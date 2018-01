Brabcová (Zelení): Bývalé nádraží Bubeneč bude sloužit veřejnosti

Pokud bude nákup budovy schválen, předpokládá se její svěření do správy městské části Praha 6. Do veřejného vlastnictví tak přejde budova výhodně umístěná u vstupu do Stromovky.

Zelení vítají, že se jejich návrh na výkup budovy do veřejného vlastnictví podařilo zrealizovat. „Jsme rovněž rádi, že radnice Prahy 6 pro rozhodnutí o budoucím využití této budovy zvolila participativní způsob rozhodování. Již od loňského léta tak lidé z okolí i celé Prahy 6 měli možnost napsat své nápady, jak a komu bude zrekonstruovaná budova v budoucnu sloužit, v podzimních měsících potom k celému tématu probíhala online anketa,“ říká Karolína Brabcová, zastupitelka Prahy 6, členka kulturní komise a spolupředsedkyně Strany zelených na Praze 6.

Vedle opravny kol, místnosti pro organizaci kroužků či zájmových aktivit nebo společenské místnosti pro spolky a další zájmové organizace na Praze 6 je ve hře i rekonstrukce a znovuotevření občerstvení či kavárny pro návštěvníky Stromovky.

„I díky Zeleným tak Stromovka ožije a získá vedle opravované Šlechtovy restaurace další společenské zařízení, kde se mohou lidé zastavit po cestě z parku. Bylo by dobré, aby zde vznikl prostor, který si na sebe dokáže vydělat, ale současně nebude nabízet služby jen pro úzkou skupinu klientů,“ uvádí k tomu Petr Píša, zastupitel Strany zelených na Praze 6.

