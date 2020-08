Čau lidi: Jeden z mých kritiků, Luděk, má dovolenou. Takže k věci, je toho hodně. Roušky, Bělorusko, hejtři

Takže čau lidi, já vás všechny srdečně zdravím. A moc vám děkuji, že sledujete tento pořad. Samozřejmě ho sledují moji nepřátelé a různí komentátoři, aby mě mohli zase někde nachytat. Ale dostávám plno reakcí, a samozřejmě já vnímám vaše názory. Některým z vás se nelíbila ta skleněná koule. No, tak bylo to těsně před odletem, spěchal jsem na letiště, Mára mě do toho dotlačil, a ještě navíc jsem si skoro spálil ruku.

Takže věřte mi, že já nerozhoduji podle horoskopů, podle skleněné koule. Ale tento týden byl velice důležitý. A můj hlavní pracovní nástroj je selský rozum. Takže pokud se to někoho dotklo, ta skleněná koule, tak se omlouvám. Někteří jste mi psali, abych vystupoval jako státník, jako předseda vlády, tak to vnímám. A znovu se omlouvám některým. Ale na druhé straně zase proč neudělat radost těm kritikům a vlastně těm různým názorům. Já jsem vděčný objekt různé kritika. A mě to celkem baví.

Jeden z mých kritiků Luděk má dovolenou. A omlouvám se, že mělo plno hejtrů, za to že jsem o něm mluvil. A mám tu zase plno papírů. Dneska to bude trochu jako pořad geniálního mediálního člověka Železného, když bylo Volejte řediteli.

Takže prosím vás, dneska to bude hlavně o viru, a potom ještě nějaká jiná témata. Ale ten vir je strašně důležitý. My jsme na začátku té epidemie byli všichni spolu, měli jsme na to stejný názor. Myslím si, že jsme udělali maximum pro to, abychom ochránili životy našich lidí. Ano, ty roušky jsme nedodali. Teďka jich máme na skladě mimochodem 75 milionů, a vytváříme rezervu v SSHR a jinde, aby kdyby skutečně přišel nějaký velký problém, abychom je skutečně dodali. Ale i další zdravotnické potřeby.

No a teď jsme bohužel se dostali do fáze, kdy ten koronavirus rozděluje společnost. Je to zase téma, které rozděluje společnost. Já taky rozděluji společnost. Já se snažím nerozdělovat, ale bohužel. Bojovat proti některým lžím je složité. Takže společnost se rozdělila na ty, kteří riziko onemocnění neberou na lehkou váhu a mnohdy se obávají až příliš, a na některé kteří to bagatelizují a kteří tvrdí, že virus ani neexistuje a že si ho mocní tohoto světa vymysleli, aby nás mohli ovládat nebo aby my jsme ovládali někoho. To je nesmysl, prosím vás. Proč bychom to dělali? Mně taky ta rouška vadí. Taky když chodím, taky už jsme důchodce.

Na druhé straně jsou tady extrémní názory, a já budu číst tady některé ty rozhovory, stanoviska, vaše mejly. Je potřeba vnímat, že skutečně ten vir má negativní důsledky. A my dneska skutečně nevíme, kdy to skončí. Někdo říkal, že v létě to odejde, neodešlo. Teďka máme větší výskyt. Ale je důležité, abychom našli to správné řešení, které je někde uprostřed. Někteří říkají, že je to jenom chřipka, někteří říkají, že to má velké důsledky na zdraví.

Takže ty roušky mají svůj význam, otázka je do jaké míry jsou nasazeny. Já musím říct ano, tak komunikace ze strany lidí, kteří to mají na starosti, Ministerstva zdravotnictví, těch skupin, a může někdo říct, že i z mé strany nebyla jasná. Já jsem měl v tom jasno. Já jsem počítal s tím, že když dojde k větší koncentraci lidí od 1. září ve školách, no tak samozřejmě jsem to bral ano, bude povinnost nošení roušek. Nejenom tedy v metru, ale i hromadná doprava, meziměstská doprava, samozřejmě nemocnice a sociální zařízení a vybrané úřady, tam kde lidé přicházejí do styku s úředníky.

Takže samozřejmě byla k tomu debata. Ale prosím vás, vzpomeňte si, když v minulosti zdravotnictví něco rozhodlo bez debaty, a bylo to, nevím, den předtím než to nastalo. Například ta Karviná se nepovedla vůbec. A teďka my jsme 17. srpna, to bylo v pondělí, dali ten manuál pro školy k debatě. K debatě, protože samozřejmě jsme to dali k vyjádření. A my nemůžeme předpokládat veškeré životní situace. Já se k tomu dostanu.

Co je důležité, prosím vás, a to je nejdůležitější, jaký je stav ohledně lidí, kteří jsou v nemocnicích. Já jsem včera vyzval média, aby lidi nestrašila. Tady je skvělá iniciativa, která se jmenuje Život za zdí. Která vlastně říká podobně jako já, aby lidi se nestresovali. Někteří mají strašný strach. A aby vpodstatě dodržovali tu sociální vzdálenost, základní hygienu, aby chodili do přírody. Přestaňme se strašit, protože někteří z nás skutečně mají z toho deprese a problémy.

Takže co je důležité. V nemocnicích dnes ráno, a znovu, to jsem zapomněl, děkuji ČT, že mě vyslyšela, a že dneska ráno v 8, když jsem se díval na zprávy, tak profesor Dušek to tam skvěle vysvětlil. Profesor Dušek má všechna data, historicky. Například má data o rakovině od roku 1972.

Dneska máme v nemocnicích 119 pacientů. Je tam asi 24 pacientů, jejichž stav má těžší průběh. Nikdo nezemřel včera. A je to úplně jiná situace, než která tady byla. Vzpomeňte si, když jsme měli v nemocnicích téměř 400 lidí. Když jsme se připravovali, lůžka, ventilátory. No a ta jejich situace těch lidí. Oni, většina z nich jsou nemocní a jsou hospitalizovaní, a doufejme, že to dobře dopadne. Ale bohužel někteří jsou tak nemocní, že zkrátka zemřou. Ale hlavně z toho, že mají jiné choroby. Ten covid je samozřejmě komplikace. Ano, máte někteří pravdu, a já o tom mluvím, že na rakovinu zemře dnes 75 lidí, včera taky, a za rok 27 tisíc. Co se týká té rakoviny, tak k tomu se ještě dostanu.

Takže prosím vás, důležité je. A když si vezmeme, kolik zemřelo lidí na milion obyvatel. Jsem si udělal světový žebříček, tak jsme na sedmém místě. 38 lidí bohužel na milion zemřelo, celkově je to přes 400. Ale když se podíváme na jiné země, když se podíváme například na Belgii, tak tam 861 lidí na milion zemřelo, u nás 38. Tady má světové statistiky.

Ano, ta čísla se navýšila. Můžeme říct dramatiky. Ale my testujeme a trasujeme. A já jsem včera samozřejmě, potom jak to skočilo na 506, tak jsem mluvil s profesorem Duškem, s paní Rážovou, a my to přesně trasujeme. Já tady mám přesně ty clustery, to znamená že včera například. Pokračuje cluster oslava narozeniny Velké Hoštice, je tam 33 pozitivních, 16 účastníků oslav, 16 v jiné souvislosti. Celkově tam bylo 59 účastníků. Jsou vlastně na testování.

Takže my to sledujeme, trasujeme, chytrá karanténa funguje. A doporučujeme lidem například když se vracejí z Chorvatska, aby skutečně dávali pozor a aby vlastně sledovali svůj zdravotní stav. Protože to si myslím, že je zásadní.

Teďka mám tady celou řadu různých vyjádření pro roušky a proti rouškám. Já jsem samozřejmě tomu věnoval strašně moc času, a začnu pro roušky. Tady je skvělý komentář pana Bíska, který to zažil na vlastním synovi, který měl velký problém, málem podlehl. A on říká: ano, já chci ty roušky. A říká: kdyby mě teď na veřejnosti někdo agresivně konfrontoval, proč roušku nosím, mám na to tuto odpověď: milý pane, milá paní, víte, ono je to vlastně hodně jednoduché. Jsem pravděpodobně zdravější, a většina lidí tady kolem nás. A chci tak i zůstat. Roušku nosím proto, abych koronavirus nechytl třeba od vás. Pamatujete si, jak jsme, když jsme měli povinnost nosit roušky venku, jak někteří z nás ukazovali na ty, kteří je nemají a křičeli na ně, proč nemají roušku. Teďka zase někteří, když někdo nosí roušky v obchoďáku, tak na něj ukazují, že je nějaký divný.

Tady mám vyjádření specialisty na DNA diagnostiku Omara Šerýho. Článek, který doporučuji přečíst. Protože skutečně ten vir má dopad. Například ztráta čichu naznačuje přímý průnik viru do mozku, kde napadá nervové buňky. A v podstatě říká, ano, v Česku to probíhá s mírným průběhem, ale dává za příklad Taiwan. Tam to zvládli absolutně. Jenom sedm úmrtí, je tam 23 milionů lidí, nosili stále roušky. Ale my nejsme Taiwan, naši lidi zkrátka někteří pokazují na to, že ty roušky nechtějí, že chtějí být svobodní, že si to chtějí sami rozhodnout.

Tady mám další. Nákaza covid vyvolává vlnu srdečních onemocnění. To jsem si nechal od profesora Prymuly tady udělat podklad, který říká, jak se projevuje covid-19. Jako první se projevuje horečka, přibližně 90 případů, velká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel, případně bolest svalů a kloubů. Životní funkce přijímaných pacientů jsou obvykle stabilní. Možná je i ztráta čichu, potažmo chuti zvaná anosmie, a ostatní příznaků. Závažné případy mohou vést k pneumonii, zápalu plic, akutním zánětu srdeční svaloviny, selhání organismu a smrti. Ano, jsou i takové případů. Takže proto musíme být opatrní. Je x studií, stovky studií. Dle studie z března 2020 onemocnění v 81 procentech případů probíhá mírně a nevyžaduje hospitalizaci, domácí léčení. A ve 14 procentech se může rozvinout pneumonie a 5 procent nakažených má kritický průběh se selháním orgánů. Tady má různé obrázky, studie. Někteří se smějí, že jsem hlavní epidemiolog. Nejsem, nejsem. Ale mě to zajímá, protože tady je x názorů proti sobě. Každý, i ti odborníci mají nějaký názor.

A teď vám přečtu ohledně škol. Tak tady píše jedna paní, ještě to bylo v pondělí, jak jsme to dali k vyjádření školám. Že jako rodič se chci vyjádřit, že považuji toto opatření za nesmyslné, není možné nasazovat a sundávat, a tak dále. Jsem rozhořčená. Nepřeji si, aby mé děti neměly možnost stýkat se se svými kamarády, komunikovat a socializovat se s nimi. Nepřeji si, aby mé děti docházely do školního prostředí, kde budu jak oni, tak já jako rodič znehodnocování a v nejhorším šikanování, a tak dále…

Tady to vyjádření ohledně té dopravy, šéf dopravního podniku na svém Facebooku řekl: se.u na nošení roušek, z…. vládo, já nejsem ovce, roušku nosit nebudu, říká ředitel Dopravního podniku České Budějovice. Takže prosím vás, tady mi píše pan Pojsl, to je takový skvělý mejl. Zaprvé mi říká, že mě bytostně nesnáší, že jsem mu pokazil Velikonoce, že jsem mu pokazil rodinnou oslavu dcery, a že měl jít na koncert 14. 3. a že platil tu vstupenku. A teďka, pracuje jako učitel a říká: jestli ty hadry na hubě budou nosit žáci v mých hodinách, osobně jim je strhám a vyhážu oknem, byť chrchlají. Jako protest budu nosit roušku, ale vlastnoručně ušitou ze záclony. Nestojím o to, abyste mi ji vozili poštou…

Takže různé názory. Ale věřte mi, že já to vnímám, rozumím tomu, ty školy nakonec jsme rozhodli dobře si myslím. Že zkrátka to bude podle semaforu, to znamená 1. 9. žádné roušky, teďka jsem byl i se saským premiérem, tam taky nemají roušky ve školách. Ale v Německu to mají podle jednotlivých krajů, a tam to budou také rozhodovat podle semaforu. Tady jsem si přečetl, lékařka Miroslava Skovajsová: přestaňme nosit roušky, reinfikujeme se vlastním odpadem. Nakonec píše: vyzývám k návratu zdravého rozumu. Toto očekávám především od svých kolegů, kteří stejně jako já složili státní zkoušku z infekčních lékařství, epidemiologie, hygieny, a kteří slíbili, že budou pomáhat a ne škodit.

Já jsem mluvil i s profesorem Žaloudíkem, já ho znám dobře. Byli jsme na obědě v Brně, je to velký odborník na rakovinu. A on říká vůbec, vůbec. Takže každý něco říká, každý má na to nějaký názor. No a samozřejmě je velice těžké i v rámci toho Ministerstva zdravotnictví, kde byly tři skupiny, které se vlastně ani neuměly dohodnout. A proto vznikly někdo říká ty zmatky. Zmatky by vznikly, kdybychom něco rozhodli a potom to změnili, respektive zavedli, ne rozhodli. A to se nestalo. Ta první změna přichází 1. 9.

Takže byl tu nějaký návrh, byla tu nějaká debata, a nakonec si myslím po 2hodinové debatě jsme dospěli k názoru, že to co zkrátka za rozvolňovací skupina navrhla není dobře. My nechceme vpodstatě zničit náš společenský, kulturní a sportovní život. Chceme se vrátit k normálu.

Dostal jsem skvělý materiál. Protože já jsem se potkal se sportovci, samozřejmě byli za mnou i zástupci kultury, ale ten sport… Napsal mi předseda Olympijského výboru Kejval a přiložil mi skvělý materiál, který se jmenuje desatero o covid-19 pro sportovce, vypracoval do profesor, doktor Jiří Beran, profesor epidemiologie pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování. A tady mluví přesně o tom covidu. Nebudu to celé číst, je to dlouhé. Dám to asi na Facebook. Ale píše o sportovních. Sportovci jsou ve většině případů mladí a zdraví s dobře fungujícím a reagujícím imunitním systémem, ochrannými hlenovými bariérami v dýchacích cestách, a případné onemocnění covid-19 by u nich mělo proběhnout mírně nebo bezpříznakově. A vlastně opakované testování sportovců pomocí PCR testů může s sebou nést falešnou pozitivitu PCR testů. Mluví o to, že jak by to mělo fungovat. Mluví o tom, že by sportovci měli mít jenom pětidenní karanténu pro nejbližší kontakty. To znamená, aby se vyloučili jenom ti, kteří mají příznaky nemoci. Takže to je skvělý návod. A potom tady mluví o divácích na sportovních stadionech. Diváci významně ovlivňují výkony sportovců a bez jejich přítomnosti chybí sportovcům satisfakce za dobrý výkon odměnou potleskem. Chápeme, že divadlo bez diváků nemá význam, a měli bychom pochopit tento princip i u sportovních her. Z dlouhodobého hlediska povede sportování bez diváků ke snižování jejich výkonu a frustraci. To znamená, co on navrhuje. Požádat diváky, aby s jakýmkoliv příznakem respiračního onemocnění u nich nebo v úzké rodině nechodili na sportovní utkání. Požádat diváky o registraci, jejíž součástí bude i sektor odkud budou fandit, a tak dále… Na otevřeném stadionu je možné pobývat bez roušky. Na vnitřních stadionech a hokejových halách je doporučeno použití roušek. Umožnit mytí rukou na toaletách… A tak dále.

Skvělý návrh. Hned zítra to proberu, pošlu to i paní Rážové, dám to profesoru Prymulovi. A ti sportovci jsou specifikum. Začíná liga, já jsem se setkal se zástupci fotbalových klubů, kteří hrají mezinárodní soutěž, a tam hrají o peníze, ze kterých i stát dostane daň. Kdyby teda Plzeň vyhrála, tak myslím, že tam je 5 milionů Euro. Takže samozřejmě my musíme zkrátka udělat maximum pro to, abychom se vrátili k tomu normálu.

Dále z těch zajímavých věcí doporučuji tenhle rozhovor. Profesor Pafko, obrovská osobnost, skutečně člověk, který má neskutečné renomé. Skvělý rozhovor. A co on říká. Tady je otázka: lidé se teď prý kvůli koronaviru bojí chodit do nemocnic. Člověk už ani vlastně neví, jestli covid-19 je banalita, nebo světová katastrofa. Neshodnou se ani doktoři. A on říká: lidé ze začátku opravdu co šlo odložit odkládali, teď už se tolik nebojí. Psychiatři ale říkají, že stoupá počet depresí. Ano, proto je to já říkám: nestrašme se. A zajímalo by mě pro porovnání počtu sebevražd za první pololetí tohoto roku s prvním pololetím minulého roku. Co se týče koronaviru, nejsem epidemiolog ani mikrobiolog. Dá se říct, že jsem v této věci laik. Vnímám, co se děje, a respektuji názory odborníků, to se vždy vyplatí, ale jinak… Víte, my jsme z hlediska své profese spojení s různými infekcemi, dokonce s tuberkulózními infekcemi, takže jsem zvyklý to respektovat. Ale nemohu přeci žít ve strachu. Musíme si uvědomit, že na jedné straně je tady ta infekce, a na druhé straně je jedinec, který má jistou imunitu. Jenomže média bohužel v lidech pěstují strach. V jednom nejmenovaném nejrozšířenějším deníku jsem si v době nouzového stavu přečetl titulek: smrt si bere staré. Podle toho článku bych se já, osmdesátiletý člověk musel okamžitě schovat pod postel a třást se tam, aby si mě smrt nenašla. Přitom kdo jiný by měl umřít než staří lidé, říká. Média by neměla pumpovat strach. Dávno se ví, že strach oslavuje imunitu. Skvělý rozhovor. Skutečně doporučuji.

Takže prosím vás, jde o to abychom se vrátili k normálu. Hlavně si musíme uvědomit, že je normální, a to je ten základ, že když je někdo nemocný, tak vyhledá lékaře. Kdysi v minulosti chodila lékařská pohotovost. Jo, byl jsem nemocný, přišel lékař, změřil mi teplotu, vyplazil jsem jazyk, vypsal recept, rodiče šli do lékárny, byl jsem v posteli. A když jsem se uzdravil, šel jsem do školy. Dneska už to není. Dneska máme pohotovost jenom na urgentní případy. Ale když je někdo nemocný, tak si vezme roušku, jde k lékaři, a ten rozhodne co dál. Takže není možné, abychom se dostali do stavu, že… Já pěkně prosím všechny, abychom byli odpovědní, aby ti, kteří jsou nemocni, nechodili mezi ostatní lidi. Viz Techtle Mechtle. Buďme odpovědní. Kdo je nemocný, ať zůstane doma, vyhledá lékaře. To je normální. Takže to je ten základ a nejlepší recept na to, abychom to společně zvládli. A já myslím, že je to důležité.

My samozřejmě jako vláda jsme na základě návrhu ministra zdravotnictví objednali očkovací látku od Astry Zeneca pro 3,6 milionu lidí. No, otázka je samozřejmě, do jaké míry se budou lidi chtít nechat očkovat. Já apeluji, aby lidé se nechali očkovat proti chřipce, proti normální chřipce. Protože vakcína na covid-19 ještě není. Ale to si myslím, že je vyzkoušené, je to bezpečné, a to bychom si myslím měli absolvovat, protože ano, čeká se samozřejmě na podzim že přijde chřipkové období.

Takže k tomu covidu, já pěkně prosím. Ano, ten vir tady je. Bude tu s námi asi dlouho. Uvidíme, jestli ta vakcína bude vynalezena rychle, jestli to bude fungovat. Ale my se s ním musíme naučit žít. A my nemůžeme, a já jsem jasně řekl, že už nebudeme dělat žádná plošná ekonomická opatření. Tak ať mě laskavě nikdo nechytá za slovo, že jsem řekl něco jiného. To, že je to opatření roušky, to není ekonomické opatření. My si to už nemůžeme dovolit. My nemůžeme znovu se vrátit k tomu, že nadiktujeme restauracím, že se svatby, pohřby, kadeřnictví, a tak dále, všude že budou nějaké regule.

Z těch dalších věcí velice rychle. To je vlastně o tom, jak já stále zdůrazňují, že na rakovinu zemře u nás ročně 27 tisíc lidí. Já jsem včera tady měl v Průhonicích schůzku s profesorem Cibulou a s profesorem Petruželkou, kteří přišli s projektem České centrum pro výzkum prevence a léčby nádorových onemocnění. My nemáme v Praze žádné onkologické specializované centrum. Jednotlivé nemocnice mají tu onkologii rozstrkanou po jednotlivých odděleních. A my bychom to skutečně potřebovali mít pro lidi, protože to je největší nebezpečí z těch novodobých chorob, rakovina. A myslím si, že je to skvělý projekt. Já sleduji podobný projekt, co má ředitel Svoboda, Masarykův onkologický ústav v Brně, to je o prevenci, ale je to něco podobného. Vlastně pan ředitel Svoboda to viděl v Bostonu. A pan ředitel Cibula dává za příklady jako Norwegium Radium Hospital v Oslu, Vall Hebron Barcelona nebo MD Anderson Texas, to je údajně nejlepší. Takže tady ve střední Evropě nic takového není. My máme skvělé lékaře, máme výborné metody, ale nesmíme zaspat domu a musíme skutečně se přizpůsobit těm nejmodernějším trendům v onkologii. A je to skvělý projekt, a já doufám, že společně v Praze se domluvíme na to, že najdeme to místo, a že Ministerstvo zdravotnictví tomu bude věnovat prioritu.

Z těch dalších věcí, prosím vás, Bělorusko. Já se divím, že zase jsme měli v médiích kritiku, kdo jak hlasoval. Prosím vás, já jsem o Bělorusku mluvil už vpodstatě minulý týden. Takže já chápu, že je mimořádná schůze, že Senát a opozice potřebovala ukázat, že mají nějakou starost. A to, že jsme neodsouhlasili jejich usnesení neznamená, že zkrátka nemáme na to jasný názor. My jsme ho měli dříve, my jsme byli aktivní. A chtěl bych také říct lidem, kteří mě tedy kritizují, že… Tady jedna paní mi psala, že jsem získal plusové body za moje chování při návštěvě Mikea Pompea, kdy poprvé po roce 89 to nebylo trapné servilní kašpárkování českých premiérů před návštěvou z velké cizí země připomínající vítání delegací ze SSSR, ale chování suverénního premiéra. Ale že jsou to pokazil s mým aktivismem. No tak ano, my jsme svrchovaná země. Nám nebude nikdo tady diktovat, ani Rusko, ani Čína, ani Amerika, ani Evropský parlament. Nikdo. Občané rozhodnou ve volbách, kdo je ve vládě, a potom rozhodujeme my transparentně ve prospěch našich občanů, ve prospěch ČR.

Takže k tomu Bělorusku prosím vás. My, a já jasně říkám, my jim neříkáme, co mají dělat. My jim neříkáme: pojďte do EU, pojďte do NATO, nebo někam jinam. To je jejich rozhodnutí. Jde o to, aby tam proběhly skutečně demokratické svobodné volby, a na tom jsme se v rámci videokonference Evropské rady dohodli, že to tak nebylo. A já jsem se potkal s běloruskou menšinou, dali mi seznam 5 lidí, kteří zemřeli, 50 lidí, které pohřešují. Viděl jsem fotky zraněných, nechal jsem prověřit ty rozbušky. Dali mi takový podklad, že to údajně vyrábí český výrobce, že tam dodává. Není to pravda. Skutečně jsem se tomu věnoval. A přišli s tím, že bychom mohli pomoci a poskytnout nějakou humanitární pomoc. Mluvil jsem o tom s kolegy Petříčkem a Hamáčkem, a zítra na vládě rozhodneme, jakým způsobem Česká republika pomůže Bělorusům, těm lidem. Ale v žádném případě se nevměšujeme do jejich vnitřních záležitosti, to si musí vyřešit oni.

Z hlediska dalších věcí. Paní Schillerová jednala s panem předsedou Hamáčkem, to znamená vedeme debatu o tom nesmyslném výpočtu daně z příjmu ze superhrubé mzdy, to je ten podvod ODS. To víte, že vám slibovali 15 procent, a potom to skončilo na 20,1. My určitě chceme splnit to, co máme v programovém prohlášení vlády, ale ještě si myslíme, že více. A znamenalo by to, že více než 4 milion zaměstnanců dostanou na výplatních páskách více. My potřebujeme lidi podpořit ve spotřebě, aby se nebáli. Ano, my jsme v minulosti šetřili, snížili jsme dluh, a teďka ho trošku navýšíme. A ještě stále tento rok bude menší ten dluh, než když jsme to přebírali od těch, kteří to dneska kritizují.

Kompenzační bonus, už milion OSVČ a s.r.o., to dostali dohodáři i, je to už celkem za 22 miliard. Co se týká seniorů, zítra to budu řešit s předsedou Hamáčkem. Takže berte veškerá ta vyjádření v mediálním prostoru s velkou rezervou.

Poslední věc, kolega Havlíček předložil na vládu bodový zákon ohledně provozu na silnicích. To znamená, že se tam zpřísňují záležitosti za alkohol, za přejetí železničního přejezdu, a tak dále. A na druhé straně navyšuje rychlost na vybraných úsecích dálnic na 140 km/h. Takže já myslím, že to je dobré.

V pátek jsme byli společně v Liberci, kde se potkali se saským premiérem Kretschmerem. Znám ho dlouho. Technická univerzita Liberec podepsala dohodu s Fraunhofer institutem. Funguje velice dobře spolupráce. Mluvili jsme o labské vodní cestě z Děčína do Hamburku, o vysokorychlostní trati Drážďany-Praha. A v listopadu se tam vydáme zase na návštěvu, a já hlavně řeším ten program boje proti rakovině. To je moje hlavní téma z hlediska zdraví. Takže budeme si vyměňovat zkušenosti, a naši výzkumníci mě na tuto návštěvu doprovodí.

Takže nevím, kolik to bylo minut, snad jsem řekl to podstatné. Děkuji za vaši pozornost a těším se na příští neděli. Ať se vám daří, hodně zdraví. A buďme spolu solidární, zodpovědní. Děkuju.

