Cesta do Ruska. Bartkovský vylezl a zase zalezl

Dnes se učí rusky a informace o Ruské federaci, případně o válce na Ukrajině, se snaží čerpat z originálních zdrojů. Včetně např. sociální sítě Telegram.

Před pár dny se vrátila z výletu do Ruska. Za tuto cestu dostala pořádně za uši.

„Můžete mi v ODS vysvětlit, proč jezdí asistentka vašeho europoslance Alexandra Vondry Lucie Sulovská do Ruska? Vidíte to jako bezpečnostní riziko, nebo je to v pohodě?“ otázal se šéfredaktor Rexlexu na sociální síti X.

A po chvíli pokračoval.

„V současné době je každá návštěva Ruska bezpečnostním rizikem. Nejen pro Česko. Velká média se z něj stahují a Karel Rožánek je jedním z asi posledních 10 zahr. zpravodajů. Rusové takové lidi sledují a verbují po celém světě. Pokud někdo jede do jejich země dobrovolně a je takto veřejně exponovanou osobou, je to rizikem o to větším. Pokud jste ukrajinský voják nebo civilista a ocitnete se byť jen na den v ruském zajetí, už vás nikdy k ničemu důležitému nepustí. V době aktivního válečného konfliktu, který je veden i proti naší zemi (aktivní teroristickou činností, verbováním agentů i kybernetickým bojem), je tohle chování extrémně nezodpovědné,“ zdůraznil Bartkovský.

Můžete mi @ODScz vysvětlit, proč jezdí asistentka vašeho europoslance @AlexandrVondra Lucie Sulovská do Ruska? Vidíte to jako bezpečnostní riziko, nebo je to v pohodě? https://t.co/fGqzvYgeGh — Martin Bartkovský (@bartkovskym) July 16, 2025

„Co se týče její cesty do Ruska, nemám s ní problém. Vím, proč do Ruska jela, že v tom byly i citlivé osobní důvody spojené s vážnou nemoci jejího blízkého. Také vím, že se tam setkala s českým velvyslancem Danielem Koštovalem i s novinářem Jiřím Justem, s nímž má dlouhodobě projekt o Rusku. Cestu uskutečnila na turistické vízum a za své vlastní prostředky, po poradě s řadou lidí, kteří jí pomohli zvážit různá rizika. Znám dobře její názory a byla vždy neochvějnou kritičkou ruské agrese proti Ukrajině, i v době své práce v Evropském parlamentu se podílela na vydávání knih a publikací o ruském imperialismu v think-tancích spojených s naší skupinou Evropských konzervativců a reformistů. Věřím, že jako člověk s přímou zkušeností může být pro český veřejný prostor užitečná, že k tomu přistupuje poctivě a že si rozhodně nezaslouží šikanu, zvlášť takovou,“ zdůraznil Vondra.

Lucie Sulovská pracovala jako moje akreditovaná asistentka v Evropském parlamentu několik let. Skončila po vzájemné dohodě v dubnu 2025, z osobních důvodů, neboť se chtěla přesunout do Česka a mít tam rodinu. Opustila Evropský parlament, odevzdala vstupní kartu, přístup do mailu… pic.twitter.com/cv37TP47Ne — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) July 18, 2025

„Teď můj druhý dotaz, zda to považuje ODS za bezp. riziko. Stále na něj nemám odpověď. Jako bez. riziko to uvádí BIS ve svých zprávách za poslední tři roky. Je rozdíl, když je na misi zahraniční reportér a když je na soukromé cestě asistent českého europoslance. Nikdy jsem se k práci Lucie Sulovské nevyjádřil, to tu činili jiní a pak mi za to tady sami nadávali. Nechci už tuto kauzu dál rozdmýchávat a prosím, abyste se všichni zdrželi urážek na všechny strany. Každý si sám před sebou musí obhájit, zda mu návštěva Ruska v roce 2025 stojí za to. Jen nevím, kolik zahr. reportérů zároveň oficiálně pracuje pro politiky. A kolik je takových v Rusku,“ podotkl Bartkovský.

Dostal jsem tu řadu hejtu za to, že zakazuji zahr. reportérům cestovat. Já se ale ptal na něco jiného a už mám odpověď. Lucie Sulovská stále pracuje pro Alexandra Vondru. V Evropském parlamentu sice skončila jako akr. asistentka, dál pro něj pracuje v jeho pražské kanceláři jako… — Martin Bartkovský (@bartkovskym) July 18, 2025

