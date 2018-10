Chroust (TOP 09): Dělejme svět lepším místem jen prostým zájmem

Ta myšlenka není nijak převratná a v podvědomí ji máme asi každý. Otázkou zůstává co pro to děláme, nebo chceme dělat. Světový mír, nebo jaderné odzbrojeni asi těžko vyřešíme. Mnohdy stačí ale jen opravdové maličkosti, jako se usmát na prodavačku u pokladny, slušně poděkovat číšníkovi v restauraci, nebo zametači chodníků, že děla dobře svou nevděčnou práci.

A co to posunout o kousek dál? Kolik z nás se sehne v parku pro odhozený papír, nebo plechovku, abychom ji vyhodili do koše a pomohli všem. Chceme mít přeci ten park lepší ne! A co jít ještě o kousek dál? Kolik z nás bylo někdy na debatě, co se týká vašeho města? Kolik z nás se zajímá o veřejný život?

“Lepší svět” je jen taková fráze, ale každý bychom mohli přiložit ruku k dílu jen svým prostým zájmem o naše vlastní okolí.

MARTIN CHROUST, TOP 09 LIBEREC

