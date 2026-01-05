Bartoš (Piráti): Vláda hodlá odvolat uznávaného dotačního experta

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úřadování Babišovy vlády.

Bartoš (Piráti): Vláda hodlá odvolat uznávaného dotačního experta
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Vláda hodlá odvolat uznávaného dotačního experta, který například rozkryl kauzu ROP Severozápad s odhadovanou škodou 14 miliard Kč!

Vláda vyhazuje ty, kteří by odmítli sloužit zákulisním finančním skupinám. Když jsem vedl ministerstvo, tak se ředitelem odboru dohlížející na dotace stal Leo Steiner, která rozkryla závažné kriminální kauzy. Nejde jen o to, že za odhalením kauzy ROP Severozápad se škodou 14 miliard Kč stálo trestní oznámení právě Leo Steinera. Měl odvahu řešit nezákonné dotace Agrofertu už v době předešlé Babišovy vlády a kvůli tomu musel tenkrát odejít. Leo má rovněž hlavní zásluhu na tom, že padl první pravomocný rozsudek, který střet zájmů Andreje Babiše potvrdil. Leo Steiner pracuje zkrátka nezávisle a plně profesionálně a není divu, že se nová vláda snaží ve spěchu co nejdřív Leo Steinera zbavit. V pondělí bude projednáno jeho odvolání rovněž ze Státního fondu podpory investic.

Schválně to srovnejte s tím, že na pozici náměstka tohoto ministerstva nastupuje za Motoristy člověk, který spolupracoval s odsouzeným podvodníkem a jehož firma zkrachovala s dluhy 230 milionů Kč a to částečně i vůči státu. Věnoval se tomu nedávno Deník N.

Politici by měli vytvářet takové prostředí, aby do státní správy přicházeli experti, kteří jsou důvěryhodní a nebudou naslouchat pochybným zákulisním hráčům, kteří nás okrádají o neuvěřitelné peníze. Snažil jsem se o to maximálně, nicméně tahle vláda jde přesně opačným směrem. Společně s pirátskými analytiky tomu nebudeme přihlížet. Nejrůznějším lumpům budeme neustále v patách. To vám slibuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
