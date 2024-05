Ani přes práh! Kolaborace... Vyznamená Pavel Posselta? V ČR už teď vidí rudě

reklama

Poslanec KDU-ČSL Šimon Heller z Jihočeského kraje navrhuje prezidentu Petru Pavlovi, aby letos 28. října, během oslav založení československého státu, vyznamenal šéfa Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7655 lidí

Dlouholetý vůdce spolku bývalých tzv. sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vysídleni do Německa na základě dekretu prezidenta Edvarda Beneše, je přinejmenším kontroverzní osobnost.

Dlouhé léta byl poslancem Evropského parlamentu, kde v roce 2003 hlasoval proti přijetí České republiky do Evropské unie. Opakovaně v minulosti napadal Benešovy prezidentské dekrety, které jsou stále platnou součástí českého práva. Prohlásil například, že patří na „smetiště dějin“.

Podle lidoveckého poslance Hellera se však Posselt zasazuje o zlepšení česko-německých vztahů. Stejný pohled má i prezident Pavel, který v minulém roce šéfovi sudetských Němců v Bavorsku osobně poděkoval za sbližování Němců a Čechů. Tento postoj proto naznačuje, že by Pavel mohl poslancově návrhu vyhovět.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19177 lidí

Zda je dobrý nápad udělit Berndu Posseltovi státní vyznamenání a jestli by to vedlo ke zlepšení česko-německých vztahů, se ParlamentníListy.cz zeptaly politiků z celého spektra v anketě.

„Svět se zbláznil a politici pětikoalice jsou v čele pelotonu. Je to nepochopení našich dějin, výsměch a hloupý pokus, který akorát zbytečně jitří emoce,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Jiný pohled nabídl poslanec ODS Karel Krejza, který však též s návrhem na vyznamenání nesouhlasí. „Osobně jsem se setkal s odsunutými Němci a žádné snahy o revizi dekretů jsem nezaznamenal. Zmíněné dekrety jsou zneužívány k osobním politickým cílům. Řekl bych, že na vyznamenání Bernda Posselta ještě nenastala doba a spíše to vztahy může zhoršit,“ řekl.

„Hnutí SPD nesouhlasí s návrhem KDU-ČSL na vyznamenání předsedy Sudetoněmeckého landsmanšaftu Posselta. Vyznamenání se udělují jako symbol ocenění hodnot, které daná společnost sdílí - třeba statečnost nebo pracovitost. Pan Posselt a jeho organizace jsou pohrobci německých nacistů, lživě přepisují dějiny a usilují o vrácení majetku v ČR po právu zabaveného tak jako jinde v Evropě na základě postupimské dohody. Němci nám dluží 15 000 miliard korun na reparacích, které po nich naše vlády odmítají vymáhat, aby nenazlobili lidi jako pan Posselt. Takže vyznamenání dává jediný signál - vládní partaje oceňují překrucování dějin, pohrobky nacistů a jejich nároky na majetek, který jim byl zabavený za vraždy, zločiny a škody, které v naší zemi za 2. světové války napáchali. I dnešní zákony znají spolupachatelství a schvalování trestných činů - a zločincům se majetky zabavují i dnes,“ konstatuje šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský názor na možné udělení vyznamenání nevyjádřil. „Osobně nekomentuji žádné návrhy na vyznamenání. Zastávám názor, že je dobře, že došlo k usmíření Čechů a Němců. A díky všem, kdo k tomu přispěli - Havel, Klaus, Merkelová,“ sdělil Zdechovský.

„Pan Posselt je vysoce postaveným členem německých lidovců. Vnímám to ze strany českých lidovců jako snahu odměnit zasloužilého spolustraníka. Upřímně bych byl radši, kdyby mu poslali láhev tichého vína a nezneužívali k tomu státní vyznamenání,“ zkritizoval návrh pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7655 lidí Kateřiny Konečné je návrh lidovce Hellera na ocenění Posselta odporný. „Návrh poslance KDU-ČSL je skandální. Zvláště v těchto dnech, kdy si připomínáme osvobození naší vlasti spojenci v čele s Rudou armádou od hitlerovského Německa, jemuž u nás sudetští Němci tvořili pátou kolonu! Lidovci ale systematicky pracují ve prospěch různých zahraničních lobbistických skupin. Zatímco u nás zvyšují věk odchodu do penze, snižují důchody, Lichtenštejnům by rádi vydávali miliardové majetky. Jsem jednoznačně proti přepisování dějin, čemuž má tento odporný návrh mj. sloužit. Ostatně byla jsem jediná z českých europoslanců, která se postavila proti účelovému výkladu dějin!“ reagovala Konečná.

Každý zákonodárce má podle senátory Zdeňka Hraby právo navrhnout kohokoliv. „To respektuji, ale být to na mně, tak si pan Posselt české vyznamenání rozhodně nezaslouží. Jsem rád, že vztahy Čechů a Němců jsou nyní snad na nejlepší historické úrovni - a to i proto, že jsou respektovány jak národní, tak i státní hranice. A mám za to, že jakákoliv veřejná exhibice lidí, jako je pan Posselt, tyto vztahy poškozuje. Nejlepší věcí pro česko-německé vztahy by bylo, kdyby se pan Posselt už nikdy v našem veřejném prostoru nemusel řešit,“ uvažuje Hraba.

„Tento návrh odpovídá postojům KDU-ČSL, jejichž čelní představitelé se zúčastňují anebo zasílají zdravice sjezdům Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Benešovy dekrety jsou nepřekročitelným mezníkem, jejichž zpochybňování by vedlo k dalekosáhlé majetkové a pozemkové národní katastrofě ve formě restitucí ve prospěch potomků nacistické mašinérie. Je to nesmysl, který se rodí v hlavách politiků KDU-ČSL a který by vedl k zásadnímu zhoršení vzájemných česko-německých vztahů. Naopak, je potřeba oživit nároky na válečné reparace ze strany Německa vůči České republice,“ je přesvědčen poslanec SPD Radovan Vích.

Jednoznačně celou věc vidí šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Podle mě je takový člověk zrádce a KDU-ČSL by se měla od něj veřejně distancovat. I když, když si vzpomenu na další historická vyjádření některých politiků této strany, tak mě to vlastně nepřekvapuje,“ odpověděl redakci.

„Pokládám to za zbytečné téma. Pan Posselt se nezasloužil o Českou republiku,“ sdělil stručně a jasně předseda SOCDEM Michal Šmarda.

„Pokud je lidoveckým cílem, aby KDU-ČSL definitivně zcela vymizelo z české politické scény, pak to nelze hodnotit jinak než jako výborný nápad. Tudy cesta ke ztrátě i těch nemnoha zbývajících lidoveckých voličů opravdu vede. Jen tak dál, bratři a sestry!“ vzkázal první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Rozhodně nesouhlasí ani předseda Svobodných Libor Vondráček. „Pokud opravdu udělí prezident Posseltovi státní vyznamenání, dokáže tím, že odvezení ostatkového kříže do Německa právě 15. března nebyla náhoda, ale schválnost a zlý úmysl,“ řekl.

„Já si pořád myslím, že je to od KDU-ČSL nějaký opožděný nepovedený aprílový vtip. To už můžeme rovnou dát řád TGM in memoriam Konradu Henleinovi. Posseltovým hlavním politickým cílem je prostřednictvím zrušení Benešových dekretů dosáhnout revize poválečného uspořádání majetkových vztahů v našem pohraničí. Zjednodušeně řečeno se snaží obrat naše občany o majetek a ten převést do vlastnictví svých sudetských soudruhů. Pokud někdo takového člověka navrhne na naše státní vyznamenání, tak je to v mých očích čistý kolaborant. Myslím si, že se jedná o poslední hřebíček do rakve lidovců, kteří se stali absolutně nevolitelnou stranou. Za PRO jasně říkám, že budeme zcela kategoricky bránit platnost Benešových dekretů a za žádnou cenu nedovolíme ohrožení majetkově-právních vztahů našich občanů. A pan Posselt by nám nesměl nikdy ani přes práh,“ vyslovil se nekompromisně šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

„Tento návrh zcela potvrzuje dlouhodobou inklinaci lidovců a dalších stran vládní koalice k podpoře sudetoněmeckého revanšismu a nároků spravedlivě vysídlených německých kolaborantů s Hitlerem na restituce a zrušení dekretů prezidenta Beneše. Jde o součást procesu nepřijatelné relativizace a rehabilitace nacismu, německé okupace českých zemí a jejich zločinu. V době, kdy si připomínáme 79. výročí našeho osvobození od hrůz, které v naší vlasti Němci, včetně těch sudetských, páchali, je to obzvláště odporné,“ vzkázal poslanec SPD Jiří Kobza.

