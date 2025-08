Policie ČR: Cizinec fyzicky napadl policisty

V pondělí 4. srpna letošního roku prováděli policisté hlídkovou činnost v lesním porostu poblíž Mariánských Lázní, konkrétně v lokalitě, kde v posledních týdnech docházelo k vloupání do objektů.



V rámci toho potkali poblíž jednoho z domů šestatřicetiletého cizince, který zjevně viděl, že se jedná o policisty, přesto policistu okamžitě bezdůvodně fyzicky napadl úderem do oblasti hlavy, což několikrát opakoval. Policista se úderům aktivně bránil, přitom ovšem na nerovném terénu upadl na zem. Muž poté fyzicky napadl i dalšího policistu, který k tomuto incidentu přiběhl. Cizinec následně začal z místa utíkat, policista po několika výzvách využil svého oprávnění a provedl varovný výstřel, který směřoval do vzduchu. Při něm nedošlo ke zranění žádné osoby.



Poté byl šestatřicetiletý cizinec zadržen.



Oba policisté byli po tomto incidentu převezeni do nemocnice k ošetření. Šestatřicetiletý cizinec byl z rozhodnutí přivolaných zdravotníků letecky transportován do nemocnice v Plzni.



Následnou lustrací bylo navíc zjištěno, že cizinec je od roku 2021 v celostátním pátrání za účelem zjištění pobytu a zajištěním spolupráce v soudním řízení v Rakousku.



Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě.



V případě prokázání viny hrozí cizinci, který je v současné době na cele, kde si počká na rozhodnutí ohledně vazby, trest odnětí svobody až na šest let.

