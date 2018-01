Chvojka (ČSSD): Změnu služebního zákona by určitě neměla dělat vláda bez důvěry

Pane předsedo, já už o té vládě jako celku mluvit nechci.

Už jsem říkal minulou středu, co mi na této vládě vadí a v čem je špatná, proč si důvěru nezaslouží. Ale chtěl bych se zmínit o tom, o čem už mluvil pan kolega poslanec Jurečka, to je ta zmíněná novela zákona o státní službě. Nevím, kdo z vás ví, co obsahuje, obsahuje toho dost, ale těch pár základních věcí.

Tak za prvé zřizuje Generální ředitelství státní služby, které by mělo spadat pod Úřad vlády, to znamená pod premiéra.

Za druhé, například vedoucí pracovníci měli funkce na pět let.

Je tam toho víc, ale toto je určitý základ.

Za prvé, já jsem byl kdysi zpravodajem zákona o státní službě, když jsem přišel - to už je skoro čtyři roky, pamatuji si, nyní od ANO je to velmi velký názorový veletoč, protože jeho vyjednavači tehdy nechtěli, aby státní služba spadala pod Úřad vlády. Nechtěli o tom ani slyšet. Podobně tehdy hnutí ANO pod vlajkou a za pomoci Rekonstrukce státu protestovalo proti časovému omezení vedoucích funkcí a zřejmě nám tedy neukážou ten management v praxi, jak slibují, protože stávající služební zákon má recept na nekompetentní úředníky, ale chce to hodnocení, chce to pokárání, chce to sankce - po právu, a do toho se samozřejmě manažerům z hnutí ANO nejspíš nechce.

Já za ČSSD můžu říct, že my a priori nejsme proti změně služebního zákona, ale určitě by ho neměla dělat vláda bez důvěry, vláda, která má z 200 lidí ve Sněmovně pouhých 78 poslanců. A byl bych rád, kdyby se k tomu pan ministr vnitra nebo ideálně pan premiér, ale poprosím i pana ministra spravedlnosti, vyjádřili, protože jestli mám správnou informaci, že tam bylo velmi, ale velmi krátké mezirezortní připomínkové řízení v řádu snad několika dnů, nebo snad jednoho nebo dvou dnů, já si myslím, že to je něco, co se u takto zásadního zákona, nebo u zásadního návrhu zákona, zásadní změny zásadního zákona rozhodně dít nemá. Myslím si, že to ani není slušné vůči těm připomínkovým místům, takže by mě zajímalo, jak to tedy je. To znamená, jestli - za prvé, to je možná otázka na pana premiéra - jestli si myslí, že by vláda, která důvěru nemá a ani ji nedostane, měla dělat takto zásadní změnu v takto zásadním zákonu. Možná na pana ministra vnitra - jestli ty změny považuje za správné, a proč je dělá. A na pana ministra spravedlnosti a zároveň spíše na předsedu legislativní rady vlády, jestli si myslí, že zkrátit připomínkové řízení u takto důležitého zákona, na takto krátkou lhůtu, je vůbec slušné jak vůči těm připomínkovým místům, tak jestli čeká od toho v řádu několika dnů připomínkového řízení, že něco vůbec do toho připomínkového řízení vnese.

Děkuji.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD

poslanec



