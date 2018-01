Dvouletý (SsČR): Uherské Hradiště si musí hýčkat budoucí občany, ne jim házet klacky pod nohy

Nápad uherskohradišťské radnice na to, aby nové bytové domy ve slovácké metropoli musely povinně včlenit parkování přímo do nových staveb, pokládám za absolutní hloupost. Vždyť by to znamenalo jediné. Že by se ještě více a zcela uměle prodražily nové byty, kterých je v Uherském Hradišti stále nedostatek. Proč by radnice měla takto komplikovat výstavbu nových bytů? Proč by měla radnice takto nesmyslně zasahovat do projektování nových staveb?



Ano, souhlasím s tím, že ani Uherské Hradiště není nafukovací a že radnice musí společně s občany velmi dobře plánovat, kde a jakým směrem bude urbanisticky řešit rozvoj bytové výstavby. Nejde totiž jen o vlastní byty a tolik diskutované parkování, jde také o další nezbytnou občanskou vybavenost, návaznost na autobusovou dopravu, dostupnost a kapacitní připravenost školek a škol, stejně jako praktických lékařů, lékáren, zubařů, apod.

Ing. Michal Dvouletý SsČR

Krajský předseda strany Soukromníků

krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak zásadní věc, jako je rozvoj bydlení ve městě, se nemůže řešit spontánními nápady pana místostarosty Zdeňka Procházky a jeho ad hoc požadavkem na parkování včleňované do nových bytových domů. Radnice musí mít ucelenou a dlouhodobou koncepci, se kterou musí být důsledně seznámeni obyvatelé města, ale také podnikatelé a soukromí investoři, kteří plánují rozšířit počet obyvatel našeho krásného města. Tito noví občané totiž přinášejí mnohé. Nejen sdílené daně, místní poplatky, ale také peníze, které utratí u místních obchodníků, kadeřníků, vinařů, provozovatelů restaurací, aquaparku, divadle či na našich slavnostech a festivalech. Budoucí nové občany města je třeba si předcházet, ne jejich příchodu házet zbytečné a nic neřešící klacky pod nohy. Budování lokální ekonomiky musí být jednou z důležitých priorit našeho města.

Uherské Hradiště má jistě prostor ke svému růstu, aniž by muselo nezbytně docházet k „likvidaci zeleně,“ jak se někteří aktivisté pokouší vzbudit falešný dojem. Např. dnes je možné řešit parkovšitě velmi efektivně a v souladu s přírodním a ekologickým rázem města. Chce to však odbornou erudici, zdravý selský rozum a otevřenou a férovou diskusi s občany a developery. Ne sedět na radnici a vymýšlet nesmyslné regulační nápady.

Psali jsme: Dvouletý (Soukromníci): Zabijačka? Ruce vzhůru a předložte občanky! Soukromníci ve volbách zabodovali. Další integrace pravicových sil musí pokračovat, vyzývá Dvouletý Dvouletý (Soukromníci): Kníže Svatopluk měl pravdu. Společně budeme silnější Dvouletý (Soukromníci): Soukromníci mohou být na sebe hrdí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV