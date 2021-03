Braný (KSČM): Pirátský špek do předvolební pasti

reklama

Jsou i rodiny, kde truchlí, protože koronavirus je připravil o jejich blízkého. Tím všim teď žijeme a vyhlížíme dobu, kdy nás nebude v pohybu omezovat katastr obce nebo hranice okresu.

Anketa Je dobře, že mají být na covid testováni všichni zaměstnanci i OSVČ? Ano 46% Ne 54% hlasovalo: 3395 lidí

Do toho všeho teď vlétl zastupitel města Českých Budějovic za Piráty Jaroslav Hansala s tím, že je napřed potřeba vyřešit něco zcela jiného. Na pondělním zastupitelstvu chce navrhnout, aby byl čestného občanství zbaven bývalý prezident Antonín Zápotocký. Dostal jsem k tomu zdůvodnění tohoto znění: „Zabijácký virus točí s pánem, nepánem,/ klátí vyšší vrstvy stejně jako socky,/ v Budějkách máš čest být v smrti spoluobčanem slovutného vraha jménem ZÁPOTOCKÝ.“ Když napíši, že je to nevkusné, budu zřejmě příliš mírný. Připadá mi to odpudivé spojovat úmrtí v době pandemie s tím, zda někdo je či není čestným občanem. Dovolím si tvrdit, že to nemocné vůbec nezajímá na rozdíl od přeplněnosti nemocnic. A to už vůbec nechci komentovat výrazy typu „socky“, které ukazují skutečný vztah Pirátů k méně movitým spoluobčanům.

Proč ale v této vypjaté době sahá zastupitel za Piráty do krabičky antikomunistických mávátek? Inu, blíží se volby a některých zástupců této ambiciózní strany, která by ráda do premiérského křesla posadila svého předsedu Ivana Bartoše, se zmocňuje panika. Na jihu Čech by mohli totiž počítat ztráty. Pozornost sdělovacích prostředků a veřejnosti na sebe upoutal Martin Kuba z ODS, hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR. Každou chvíli se objevuje na televizní obrazovce a vyslovuje se ke všem možným aspektům pandemické krize. Organizuje a radí. A tak iniciativa zastupitele Hansala má být zřejmě snahou prodrat se do médií, aby bylo Piráty z jižních Čech aspoň na chvíli vidět. Je to chladná kalkulace, že třeba Česká televize po antikomunistickém špeku skočí. Troufnou si ostatní zastupitelé voňavé sousto z této pastičky vyndat a nenechají se v ní sklapnout? Vždyť nejde o nic jiného než „odbourat“ hlavního volebního konkurenta, koalici tentokrát v čele s ODS. Zastupitelstvo města Českých Budějovic by mělo řešit zcela jiné problémy, které opravdu trápí občany. Namátkou uvedu potřebu širší potravinové pomoci pro ty nejchudší i narůstající potíže provozovatelů dlouhodobě uzavřených provozoven. Mezi Piráty opovrhované „socky“ se v době pandemie mohou dostat i ti, kteří dříve úspěšně podnikali. Je toho jistě hodně, čím by se zastupitelé měli zabývat, ale nemyslím, že mezi to patří zoufalá předvolební kampaň Pirátů.

RSDr. Petr Braný



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Braný (KSČM): V době zmaru jsme ohromili svět Braný (KSČM): Čeká nás prudké zdražení cen tepla? Braný (KSČM): Kdo nic nedělá... Braný (KSČM): Cigareta, na níž nevydělají ani kuřáci, ani stát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.