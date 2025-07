Beztvarý Vystrčil, kreatura Němcová, fialový zločinec. Doubrava vzpomíná nejen na Senát

V Senátu, když jste z něj odcházel, vás často při projevech vypískávali. Jaké máte vzpomínky na tu dobu?

Nebylo by správné říci, že se jako burani chovali vždy a všichni. Vždy po mém vystoupení někteří přišli a „to seš frajer, že jsi to dokázal říci“ a podobně. Když jsem se zeptal, proč mě nepodpořili, dostal jsem odpověď: „Ty máš výhodu, že nejsi v klubu. Já kdybych šel proti názoru klubu, už by mě nepostavili.“ Smutné, ale pravdivé. Přese vše na tu dobu vzpomínám rád. Setkávání se zaměstnanci, to bylo a je vždy pohlazení duše, ale i jednání většiny kolegů a kolegyň mimo jednací sál bylo vždy velmi přátelské. S celou řadou z nich se stále setkávám.

Odešel jste, nekandidoval. Proč

Velmi těžce mi onemocněla manželka. Věděl jsem, že nemoc nemá řešení, a musím se o ni postarat až do posledních dnů. Vrátit jí maličko z toho, jak se starala ona o rodinu, když jsem byl stále mimo domov. Nemohl jsem dopustit, aby poslední své dny trávila v nemocnici.

Měl jste vůbec třeba s Miroslavou Němcovou nějakou osobní komunikaci? A jakou?

Jan Werich řekl něco ve smyslu, že diskutovat a trávit čas s hloupými lidmi je pro hlupáky vyznamenání. Víte, napřed krade v prodejně rohlíky, potom se štěstím rozplývá, že může být v blízkosti, a dokonce si může potřásat rukou s Vladimirem Putinem, aby se nakonec stala zapřisáhlým rusofobem. Musím říci, že je jednou z těch, před kterými si normální člověk ani neodplivne, protože mu za to nestojí. Jak takovou kreaturu mohou lidé do Senátu volit?

Co si myslíte o Miloši Vystrčilovi, předsedovi Senátu?

Stal se šéfem Senátu omylem. Jenom proto, že zemřel předseda Jaroslav Kubera. To byla oproti Vystrčilovi skutečná osobnost. Vystrčil je v Senátu milovaným předsedou, protože je beztvarý pravicový úředník. Lehce manipulovatelný, tiskový mluvčí krajní pravice. Nic více. Raději bych parafrázoval Miloše Zemana, když byl dotázán na tu ubohou loutku na Hradě, tak řekl: „Nic dobrého o něm říci nemohu a špatného říci nechci, tak neřeknu nic.“

Jsou před námi velmi důležité volby. Co si myslíte o tom, jak se spojuje levice a jak se spojila bez větších problémů opoziční pravice, tedy Svoboda a přímá demokracie (SPD) s jinými, menšími, stranami?

Je to nejen rozumné, je to nutné! Mají společnou myšlenku poslat k čertu šílené pravičáky kolem fialové vlády. Jsou v životě národa okamžiky, kdy rozmíšky musejí stranou. Doufám, že si to spojující se strany uvědomují, že tento okamžik nastal, že se musejí spojit, aby zastavili další zbídačování národa. Druhé období vlády tohoto fialového hnusu už bychom nemuseli přežít. Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 86% Ne 8% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2544 lidí

Nemáme na zdravotnictví, nemáme na mladé rodiny s dětmi, nemáme na důchodce, přestože ti si na své důchody celý život spořili, nemáme na školství, ale máme nejdražší životní náklady a máme miliardy pro zeleného feťáka a jeho okolí, přestože je veřejným tajemstvím, jak se finance, ale i materiál, který tam teče, rozkrádá. Ano, spojit se a zastavit to šílenství je nejvyšší čas a doufám, že si to aktéři uvědomují a odloží své ambice ve prospěch záchrany této republiky.

Pakliže přijmeme vývoj, který dává velké šance Babišovu ANO, nebyla by to jen kosmetická změna v čele naší země?

Jako z nouze ctnost je ANO lepší než pravicoví fialoví šílenci. ANO si, doufám, uvědomuje, že vláda musí rozhodovat ekonomicky střízlivě. Pro občany je sympatická ta vláda, která co nejméně zatěžuje zbytečnými výdaji, podpoří zdravotnictví, školství, dostupné bydlení a tak podobně. A podobně jako Maďarsko a Slovensko brzdí šílené nápady přicházející z EU. Doufám v to, přestože vyjadřování některých čelných představitelů ANO mě občas velmi vyděsí, zejména vyjadřování k té svoloči v Bruselu, k NATO, ale i k dění na Ukrajině. Udělali by dobře, kdyby se tam jeli podívat a ověřili si, jaká je pravda, aby nevycházeli jen z informací našich prodejných sdělovacích prostředků.

Co byste poradil studentovi Filozofické fakulty UK, který píše o Babišově populismu?

Obávám se, že jeho práce bude nudná a pokroucená. Protože populismus je integrální složkou každé strany a hnutí. Kdyby politici nebyli populisté, nikdo by si jich nevšiml. V praxi všichni politici slibují různé varianty modrého z nebe. Populismus je úzce propojen s propagandou. Bez populismu by nemohli okupovat ultrapravičáci vládu a parlamentní většinu. Populismus existuje v mnoha provedeních a dějiny ukazují, že nejde o ideologii, ale strategii převzetí moci – a recept na to, jak udělat vše, co je možné, pro její udržení.

Vzpomeňte na lumpárnu Ústavního soudu pod vedením Rychetského před minulými volbami! Zářný příklad máme na očích každý den mnohokrát. Fialový zločinec a jeho parta nám denně lžou tak bezuzdně, že člověk má pocit, že jejich demence dosáhla takové úrovně, že svým lžím sami věří. Věří natolik, že nás všechny mají za větší blbečky, než jsou oni sami, darebáci.

Jaroslave Doubravo, koho budete volit a proč?

To vám neřeknu, sám ještě nevím. Co vím stoprocentně, že u mě nemají šanci šílenci z fialové vlády i ti bývalí a zelení excentrici.

