„A k tomuhle jste nenapsali ani slabiku.“ Válka německých umělců kvůli Izraeli

Skupina přes 200 německých umělců sepsala dopis určený německému kancléři Friedrichu Merzovi, v němž mu vynadala, že Německo stále podporuje Izrael, i když se ví, co izraelská armáda dělá v Pásmu Gazy.

Umělci požadují okamžitý zákaz vývozu německých zbraní do Izraele. Vedle toho umělci požadují pozastavení jednání o dohodě o užší spolupráci EU a Izraele.

Pod dopisem, na který upozornila řada některých médií, včetně německého magazínu Der Spiegel, jsou podepsaní mimo jiné moderátoři Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf a Giovanni Zarrella, komik Teddy Teclebrhan, hudebníci Shirin David a Ebow, hudebníci Ski Aggu a Zartmann a herci Jessica Schwarz, Christiane Paul, Daniel Brühl, Benno Fürmann, Anna Thalbach, Meret Becker a Jürgen Vogel.

Umělci v otevřeném dopise zdůraznili, že odsuzují teroristické činy v Izraeli, ale ani sebehorší teroristický útok nedává podle umělců právo Izraelské armádě páchat v Pásmu Gazy to, co tam páchá.

„Pane Merzi – jste jedním z mála, kdo nakonec dokáže přesvědčit Izrael ke změně kurzu,“ stojí v dopise.

Jenže ne všichni němečtí umělci to vidí stejně.

Filmařka a nezávislá novinářka Sarah Maria Sanderová se do svých kolegů tvrdě obula. Na videu uveřejněném na YouTube kanále je nešetřila a obvinila je z pokrytectví. Ve svých 29 letech zesílila hlas a sdělila více než dvěma stovkám umělců, že se tak hlasitě ozývají jen proto, že je to reálně nic nestojí.

„Váš politický postoj, váš aktivismus je prázdný. Je to jen show. Je to bezdůvodná odvaha bez rizika, bez postoje,“ řekla Sanderová. „Kde jste byli 7. října 2023? Kde byly vaše dopisy, když lidé hořeli ve svých domovech, když byly unášeny děti, když byly znásilňovány ženy?“ ptala se na videu dál v narážce na hrůzný teroristický útok Hamásu na území Izraele ze 7. října 2023, kdy teroristé povraždili na 1200 lidí a desítky dalších mužů, žen i dětí unesli.

Deník Bild v této souvislosti upozornil, že Sanderová dnes pracuje jako nezávislá novinářka a přímo z Izraele informuje o situaci v židovské státě, nebo popisuje propalestinské demonstrace v Německu.

Podobně kriticky jako Sanderová se k dopisu více než 200 umělců postavil komentátor Peter Tiede, který ve vyjádření pro Die Welt označil počínání umělců za „zrádné a nechutné“. Zdůraznil přitom, že v Gaze skutečně hladoví děti, což je podle jeho názoru strašné, ale některá média zneužívají některé fotografie dětí, aby zdůraznila hrůzy v Palestině, což považuje za hrozné. „Je tam chlapec, o kterém je známo, že je nemocný, takže to, že vypadá tak nemocně, není jen otázkou hladovění. … Je to záměrně zneužíváno? Je to propaganda,“ poznamenal komentátor.

„A to, co mě skutečně dráždí, je, že nikde nevidím výzvy německých kulturních pracovníků a umělců k zastavení vývozu terorismu z Gazy do Izraele. Nevidím výzvy zastavit přísun peněz ze Západu na účty Hamásu. Možná mi to uniklo a určitě mi to muselo uniknout, výzva německých umělců, zastavte dovoz rukojmích z Izraele do Gazy, protože to, že tam stále jsou němečtí rukojmí a izraelští rukojmí, kteří jsou drženi Hamásem a jasné oznámení z Izraele je, že až budou rukojmí propuštěni, tato válka skončí, ale Hamás tato rukojmí nepropouští. A k tomu němečtí umělci nenapsali ani slabiku,“ pokračoval.

To, co svým dopisem umělci předvedli, situaci v Gaze z komentátorova pohledu nijak nepomáhá a naopak jí to výrazně škodí.

