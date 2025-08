Farský (STAN): Hrozí častější lesní požáry. Větší sucho v krajině

Čína jako největší znečišťovatel a malá Evropa, která sama nic nezmůže. Opravdu? Pojďme se na ta čísla podívat pořádně.

Hrozí častější lesní požáry. Větší sucho v krajině. Nebo intenzivnější návaly vedra, které mohou být pro starší lidi smrtící. Úpadek kvality pitné vody. Za těmito problémy stojí klimatická změna. Tu si jako lidé způsobujeme vypouštěním tzv. skleníkových plynů, především oxidu uhličitého – CO2. Znečištěné ovzduší také znamená častější výskyt rakoviny.

Když se blíže podíváme na to, kolik emisí CO2 vypouští každý rok jednotlivé země, vidíme strmý nárůst Číny v posledních dekádách. Nemůžeme ale přehlížet, že Čína má mnohonásobně více obyvatel. Když si roční emise vezmeme ne podle země jako celku, ale na 1 obyvatele, ten obrázek už vypadá hodně jinak. Průměrný Američan vypustí emisí zdaleka nejvíce. A průměrný Číňan vypustí zhruba tolik emisí CO2, jako průměrný Čech.

Pokud se ale bavíme o tom, kdo může za to, že tu vůbec máme klimatickou změnu, musíme se podívat na tzv. „kumulativní emise“. Tedy množství CO2, které jednotlivé země vypustily od začátku průmyslové revoluce. A z tohoto pohledu mohou Evropané a Američané za klimatickou změnu 3x více než Číňané. Klimatickou změnu totiž způsobuje celkové množství CO2, které lidé do atmosféry vypustili.

Ale samozřejmě – klimatickou krizi nevyřešíme hádkou o tom, kdo za ni může. Hlavní je emise postupně snižovat. Ano, Evropa na to sama nestačí. V posledních měsících se ale objevují zprávy, že čínské roční emise začínají klesat. I když tam roste poptávka po elektřině. Čína totiž masivně instaluje větrné a solární elektrárny. A to mnohem rychleji než údajně „zelenější“ EU. V Číně také v posledních měsících padá podíl uhlí. A skoro polovina aut prodaných loni v Číně bylo elektrických.

To vše by mělo být zdrojem optimismu pro naši planetu. Ale zároveň to může být špatná zpráva pro evropskou ekonomiku. Nesmíme se nechat převálcovat na poli inovací! Na zelených technologiích bude stát ekonomika budoucnosti. A Číňané už vyrábějí 60 % větrných turbín a 80 % solárních panelů. Mají také obrovský náskok ve vývoji elektromobilů. Pokud chce EU zůstat bohatá (a zatím má 3,5x větší HDP na obyvatele), musí do zelených technologií masivně investovat.

Mgr. Jan Farský STAN



