Farský (STAN): Kdo rozděluje vakcíny a podle jakých kritérií?

Děkuji za slovo. Pane premiére, v rozhovoru na Seznamu Zprávy 2. března letošního roku pana Zdeňka Blahuty, bývalého národního koordinátora pro očkování s panem Pšeničkou jsme si mohli přečíst, že - cituji: Protože on, myšleno Andrej Babiš, samozřejmě rozhodoval, kdo dostane kolik vakcíny, jestli pošleme něco navíc do Libereckého kraje nebo do kraje Vysočina a podobně. A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika. Představa ta, že se rozdělují vakcíny do krajů snad podle politických preferencí mě dost nadzvedla. Proto jsem se podíval na čísla, jestli tomu odpovídají. A když jsem si prošel počty občanů v krajích, věkovou strukturu a proočkovanost, tak vazba na počet vakcín, které jsou dodávány do krajů, tam žádná není, a to přesto, že jsou kraje, kde mají pro takřka 90 % občanů 65+ vakcíny a jsou jiné kraje, kde nemají ani pro 40 % z nich. A já bych se v tomto chtěl zeptat, jak je možné, že v některých krajích mají vakcíny skoro pro všechny, zatímco v některých krajích jenom pro každého třetího. Kdo rozděluje tyto vakcíny, kdo rozhoduje o tom, kolik se vakcín do kterého kraje pošle a jaká jsou pro toto kritéria?

Děkuji za odpověď.

