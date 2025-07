Až Putin nebude... Ukrajinec řekl, kdy skončí válka

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 87% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4475 lidí

„(Putin) se Ukrajiny bojí, protože jsme hrozbou pro jeho režim,“ řekl Reznikov, který působil jako ministr obrany od začátku invaze do září 2023 v rozhovoru pro The Times. „Pokud ruské obyvatelstvo uvidí, že demokratická, liberální a evropská cesta je lepší než tyranie, pak se to pro režim stává otázkou přežití. … Proto si myslím, že teprve po změně vedení v Rusku budeme mít skutečnou šanci žít v normálním a mírovém soužití s Rusy.“

Další bývalý ministr obrany, Andrij Zagorodnjuk, který rezort obrany vedle v letech 2019 a 2020, naznačil, na co se Ukrajinci musí připravit. Ukrajina by se podle jeho názoru měla snažit proměnit se v „ocelového dikobraza“, který bude schopen odolávat ruské agresi v nadcházejících letech.

„Spíše než předpokládat, že válku lze ukončit komplexním vítězstvím na bojišti nebo vyjednaným kompromisem, musí Ukrajina a její spojenci plánovat vybudování životaschopného, suverénního a bezpečného státu pod neustálým vojenským tlakem. Tato realita vyžaduje předefinování toho, jak vypadá úspěšný výsledek. V této souvislosti by cílem nemělo být přímo porazit Rusko nebo očekávat, že jeho režim válku ukončí kvůli ekonomickému nebo diplomatickému tlaku, ale systematicky mu upírat schopnost dosáhnout jeho vojenských cílů. … Tento článek navrhuje nový termín ,strategická neutralizace' jako dlouhodobý vojenský přístup Ukrajiny. Tento přístup si klade za cíl učinit ruskou agresi marnou, i když dlouhodobou,“ napsal v článku pro think tank Carnegieho nadace pro mezinárodní mír.

„Tempo postupu však zůstává ledovcově pomalé, přičemž Rusko od pádu Avdijivky v únoru 2024 dobylo méně než 1 procento ukrajinského území,“ napsala The Times.

Již řadu měsíců je ohroženo město Pokrovsk, logisticky velmi důležité město, jehož ztráta by ukrajinskou stranu zabolela. Server Kyiv Independent v této souvislosti upozornil, že každá cesta se zásobami do tohoto města představuje hru se smrtí. Ale pokud by se Rusům podařilo zcela odříznout zásobovací trasy vedoucí do Pokrovsku, pád města by mohl být jen otázkou času.

