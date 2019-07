Czernin (TOP 09): Doba postbabišovská se blíží

Když nekoná vláda, ozve se občanská společnost, to je prostý fakt. Jsem rád, že naštvaní občané ctí kultivovanou tradici v Havlově duchu. Dává to prostor nám, politikům, jejich požadavky překovat do politických postojů.

Snaha o vyjádření nedůvěry vládě byl jeden z kroků. Chci, aby TOP 09 prezentovala jasně své konzervativní, proevropské směřování a jasnou představu pro dobu, až se tahle Babišova babylonská věž zhroutí.

Doba postbabišovská se blíží, budeme připraveni.

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



