Dostál (Stačilo!): Nevolte Vojtěcha

V roce 2020 a 2021 vytvářeli influenceři bez vzdělání a bez odpovědnosti (jako jistý Ludwig, "povoláním" internetový parazit, a mnozí jemu podobní) tlak na nucení k C19-očkování všech vč. mladých a prodělavších, na zavírání škol, na zákaz sportu dětí či amatérů a na další formy šikany. A ministři zdravotnictví, bez úcty k lidem a bez schopnosti řídit cokoliv (jako jistý Vojtěch nebo Válek) jejich nátlak promítali do právních předpisů a státního donucení, navzdory soudům.
Nyní už víme, že to bylo drahé a buď k ničemu, nebo dokonce ke škodě. Deprese a obezity u dětí, stamiliardové ztráty v ekonomice... a i o efektu C19-vakcín se, jak je tomu ostatně u léčiv obvyklé, dovídáme nyní, s odstupem času.
Když to čtu a studuji, jsem zpětně rád, že jsem se přes jistou kritiku:) těmto donucením nepodrobil ani ve svých výrocích, ani skutcích. Všem, kteří státu (Vojtěchovi či Válkovi) jako dobří občané uvěřili, přeji, aby se varování ohledně rizik nedostatečně či pochybně testovaného léčiva protlačeného masově skrz populaci, nenaplnila nebo byla jen mírná (viz např.odkaz níže) a zůstalo "jen" u ekonomických, nikoliv zdravotních následků.
Nicméně trvám na tom, co jsem říkal už v letech 2020/21 i poté, nehledě na účast v politice či aktuální vládu: Skutky "Babišova čtyřministra" (2x Vojtěch, Prymula, Blatný, Arenberger) i Fialova Válka byly těžce nezodpovědné a měly by tyto osoby diskvalifikovat z jakékoliv budoucí vládní funkce.
Vojtěch i Válek přesto znovu kandidují na vysokých místech kandidátek. Válek za SPOLU na 3.místě v Jihomoravském, Vojtěch za ANO dokonce jako lídr (!!) V Jihočeském kraji. A Babiš se netají tím, že chce Vojtěcha na zdravotnictví potřetí. Pro "velký úspěch"?
Pokud s tím nesouhlasíte, volte kohokoli jiného. My ve Stačilo! jsme pro zdravotnictví spolehlivá volba, názory neměníme ani pod tlakem, ani za prebendy. Kdyby tomu tak bylo, nestál bych v lednu 2022 na demonstraci vedle Aleny Dernerové, Mirka Havrdy či Dana Landy, ale seděl jako zbytečný politický náměstek na zdravotnictví, nebo v jiné z trafik, které pro Piráty vytvořila Fialova vláda.
V Jihočeském nevolte ANO s Vojtěchem ze spolku ASPEN, ale Stačilo! s Janou Turoňovou ze spolku Svatopluk. Je lepší právnička i politička než Vojtěch a nepodrazí vás.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
