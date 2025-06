Lacina (STAN): Přelakovaným komunistům říkáme stačilo

Máme u nás na Malé Straně pomník Milady Horákové. Je decentní, vlastně skromný. Malý ptáček sedí na historickém mikrofonu, do nějž statečná politička promlouvala na svou obranu. Nebylo jí to vsak nic platné: Komunistický režim ji zavraždil, a to za pomoci celého justičního aparátu, tedy aparátu spravedlnosti. Hrůza, říkáme si dodneška a přelakovaným komunistům posíleným panem exministrem Zaorálkem, řečeným Zao, a paní exministryní Maláčovou, řečenou Venezuelou, vzkazujeme: Stačilo!

Když říkám u nás na Malé Straně, neříkám to prototo, že tu sídlí Poslanecká sněmovna, kde už čtyři roky zasedám, ale proto, že jsem tady ve Sněmovní prožil parádní leta od sedmnácti do třiceti. A dodnes tu mám milé zázemí. To místo mezi vzrostlými akáty mám rád a ten pomník se sem velmi hodí. Krásné léto, přeji.

