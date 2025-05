Farský (STAN): Obskurní Orbánonovo shromáždění konzervativců

Obskurní Orbánonovo shromáždění konzervativců, tentokrát za účasti dvojího zastoupení hnutí ANO. Nezaznělo ale nic nového.

Andrej Babiš opět kritizoval "nikým nevolený Brusel", který utlačuje práva národních států. Možná by si měl osvěžit, že rozhodnutí v Bruselu se přijímají po odsouhlasení členskými státy... Kolega Ondřej Knotek vystoupil v panelu Patriot Fighters. A zase se opřel do Green Dealu. Toho, co schválil Andrej Babiš. Měli by si v tom už konečně udělat doma pořádek.

ANO i frakce Patriotů se ohání vlastenectvím, ale naši zemi oslabují. Jen kritizují a řešení nepřináší. My Starostové raději sázíme na spolupráci a konstruktivní přístup. Budujeme si tím silnější pozici, důvěryhodnost a máme díky tomu šanci prosadit změny. Výmluvy na "Brusel" jsou trapné, když reálně rozhodnutí v EU ovlivňujeme. Kdo se vymlouvá na Brusel, jen přiznává slabost.

Mgr. Jan Farský STAN



