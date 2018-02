Čermák (ODS): Čínskou medicínu bych nechal pod dohledem

Horní komora Parlamentu schválila 15. února senátorský návrh na vypuštění čínské medicíny z nelékařských zdravotnických povolání. Stalo se tak jen necelého tři čtvrtě roku poté, co Senát loni v červnu zařazení terapeutů a specialistů čínské medicíny na seznam odborných zdravotnických pracovníků podpořil. Změnu zákona nyní posoudí vláda a Sněmovna.



Debata v Senátu byla poměrně emotivní. Kritici poukazovali na to, že čínská medicína patří do léčitelství a jako hlavní námitku uváděli skutečnost, že nejen že nelze ověřit kvalitu čínských lékařů, ale hlavně že peníze za alternativu z Dálného východu mohou chybět ve zdravotnictví někde jinde. Této námitce oponovala senátorka Filippiová (ODS) slovy, že není nikde řečeno, že by tato metoda měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění a tudíž že by se odčerpaly z peněz určených na zdravotnictví nějaké zdroje. Také uvedla, že „…takhle zákonem garantujeme, že tuto léčbu budou dělat opravdu prostudovaní lidé, že pacienti, kteří už si nebudou vědět rady se svými problémy, tak se dostanou k lidem, kteří mají na tomto poli určité vzdělání, stát jim garantuje, že to provádí člověk, který má nějaké vědomosti.“



V červnu 2017, při pojednávání zákona v Senátu, jsem se vyjádřil, že pokud jde o diskutabilní čínskou medicínu, dodnes scházela regulace, pravidla a dohled nad touto metodou, což současný zákon nyní řeší. Ale také by měla existovat podmínka, aby se pacient k této metodě dostal indikovaně – byl by vyšetřen podle klasické medicíny, aby bylo jasně stanoveno, že nedojde k žádnému zanedbání regulérní klasické péče, pokud by se pro čínskou medicínu rozhodl.

MUDr. Pavel Čermák, Ph.D. ODS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Stále zastávám názor, že je lepší, aby čínská medicína byla v zákoně ponechána pro registraci a dohled nad jejími praktikami. Zrušením zůstane její provádění mimo kontrolu, což zvyšuje riziko postižení pacienta, který se rozhodne tento způsob léčby využít. Tak znělo i mé doporučení, jako konzultanta pro oblast zdravotnictví, senátoru Zdeňku Nytrovi.



Senátor Zdeněk Nytra v rozpravě také upozornil na legislativní chaos, který změnou zákona po tak krátké době vzniká. „Protože ten zákon dnes platí. A než vejde v účinnost tato změna, tak bude platit ještě déle. … Mimochodem pan ministr Ludvík, když nás žádal o schválení na zdravotní sestry, tak mluvil trochu jinak. Ne že by byl zapřisáhlým nepřítelem čínské medicíny, ale mluvil o tom, že aspoň tyto obory budou pod kontrolou, protože o tom svědčí i vyškrtávané písmeno "J", kdy v podstatě ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou minimální požadavky na studijní programy atd. Takže se ptám, je už něco v běhu na základě současného platného zákona? A nezpůsobíme nějaký problém? Budou tu nějaké arbitráže a podobné záležitosti? Bude se někdo soudit se státem? … Mně vadí ten legislativní nepořádek, který v tom děláme.“

Psali jsme: Čermák (ODS): Dát hlas Zemanovi? Volič si to vyhodnotí sám Čermák (ODS): Federální Evropa M. Schulze je fantasmagorie Čermák (ODS): Gynekologem v Irsku Čermák (ODS): Elektronické recepty přinesou lepší kontrolu léčiv i pacientů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV