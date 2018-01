Chovanec (ČSSD): Tato vláda byla sestavena na základě diktátu hnutí ANO

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já začnu tím, čím bych asi měl skončit, a to je to, že tuto vládu nepodpoříme. Nepodpoříme ji především z důvodu, že se žádná vážná jednání o podpoře vlády Andreje Babiše nevedla. Kdybyste chtěli, vážení kolegové z hnutí ANO, opravdu vést seriózní debatu o sestavení vlády, tak by se vedla jednání o programu do hloubky, o personálním sestavení této vlády, o prioritách a o mnohých a mnohých dalších aspektech. Já jsem nic takového na těch dvou nebo třech jednáních, která jsme po volbách měli, od vás neslyšel.

Tato vláda byla sestavena na základě diktátu hnutí ANO, a to jak po stránce personální, tak po stránce programové. K programu, který předkládáte, já jsem to nazval, jako když pejsek a kočička vařili nebo pekli dort. Takže je tam od každého něco, což vždycky znamená, že na konci nemá nikdo nic.

K některým těm prioritám, o kterých hovoříte. My jsme byli svědky snahy předložit zákon o liniových stavbách čtyři roky v minulé vládě a panu kolegovi Ťokovi se to nepovedlo. Jsem velmi zvědav, jestli se to povede tak rychle, jak říká pan premiér Babiš.

K té České poště, vážený pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, já bych byl taky velmi šťasten, kdyby nemusela prodávat pojištění a losy. Ale vzpomeňte si na naše bitvy v minulé vládě o tom, jestli Česká pošta má dostat zaplaceno za služby občanům, nebo nemá. Ty bitvy skončily tím, že ta pošta zaplaceno nemá v plném rozsahu. A chtěl bych vás upozornit, a pan ministr Metnar to bezesporu ví, že zhruba miliarda korun do příjmů České pošty právě pochází z prodeje pojištění, bankovních služeb, losů a dalších věcí. To znamená, pokud to chcete vyndat z České pošty jako službu pro občana, musíte České poště zaplatit. Jinak to prostě možné není.

Hrozně rád bych chtěl věřit vaší snaze - a upřímné snaze, jak říkáte - o zvyšování důchodů, ale já si pamatuji na sáhodlouhé bitvy na koaličních radách, kde sociální demokracie prosazovala navyšování růstu důchodů. A bylo to právě hnutí ANO a vy, vážený pane premiére, v roli tehdy ministra financí, kteří se tomu urputně bránili. A teprve v době, kdy bylo zjevné, že budeme schopni s kolegy z KDU-ČSL zvýšit důchody na stávající úroveň, přišlo hnutí ANO s tím, že je to vlastně jejich projekt, nebo váš projekt.

Sociální demokracie dlouhé roky také prosazovala, aby senioři a studenti neplatili jízdné ve vlacích. I tady jsme naráželi na odpor hnutí ANO. Najednou je to jedna z priorit. Já chápu, že časy se mění, ale já bych té upřímné snaze věřil, a vidím tady panu kolegyni Vildumetzovou jako hejtmanku Karlovarského kraje, kdybyste opravdu mysleli vážně to jízdné, tak byste to pravděpodobně projednali na nedávném jednání s kraji, protože všichni víme, i pan ministr Ťok bezesporu, že hlavní rozsah přepravy na železnici drží kraje. Já jsem o tom neslyšel jedno jediné slovo. Přišli jste s tím na poslední chvíli. Tak ty krajské vlaky nebudou zadarmo, nebo jak to vlastně bude? Mně to skoro přijde, že to téma vlaků zadarmo přišlo jako krycí manévr, aby toho najednou byly plné noviny. Nic víc a nic míň.

Také bych vám chtěl, kolegové, říci, že bývalo zvykem - já chápu, že doba se mění, čas se mění, politika se také prý mění, ale já si myslím, že ty základní principy a hodnoty by měly zůstávat, že když se zprovoznila Poslanecká sněmovna, tak vždy vedle toho se dohadovala vláda. Vy jste vytvořili v Poslanecké sněmovně funkční koalici. Ta koalice se jmenuje hnutí ANO, kolegové a kolegyně z KSČM a kolegové a kolegyně z SPD. Tak se k té koalici přiznejte a dnes ta vláda velice jednoduše získá důvěru. Stačí k tomu maličkost: do programového prohlášení, které máte, dejte dvě věci - vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. Může vzniknout vládní koalice s důvěrou. Velice jednoduše.

Z těchto důvodů a z mnohých dalších a především z toho, že jsme neviděli žádnou upřímnou snahu hnutí ANO opravdu vyjednat stabilní vládní koalici, nemůžeme tento projekt podpořit. Stanovisko sociální demokracie je neměnné. Vyjádříme to svým hlasováním. Na druhou stranu abychom nebyli pouze a jenom ti, kteří bourají a říkají ne, pokud jednou budete opravdu myslet vážně debatu o stabilitě v České republice, jsme na tu debatu připraveni.

Děkuji.

Milan Chovanec ČSSD



