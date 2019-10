Feranec (ANO): Musím pochválit Radu ČT, že se chová transparentně

Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl v příspěvku vrátit k výroční zprávě o hospodaření. Já doufám, že můj příspěvek nevyvolá tolik faktických poznámek, a to jenom z úcty k těm, co budou mluvit ještě za mnou, nicméně pokud vyvolá, velmi rád odpovím.

Debata o hospodaření České televize se vede na jednu základní otázku: Je, nebo není rozpočet České televize vyrovnaný? Od rána to tady slyšíme. Jaká je odpověď? Když to vezmu z účetního hlediska, neboli de iure, on vyrovnaný je, neboť náklady se rovnají výnosy, schválně říkám náklady, výnosy, ne příjmy, výdaje - to je jiná kategorie. Ale fakticky on vyrovnaný není. To tvrdím já, není vyrovnaný. A dokonce tento způsob hospodaření může vést k tomu, že v nějakém krátkodobém horizontu bude mít Česká televize problém - zásadní problém.

Já to vysvětlím, proč to tvrdím. Nemám to ze žádného auditu. Podíval jsem se na rozvahu a výsledovku společnosti. Pro ty, co to neznají, jsou to ty tabulky ve výroční zprávě o hospodaření na straně 105 až 109 v roce 2016 a tam jsem si našel jednoduchá čísla. Porovnával jsem výše investic vůči odpisům od roku 2016, 2017, 2018. Platí takové základní pravidlo, říká se tomu prostá reprodukce, to znamená, že investice by měly být ve výši odpisů. A když se podívám, jaký je trend, v roce 2016: odpisy 733 mil. korun, investice 522 mil. korun - 75 %, v roce 2017 756, 415 - 54 %, v roce 2018 786, 401 - 51 %. Klesá. A víme dobře, že odpisy, i když jsou účetním nákladem, jsou z hlediska cash flow příjmem, to jsou čisté peníze, které dostávám. Nemuselo by to vadit v případě, že investice musela být odložena, něco se nepodařilo vysoutěžit, nezískali jsme stavební povolení, ale potom rozdíl mezi výší investic a odpisy by musel jít do finančního majetku, musel by se zvýšit finanční majetek. Kde jinde, když jsou to peníze cash, je to příjem, kde by měly skončit? Ale problém je v tom, že finanční majetek - to je jedno, dlouhodobý, krátkodobý, klesá. V roce 2016 2 mld. 670 mil. korun, v roce 2017 2 mld. 340 mil. korun, v roce 2018 1 mld. 925 mil, v roce 2019 1 mld. 217 mil. Na základě těchto logických čísel a logické ekonomické úvahy já tvrdím, že rozpočet není fakticky vyrovnaný a tento způsob hospodaření může způsobit problém, který bude muset sanovat buď nějaká injekce ze státního rozpočtu a nebo nějaké drastické zvýšení koncesionářských poplatků. Tento můj předpoklad by nemusel platit, pokud by platily dvě podmínky, nebo jedna z nich. První podmínka, že čísla, která jsem si vytáhl z výsledovky, z rozvahy, nejsou pravdivá. To nepředpokládám. Ověřil to auditor - Ernst & Young, to asi ne. Druhá podmínka, kdy by to neplatilo, že běžné ekonomické zákony neplatí v České televizi. To taky nepředpokládám. Je to veřejnoprávní instituce, ale stále je to firma - náklady, výnosy.

Takže znovu opakuji, z tohoto pohledu skutečně ta společnost žije z podstaty, za toho nastřádaného finančního majetku, který tam byl. Ale Česká televize hospodaří s penězi koncesionářů, s penězi veřejnosti. A veřejnost si prostřednictvím Sněmovny zvolila orgány, které ji mají kontrolovat. Jsou to poslanci, je to volební výbor, je to Rada ČT. Zpráva o hospodaření je důležitá věc, ale ta říká, jak jsme v minulosti utratili peníze. Důležitější, a to všichni, kteří jste se pohybovali trošku v ekonomice, v podnikání, víte, je rozpočet, jak můžeme ty peníze utratit. Rozpočet České televize schvaluje Rada ČT. Já vám to ukážu, (poslanec názorně ukazuje příslušný materiál), takhle vypadá rozpočet, je to veřejně dostupný materiál, který schvaluje rada a na základě něho potom Česká televize hospodaří. Je to 34 stránek, to je pěkné, problém je, že je hodně textu, hodně grafů, málo čísel, velmi málo čísel, deset velmi, velmi skromných tabulek. Když se podívám, shrnutí rozpočtu na 14 řádků, výnosy z podnikatelské činnosti asi 9 řádků, rozpis provozních režijních nákladů 29 řádků, rozvaha takhle velké firmy je na 14 řádků a výsledovka v rozpočtu, v podkladu pro schvalování je asi na 8 řádků. To každý živnostník nebo s.r.o. to má skutečně složitější. A já vzhledem k tomu, že rozpočet je o 6 mld. 670 mil. nákladů, bych se neodvážil schvalovat rozpočet, o kterém vím tak málo. Schvaloval jsem ve svém životě desetinové, setinové rozpočty firem, ale určitě jsme se tím zabývali daleko víc, daleko víc.

Já zase musím pochválit Radu ČT, že se chová transparentně. To je pravda. Já jsem si dokonce našel zápis, kde projednávají rozpočet. Je to zápis z 12. 12. 2018 a je tam tedy i zvukový záznam. Poslechl jsem si ho, bylo to velmi zajímavé. A pro mě bylo šokující zjištění, že Rada ČT projednává rozpočet 6, 67 mld. korun 25 minut - konec, tečka, stačí. (Důrazně.) 25 minut, z toho diskuse, kde se ptal jeden radní, 6 minut. Možná jsou géniové. Já bych to nikdy takhle nedokázal, možná jsou géniové. A teď co s tím? A tady kolega Faltýnek říkal: přestaňme se zabývat minulostí, zprávy o hospodaření - to už je zaúčtováno, to už je utraceno, pojďme se bavit o budoucnosti, jak to můžeme udělat lépe, nebo co můžou volení zástupci koncesionářů udělat trošku líp, ať je alespoň nějaká kontrola.

A já jsem si nad hospodařením - vůbec neřeším činnost - proto jsem si dovolil připravit doprovodné usnesení k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2016. Potom se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. A to usnesení by znělo:

"Poslanecká sněmovna

I. vyzývá volební výbor, aby při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2018 a dalších letech

a) se důkladně zabývala rozborem hospodaření České televize včetně jednotlivých nákladových položek,

b) i za využití služeb externího poradce, nezávislého na České televizi, analyzoval dlouhodobou udržitelnost hospodaření České televize, a to bez nutnosti zvyšování koncesionářských poplatků, a

c) požádat Radu České televize, aby prověřila dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize, a

II. doporučuje Radě České televize, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky důkladně a s péčí řádného hospodáře prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu, a to za účelem efektivního využití finančních prostředků získaných od koncesionářů."

Je to určitý apel na námi zvolené zástupce, zástupce veřejnosti, aby skutečně při projednávání tak zásadních věcí tomu věnovali pozornost, protože, vážení radní ČT, já si skutečně myslím, že 6 miliard 670 milionů korun českých peněz koncesionářů stojí za víc než za dvacet pět minut. (Tleskají někteří poslanci hnutí ANO.)

