který musí najít způsob, aby se zdejší obyvatelé měli jak dostat do práce, na nákup nebo za rodinou, a to i bez vlastního auta (a kdo ho má, myslí si nejspíš o stavu silnic v majetku kraje své, stejně jako já).

Každá obec přitom za současného vedení kraje více než zdvojnásobila svůj finanční příspěvek na dopravní obslužnost ze 70 na 150 korun na obyvatele. Na Jesenicku to však přineslo minimální úpravy. Tedy obce dotují kraj, který za dopravu zodpovídá. Přitom za jedno volební období lze stihnout například obnovení plnohodnotného pravidelného provozu na trati Jeseník – Mikulovice – Zlaté Hory. Intenzita osídlení v tomto směru i význam města Zlaté Hory si to zaslouží. Pro vlak namísto autobusu mluví i stále populárnější přeprava kol. Na silnicích lze zase začít pracovat na nevyhovujícím viaduktu u Branné, či Lipové, nebo obchvatu.

Ve střednědobém horizontu chceme usilovat o obnovení provozu na trati Vidnava – Nysa, a to zejména pro nákladní, ale i sezónní dopravu, která by podpořila zaměstnanost na Vidnavsku. Výhledově by podle nás měla smysl také výstavba nové tratě ze Zlatých Hor do Jindřichova ve Slezsku mimo Polsko, kde je kvalita železničního spojení trvale špatná. Naše dlouhodobá vize železničního tunelu pod Červenohorským sedlem by spojení Jeseníku s krajským městem přes Kouty nad Desnou znatelně zkrátila. Šetrná by byla tato trať i k přírodě. Jeseník má mít kvalitní a rychlé železniční spojení se světem – trať přes Ramzovou tyto parametry bohužel nesplňuje svou rychlostí, silniční doprava ji rychlostí předčí. Pak má tunel v 21. století smysl.

Zdeňka Blišťanová

starostka Jeseníku

