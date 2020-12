Farský (STAN): Policie nereagovala, protože mocní tohoto státu jim vzkázali, že DEZA to není

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

byl bych radši, kdyby tady mohl vystoupit kolega Petr Gazdík, protože on je z tohoto regionu, tomuto tématu se věnuje, ale stal se tak trochu obětí té hry, kdy pan ministr místo, aby vystoupil v čase, kdy mohl otevřít rozpravu a umožnit vystoupit těm, (jejichž?) téma to je, tak si počkal, až proběhne hlasování, a vystoupil potom, kdy už ostatní neměli šanci na to reagovat. Přijde mi to nefér a přijde mi to nefér jako celé to jednání kolem Bečvy. Podívejme se zpátky. Bylo tady otrávených čtyřicet tun ryb, otrávená řeka a co se dělo? Ve chvilce jsme byli uvědoměni o tom, že někdo to udělal, ale DEZA určitě ne, což evidentně mělo vliv na orgány, které v tu chvíli měly jednat a ony prostě nejednaly, ony neprováděly svoji práci, lidi, kteří jsou v inspekci placeni za to, aby v takovýchto situacích - a kolik takových krizových momentů kdy v České republice bylo - a oni prostě nereagovali.

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 2711 lidí

Kde jsou ty odběry vzorků, kde jsou analýzy, kde je vytrasování v tomhle případě toho zdroje? Vždyť se nic nedělo, policie nereagovala. No nereagovala, protože mocní tohoto státu jim vzkázali, že DEZA to není. A to je ten průšvih. A to je to špatné a to se prostě přenáší do celé veřejné správy. A tady v tom případě teď můžeme říkat, že viníkem je Česká inspekce životního prostředí, že ta nereagovala. Ale kdo je za ni odpovědný? Politicky odpovědný? Kdo ji v roce 2015 rozmetal způsobem, že prostě se stala nefunkční?

Jste to vy, pane ministře Brabče, vy za ni nesete odpovědnost. Vy nesete odpovědnost za ty dezinformace, které byly vypuštěny. Vy nesete odpovědnost za to, jakým způsobem jste ovlivnil vyšetřování tohoto případu. A proto jsme už v úterý na tiskové konferenci řekli, že byste měl ze své funkce odstoupit, vzít odpovědnost na sebe a prostě odstoupit, protože toto jste vůbec nezvládl. Můžeme tady teď po pár měsících říkat o tom, jaké tady budou vyšetřovací orgány, kdo kde (vstoupí?), že dva další ze čtyř úniků budou obratem vyšetřeny. No ale co ten první, ten největší, který vy jste měl vyšetřený za pár hodin, vzkázal všem jak to je vlastně všechno jasné a DEZA to určitě není a najednou se ukázalo, že jste prostě nemluvil pravdu? A nemluvil jste pravdu ani ve chvíli, kdy jste byl žádán o informace a mluvil jste o policejním embargu, že nemůžete nic vzkázat a policie sama - a obdivuji tedy jejich odvahu a jsem za ni rád, že v tomto státě takto ještě fungují a ne všichni se nechají vystrašit - se prostě ozvala, že žádné embargo není.

Pane ministře, vaše důvěryhodnost je prostě na nule. A i když to budete zachraňovat jakýmkoliv způsobem označováním jakýchkoliv viníků, tak toho vašeho osobního politického totálního selhání už se nezbavíte.

Mgr. Jan Farský STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: Nikdo tu věc nezametá pod koberec a nevyvíjí žádný nátlak Jurečka (KDU-ČSL): Ministr Brabec kolem celé záležitosti zatím pouze mlží Blaha (ODS): Rybáři mi řekli, že doma po likvidování havárie v Bečvě vykašlávali krev Ministr Brabec: Nedokážu si představit, že by se viník nenašel, padni komu padni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.