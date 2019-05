Cibulka (ODS): Šílení kolem změn klimatu napáchá v Evropě víc škody než užitku

Klimatická krize v P7 je laciné gesto, které nic neřeší. Tedy vlastně řeší – zadarmo a bez práce se mohou někteří svézt na vlně klimatické hysterie a získat politické body. Celé je to o to lákavější, protože politik se může postavit vedle dětí, které v pátek nešly do školy, a přiznejme si, že politici mají fotky s dětmi rádi. Vypadá to totiž dobře.

Kdyby poslanec a starosta Prahy 7 Čižinský tolik nehleděl na vlastní aktivistickou prezentaci, ale opravdu na zájem naší země a přírody, bojoval by v Poslanecké sněmovně ČR za změnu způsobu, jakým se dotuje zemědělství, a za způsob hospodaření v českých lesích. Tam totiž leží důvod, proč naše krajina není schopná zadržet vodu.

Kdyby opravdu chtěl prospět Praze, tak by už v minulém volebním období bojoval za práce na dokončení okruhu kolem Prahy, aby sem každodenně nemusely přijet tisíce aut, ale mohly Prahu objet.

Kdyby nebyl ryzím aktivistickým populistou, tak by ve prospěch cyklodopravy neomezoval automobilovou dopravu, ale snažil by se naopak o dopravu plynulou a rychlou. A samozřejmě by k tomu podporoval P+R parkoviště na okrajích Prahy, s návazností na kvalitnější MHD. Nic z toho nedělá a nedělal ani jako zastupitel na Magistrátu HMP.

Boj s klimatem se stal novým náboženstvím, a jak z historie známo, o náboženství se nesmí diskutovat, protože kdo pochybuje, patří na hranici suchého dříví. Boj s klimatem se současně stal skvělým kšeftem. Co na tom, že bilance této svaté války je spíše negativní. Biopaliva škodí více než paliva z ropy, elektromobilita škodí životnímu prostředí, ale není to na první pohled tak vidět. Německo se svojí zelenou udržitelnou koncepcí stojí na prahu energetické propasti. To vše by šlo rozebírat a popisovat dál, ale co je pro mě nejděsivější, je ta sveřepost, fanatičnost a zloba, která se obrátí proti každému, kdo si dovolí jen polemizovat s klimatickými alarmisty a říct „tohle není dobře“. To si zažil místostarosta Prahy 8, který se v den vyhlášení klimatické krize stal objektem nadávek pro svůj fcb vtípek, a na druhém konci Evropy i školačka, která odmítla v pátek stávkovat.

Zatím to vypadá, že šílení kolem změn klimatu napáchá v Evropě víc škody než užitku. Na přírodě, kritickém myšlení i demokracii.

autor: PV