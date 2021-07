Feranec (ANO): Buď chceme mít objektivní závěry, nebo je to politické PR

reklama

Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové,

já určitě nebudu mluvit tak dlouho jako kolega Volný. Spíš se chci zaměřit na jednotlivé úkoly, kterými chceme pověřit tuto komisi. Na začátku se určitě shodneme, že pandemie byla obrovská krize. Nebo je obrovská krize. Krize zdravotní, společenská, ekonomická. A vždycky je dobré vyhodnotit tu krizi. Jo a ještě pozor! Krize zaběhlých postupů. Jak jsme byli zvyklí reagovat na nějaké situace. Najednou jsme byli před úplně novými situacemi. A určitě je dobře, když zkusíme vyvodit nějaké poučení a nastavit do budoucna ty postupy trošku jinak. S tím určitě souhlasím.

Když se podívám na ty úkoly pro vyšetřovací komisi II A Prověřit následující (nesrozumitelné) oblasti při řešení pandemie covid v ČR a teď jsou tam body. A u toho jsem se chtěl zastavit. Nákup a distribuce ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. Tak pokud je mi známo, byla zpracována zpráva NKÚ, nevím, jak dlouho to trvalo, půl roku, tři čtvrtě roku, běží policejní vyšetřování. Neumím si úplně představit, co tam do toho přinese vyšetřovací komise, pokud by nechtěla zasahovat do vyšetřování, což je jasné, že vůbec nejde. Jestli zopakuje ty závěry NKÚ. Ale v pořádku. Dalším bodem má prověřit postupy při přijímání protiepidemických opatření ze strany vlády ČR včetně vysokého počtu rozhodnutí, která byla zrušena Nejvyšším správním soudem jako nezákonná.

U toho jsem se chtěl zastavit. Drtivá většina opatření, která zrušil Nejvyšší správní soud, byla přijímána na základě pandemického zákona a následně zákona o ochraně veřejného zdraví. A jak vznikal ten pandemický zákon? Vznikl v zásadě na základě tlaku opozice, což je v pořádku. A nebylo tam nic, co by neprošlo opozicí. Nic. Naopak, určité věci se z toho daly pryč, protože jinak by hrozilo jeho zablokování. Ano, můžeme se možná z toho poučit, jestli ten pandemický zákon ve světle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je dostatečný, jestli ho máme upravit. Ale skutečně je to odborná právní debata.

Potom je tady úkol prověřit příčiny rekordní doby uzavření škol. No tak asi jaké byly příčiny? Asi příčiny byly takové, že epidemiologové v té době považovali provoz škol za riziko. Pochopitelně můžeme detailně zkoumat, kdy jaké opatření vzniklo, jaký byl vlastně počet nakažených dětí nebo příslušníků rodin, ale to je o sběru obrovského množství informací.

A můžeme to srovnávat s jinými zeměmi, které měly trošku jiný přístup a jestli ten přístup byl lepší nebo horší. Zase je to dlouhodobá mravenčí práce. Potom je tady úkol prověřit postupy přijímání opatření, pravomoc ekonomickému sektoru - upozorňuji (na návrh?), protože tam má tiskovou chybu, jenom upravit - včetně podpůrných programů. Jenom chci říct, podle mě zatím neskončila práce komise, která řeší ekonomickou podporu, pokud je mi známo. To je ta komise, které předsedá pan Stanjura. My jsme byli seznámeni s nějakou průběžnou zprávou, ale myslím si, že to ještě neskončilo.

Ale co je důležité, ta všechna ekonomická opatření nebo na podporu ekonomiky vznikala ve Sněmovně. Vždycky byl zákonný základ, vlastně legislativní opatření Sněmovny. Až na základě toho se vyhlašovaly různé programy. A teď vzpomenu, do minulosti, jak jsme to přijímali - bonus, ten první. Upravoval se pochopitelně. Upravoval se i na základě debaty ve Sněmovně na základě výboru. A různá ta opatření - zastavení splátek úvěru a tak dále. Takže jenom chci říct, že ty postupy vznikaly tady. Ano, byl to občas pokus - omyl, ale takhle to v krizi bývá. Takže jestli budeme řešit postup přijímání zákonů ve Sněmovně, můžeme.

Potom je tady bod - prověřit zajišťování informovanosti obyvatelstva a boj s dezinformacemi ohrožujícími veřejné zdraví. Ty dezinformace, jak byly ve společnosti, probíhaly i tady ve Sněmovně. Od extrémních typu vraždí se pacienti i po jiné. Tak si vzpomeňme, jak se tady protestovalo proti zrušení biatlonu, proti zákazu letů do severní Itálie. Ta společenská debata byla úplně stejná, jak byla ve Sněmovně a někdy i ta Sněmovna živila různé dezinformace. Co je důležité, jsou po tom pod písmenem B, shromáždit - úkol pro komisi - odborné, objektivní a nezávislé podklady, analýzy a stanoviska k uvedeným (problematickým?) oblastem, to za pomoci nestranného odborného vyšetřovacího jeho týmu. (nesroz.) v souladu se zákonem o jednacím řádu.

Zase. Určitě je to dobře, ale je to práce skutečně pro - pokud máme vyšetřovací tým, budou tam právníci, zdravotníci, ekonomové, skutečně je to mravenčí práci, která potrvá nějakou dobu. Co je důležité, je C - vyhodnotit zákonnost, smysluplnost, efektivnost a odborný přístup při rozhodování o jednotlivých (problematických?) oblastech. Já jsem si doteď myslel, že zákon o zákonnosti, nezákonnosti může rozhodovat jenom soud, ale budiž, bude rozhodovat komise. Ale náš právní řád je postaven na tom, že o zákonnosti jakýkoliv opatření rozhoduje soud.

Ale nejdůležitější úkol té komise je pod písmenem D - navrhnout systémové změny a doporučení, která umožní v době pandemie minimalizovat škody, zamezit neodborným a (nezákonným?) rozhodnutím a zajistit co (nejvyšší?) podporu bezpečnostní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávacího systému a dalších (klíčových složek?) státu. Podle mě toto je nejdůležitější.

Jaké si chceme vzít poučení a - a to má být skutečně nějaká debata, velká společenská, opakuji, právníků, lékařů, ekonomů, veřejné správy - a my, to jsou obrovské úkoly pro tu komisi. Obrovské. A jak to chceme stihnout do 14. září ve 2021? Dva měsíce, nejsou to tři. Jsou to dva měsíce. Z toho měsíc jsou prázdniny. Já chápu, že členové komise budou pracovat jako včelky, nepojedu na dovolenou, podle účasti dneska ve Sněmovně to nevypadá, ale já nevěřím tomu, že tak obrovský úkol se dá stihnout za dva měsíce. Reálně je to měsíc. Nevěřím tomu. Buď chceme mít objektivní závěry, a potom tomu věnujeme ten čas a přizvěme k tomu všechny možné odborníky, anebo, anebo je to politické PR.

Z mého pohledu, (k?) tomu, jak jsou nastaveny ty úkoly a ten termín, já za sebe říkám, že to je politické PR. Že účelem je zřídit politickou vyšetřovací komisi, která řekne nějaké závěry před volbami. To je ten účel. A já se omlouvám, ale za zařízení takové komise já nemůžu hlasovat. To je dehonestace toho problému, je to dehonestace práce Sněmovny a vyšetřovací komise. Je to čiré PR. Jedině za předpokladu - a možná to tak je - že ta zpráva už hotová, že už je napsaná, že navrhovatel už má napsanou tu zprávu, už ví, jak to dopadne. Potom to dává politickou logiku. Ale ne věcnou a ne odbornou. Takže za mě závěr - skutečně nechci hlasovat pro zřízení politické vyšetřovací komise jako nástroje (nesroz.) voleb v roce 2021.

Děkuji.

