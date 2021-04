Faltýnek (ANO): Někdo ukradl moje diáře, ofotil, a pak je pustil do oběhu

reklama

Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo, pane vicepremiére.

Včera jsem zaznamenal poptávku z vaší strany. Pan premiér mě vyzval, abych reagoval na články na Seznamu a na okolnosti ohledně mého diáře nebo diářů nebo poznámek mých osobních. Myslím, že i Pavel Kováčik nebo pan předseda Filip mě vyzývali, a další kolegyně, kolegové, a já bych chtěl této situace využít a říct pár slov a svých poznámek k celé této záležitosti. Omlouvám se dopředu, že to vkládám do jednání do třetího čtení o volebním zákonu, ale věřím tomu, že v rámci té doby do 14.00 hodin to zvládneme i s mým vystoupením, eventuálně s reakcemi, které moje vystoupení vyvolá.

Pan novinář Janek Kroupa ze Seznamu má k dispozici, ale já to bohužel nedokážu posoudit, patrně ofocený můj diář nebo diáře z let 15, 16, možná 17 na nějaké osobní poznámky v tom diáři. Jsem ze staré školy a používám takový velký černý diář asi dvacet let, kde si píšu všechny schůzky s lidmi, s kterými se potkávám, a dělám tam i nějaké poznámky, co ti lidi chtěli a co chtěli řešit. Jak se dostal ofocený diář k panu Kroupovi, já nevím, můžu pouze spekulovat, že to ukradl někdo velmi blízký z mého okolí, někdo, a teď říkám, je to spekulace, nechci, aby na mě někdo podával trestní oznámení. Ani já nebudu podávat žádné trestní oznámení, protože s novináři boj nikdy nelze vyhrát, a já nechci jako bojovat s novináři. Ale vzhledem k datu je to období někdy z let 15, 16, kdy někdo měl přístup k mým soukromým zápiskům, ty ofotil a pak je předal nebo zpeněžil. To já jenom spekuluji, nevím prostě.

Ale bylo by dobře, aby orgány činné v trestním řízení to vyšetřily na všechny strany. Směrem ke mně, směrem k potenciálním pachatelům trestného činu, když vlastně mně někdo ukradl, ofotil moje diáře a pak je pustil do oběhu.

Když jsem slyšel výzvu pana premiéra, abych vysvětlil svoje poznámky v diářích starých 5, 6, 7 let, a ten apel, abych vlastně vysvětlil, s kým se potkávám a s kým jednám, tak já si kladu otázku, ale to je otázka na nás na všechny. S kým se my vlastně můžeme potkat jako poslanci? A k tomu setkání potřebujeme souhlas koho? Pana premiéra, nebo předsedy hnutí, nebo ministra vnitra, nebo předsedy sněmovny? Já nevím. A vy to víte velmi dobře za tu dobu, co jsem ve sněmovně, a bavili jsme se o tom několikrát, když bylo grilování dvakrát kvůli Čapímu hnízdu, když bylo grilování mé osoby kvůli mýtu před dvěma lety, je to zhruba dva roky, ale k tomu se ještě dostanu. Tak neustále jsem já obviňován, že se potkávám s lidmi, s kterými bych se neměl potkávat. A když vás někdo požádá prostřednictvím sekretariátů nebo napřímo o schůzku, i když to je člověk neznámý, tak já se s ním prostě potkám a zeptám se vlastně, co potřebuje, udělám si poznámku, a pak to buď řeším, anebo neřeším. Předám to dál, nebo nepředám.

A takové poznámky jsem si dělal. Jestli všechny, které má k dispozici Seznam, jsou pravé, nebo ne, to já nedokážu posoudit, protože já jsem to neviděl, a ty diáře staré už nemám, protože ty jsou vlastně vyhozeny nebo zničeny.

Tak mě by zajímalo, jestli by - já vím, že na to dneska není čas a jsme navíc v polovičním formátu. Ale pojďme se tomu věnovat třeba na příští schůzi, kde nás tady bude 200 - nechci nikoho obírat o čas - ale abychom si řekli, s kým se vlastně poslanec může potkat. Jestli je to jenom volič, nebo podnikatel, nebo lobbista. Já se potkávám se všemi. Já to otevřeně přiznávám. A kdo mě požádá o schůzku, tak já se s ním prostě potkám, pokud mám samozřejmě čas.

Pokud se týká těch nařčení - dneska zrovna třeba velké články o tom, jak jsem ovlivňoval Rencar a takové nesmysly. Tady bych chtěl jenom říct, že po předminulých komunálních volbách, kdy hnutí ANO vytvořilo koalici se sociální demokracií a STAN - mám pocit - tak došlo vlastně k rozpadu té koalice a předsednictvo hnutí mě požádalo, vyzvalo, abych jako první místopředseda tu situaci šel řešit. A já jsem ji vyřešil.

Ta situace se stabilizovala a logicky jsem se věnoval celé čtyři roky situaci v hlavním městě, konzultoval jsem ty věci s paní primátorkou, minimálně na čtrnáctidenní, třítýdenní, bázi a samozřejmě jsem se zajímal o věci, kde by mohl být nějaký problém. A konkrétně třeba ta kauza Rencar, kde vlastně za vlády hnutí ANO a následně tedy už za nového magistrátu, za Pirátů, došlo k tomu, že ta smlouva byla přesoutěžena a vydělalo se na tom 100 milionů korun za rok pro dopravní podnik.

Takže jestli někdo říká, že Faltýnek jako lobboval za něco, tak to je samozřejmě nesmysl, protože to ať řekne dopravní podnik. Dneska kolegové Piráti tam mají svého primátora. A já si myslím, že je dobře, že došlo k tomu vypovědění smlouvy, přesoutěžení těch smluv a ten efekt je 100 milionů ročně, což je - kdyby ta smlouva platila do roku 2035, jak měla původně platit - tak je to 1,5 miliardy korun. Což je poměrně hodně.

Takže tím jenom odpovídám na to, že jsem aktivně opravdu debatoval na téma Prahy, když jsem vlastně na začátku té koaliční krize do toho vstoupil a celé volební období jsem jako první místopředseda hnutí se této věci věnoval. Konec konců vidím tady Patrika Nachera, který v té době byl zastupitelem. Nevím, jestli byl radním, myslím, že ne, ale Patrik potvrdí, že jsem se pravidelně potkával s paní primátorkou a dalšími kolegy i ze sociální demokracie, s panem Dolínkem a dalšími, a ty věci jsme diskutovali.

Já jsem dotazy, které mi poslal pan Kroupa, poslal se svými odpověďmi, které jsem mu odeslal, našim poslancům. Dneska jsme měli klub, kde jsem se snažil, nebo snažil no, kde jsem prostě řekl svůj názor, vysvětlil jsem ty věci. Já bych pro vaši informaci tady pár věcí z těch dotazů pana Kroupy řekl. Protože samozřejmě ty moje odpovědi se neobjevily v těch odpovědích. Ale to je normální, na to jsme u některých našich novinářů zvyklí. A já to ani nijak nekritizuji. Ale jenom pro objektivitu jsem poslal prostě ty svoje odpovědi kolegům.

Jedna věc. Je škoda, že tady není v sále Kateřina Valachová, která byla ministryní školství. Ale je tady Adam Kalous, který byl v nějaké době starostou města Jeseník. A Marian Jurečka tady je, to je skvělé. Kolega Rychetský, předseda Ústavního soudu tady není v tuto chvíli. Pan Kroupa píše. "Máme záznam, jehož autenticitu potvrdil pan Černošek, že po vás chce, ať mu pohlídáte tři dotace. O jedné z nich jste potom mluvil s paní Valachovou a následně Kratochvílovou. Proč jste to dělal?"

Primárně se jedná o projekt Národního sportovního centra v Prostějově, kde já žiji, nebo mám tam trvalé bydliště skoro 60 roků, byl jsem 30 let radním a zastupitelem v Prostějově. A když přišla na stůl myšlenka společného projektu Olomouckého kraje, města Prostějova a společnosti TK PLUS na výstavbu této velké tělocvičny, této velké haly, pro potřeby prostějovských škol, volejbalistů, basketbalistů a tenistů, tak je pravda, že já jsem v této věci aktivně vystupoval na zastupitelstvu a na všech úrovních jsem jako prostějovský poslanec říkal, že je to dobrá věc, že je potřeba prostě toto národní sportovní centrum postavit. A podařilo se to postavit. Takže ano, přiznávám, že jsem lobboval za výstavbu tohoto sportovního centra. Mimochodem bydlím od něho zhruba 100 metrů vzdušnou čarou.

Pokud se týká té další dotace, tak tady někteří z nás byli na výslechu na policii. Ta se týkala vlastně té kauzy pracovně řečeno Kratochvílová, Pelta, kde ten příběh začíná vlastně okamžikem, kdy ke mně do kanceláře v Prostějově jako poslance za Olomoucký kraj vstupuje pan starosta města Jeseník Adam Kalous s prosbou, kdy říká. My jako město chceme zbourat starou tělocvičnu a postavit pro děti novou za zhruba 60 milionů korun, plus, minus.

Máme zajištěno financování z kraje, krajské zastupitelstvo schválilo kofinancování 20 milionů. 20 milionů máme schváleno v rozpočtu našeho města a 20 milionů žádáme po MŠMT. Mohl byste prosím, pane poslanče, se zeptat na MŠMT, jestli ta naše žádost je pořádku? Já říkám jasně, od toho jsem tady. Tak jsem šel za tehdejším náměstkem panem Plagou, naším náměstkem za ANO. Říkám. Pane Plaga, prosím vás, jak to je tedy s touto žádostí, je ta žádost v pořádku? A pan Plaga říká. Ne, ne, ne, to já neřeším, běž za ministryní.

Tak jsem šel za paní ministryní Valachovou. Říkám. Paní ministryně, je ta žádost města Jeseník v pořádku? Ona říká. Jardo, běž za paní Kratochvílovou, to je náměstkyně, která to řeší. Tak jsem šel za paní Kratochvílovou, která to řeší. Říkám. Paní náměstkyně, prosím vás, je tato žádost města Jeseník v pořádku? A ona říká. Ano, je v pořádku. A tím to pro mě skončilo.

No ale, co se stalo, žádost byla vyřazena z formálních důvodů. Přišel pan starosta, vysvětlil mně, v čem je problém. Já jdu znovu za paní Kratochvílovou a říkám. Paní náměstkyně, prosím vás, proč jste tu žádost vyřadili z formálních důvodů? Protože tam chybí doklad o kofinancování ze strany obce. Tak jsem říkal. Pane starosto, toto je oficiální stanovisko ministerstva, běžte to řešit. A tím to pro mě skončilo. A to jsem řekl policii.

Stejně jako když psali novináři, že Marian Jurečka lobboval za kdejaký klub. Někde, nevím kde. V Troubkách nebo kde. Pan předseda Ústavního soudu Rychetský lobboval za nějaký tenisový klub v Brně. A já se ptám. My nemůžeme jako poslanci, když nás požádá starosta města, se zeptat, jestli ta žádost je pořádku? Nemůžeme asi.

Další věc. Pan Kroupa se ptá. Co jste měl na mysli, když jste plánoval skrytě vlastnit akciovou společnost? Co jste myslel větou. "SRO - vlastní AKCIE 33 procent. Kmenové listy (akcie na doručitele). Skutečný vlastník - Já." Já jsem odpověděl, že jsem nikdy nepodnikal, žádnou společnost jsem nikdy nevlastnil, přiznaně ani skrytě, a ani jsem to neplánoval.

Nicméně citace z článku ze včerejška v této věci. "Tomáš Uvízl" - to je bývalý ředitel Prostějovské nemocnice, manager společnosti Agel, bývalý, dneska je ve fakultce v Olomouci - "byl opravdu managerem společnosti AGEL a s Jaroslavem Faltýnkem se zná. Oba ostatně pocházejí z Prostějova. A také do věci zapadá, že v polovině roku 2016 se v AGELu opravdu řešil nákup firmy, který Tomáš Uvízl navrhoval. Šlo o společnost MEDIHOPE, MEDIHOPE z Prostějova, jež provozovala svoji praxi v nemocnici, již v té době Uvízl řídil. Parametry obchodu přesně odpovídají v poznámkách uvedených v Faltýnkově představě."

Je škoda, že tady nesedí paní předsedkyně Pekarová Adamová, protože já mám na ni prosbu. Víte, kdo je vlastníkem společnosti MEDIHOPE? Tomáš Chalánek.

Víte, kdo je Tomáš Chalánek? Je to manžel senátorky Jitky Chalánkové. Tak ať se zeptají Jitky Chalánkové nebo Tomáše, jestli Faltýnek někdy plánoval nákup X procent jejich společnosti. Mě by to strašně zajímalo, co na to Tomáš Chalánek nebo Jitka - znám je třicet let, jsme oba z jednoho města, Tomáš byl zastupitelem za KDU-ČSL, známe se velmi dlouho. Takže další nesmyslná konstrukce pana Kroupy.

Další věc. Poznamenal jste si, že váš syn vás okradl, měl vám sebrat milión korun z trezoru. Co to bylo za peníze? Já jsem odpověděl, že to je samozřejmě nesmysl, nicméně část pravdy na tom bohužel je. Měli jste, kolegyně, kolegové, někdy někdo dítě, které bralo drogy? Měli jste někdy někdo dítě, kolegyně, kolegové, které bralo drogy? Neměli. Je to deset let stará historie. Můj syn bohužel v tom jel, můj mladší syn, a víte, když se shání prostředky na drogy, tak je to jedno, kde se to vezme. Byl ve vazbě tři měsíce a já jsem šťastný, že se mi podařilo ho z toho prostě dostat. Deset let je v pohodě, 35 roků, mám dva vnuky, funguje to a já jsem hrdý a šťastný, že se mi podařilo ho z toho dostat. Takže ano, tady pan Kroupa má částečně pravdu. Já jsem samozřejmě nikdy žádný trezor neměl v Prostějově, ale je mi z toho trošku smutno.

Já bych tady mohl rozebírat dotazy a odpovědi. To nemá smysl. Já samozřejmě komunikuji, nikde se neskrývám, snažím se na ty věci odpovídat, ale chtěl bych moc poprosit, jestli by opravdu orgány činné v trestném řízení ty věci mohly prošetřit. Já nebudu podávat žádná trestní oznámení, to opravdu nemá smysl a už jsem to tady řekl na začátku, ale orgány činné v trestním řízení přece mají možnosti, jak prošetřit trestné činy, které se potenciálně mohly stát jak z mé strany, tak samozřejmě ze strany pana Kroupy a společnosti Seznam.

Tolik velmi stručně do úvodu z mé strany. Já se omlouvám, že jsem vás okradl o dvacet minut debaty nad třetím čtením volebního zákona, ale protože jste mě včera vyzývali v médiích, abych se vyjádřil k některým věcem nebo vůbec, jak celá tato záležitost vznikla, co to je a co za tím je, tak proto jsem zvolil tuto formu a určitě udělám nějaké tiskové prohlášení, budu komunikovat s novináři, budu jim dávat rozhovory a budu se snažit ty věci nějakým způsobem prostě vysvětlit. Nicméně rozumím tomu, že jsme v předvolební kampani. Tečka. Rozumím tomu, jsme v předvolební kampani.

Děkuji.

