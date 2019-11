Feri (TOP 09): Peníze bychom měli spíš investovat, než je spotřebovávat

Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi krátce odůvodnit své pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu.

Naše obecné stanovisko již odůvodnil pan předseda poslaneckého klubu Kalousek, ale já jsem se rozhodl ještě rozebrat jednu dílčí záležitost, která se mě jako mladého člověka týká, protože mí kamarádi jsou studenti a vztahuje se na ně takové to beneficium v podobě studentských slev. No ale zdaleka ne všichni studenti ty slevy oceňují, protože si velmi dobře uvědomují, že ty peníze ze státního rozpočtu vydávané na pouhou spotřebu prostě někde chybí a daly by se někde využít lépe. A stejně to cítím já, že bychom ty peníze měli spíše investovat, než je spotřebovávat, což je takový velmi milý eufemismus pro to je zkrátka projíst.

A tak jsem postupoval i při přípravě těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, tzn. kde bychom ty peníze mohli využít jinde, a představil jsem devět pozměňovacích návrhů. Kdybych je měl představit, na konci nadiktuji číslo sněmovního dokumentu, tak jedná se o miliardu, která je určená na stipendia doktorandům. Dále se jedná po půl miliardě na GAČR a TAČR, dále se jedná o 2 mld., které mají jít na prevenci odvodňování krajiny a obnovu přirozených koryt vodních toků, 10 mil. na krytí nákladů vzniklých v souvislosti s posílením dohledu na insolvenčních úsecích krajských soudů, to je něco, co tady řešíme opakovaně, přijali jsme insolvenční novelu, ale nedali jsme krajským soudům peníze na to, aby mohly přijmout např. vyšší soudní úředníky - insolvenční soudce ne, ale ty vyšší soudní úředníky a ten personál by rozhodně přijmout měly. Včera na konferenci v Senátu paní ministryně - ona tu není přítomna - řekla, že půjde za paní Dr. Schillerovou příští rok a pokusí se vyjednat taky nějaké peníze navíc. Věřím, že ten závazek dodrží. (Ozývá se mimo mikrofon ministryně financí.) Paní ministryně spravedlnosti. To znamená, doufám, že se jí podaří stejné úspěchy jako jiným členům vlády, vyjednat u své kolegyně nějaké peníze navíc, takže 10 mil. na insolvenční úseky. Dále 5 mil. na Ústav pro studium totalitních režimů, 10 mil. na Klokánek, miliarda z agropotravinářského komplexu rovněž na zabránění odvodňování krajiny nebo boj s odvodňováním krajiny, 3 mld. potom na regionální školství a 3 mil. na další návrh, který jsme postoupili do Senátu, a sice vládní návrh zákona o realitním zprostředkováním. My jsme totiž uložili živnostenským úřadům, tedy konkrétně republikový živnostenský úřad i Ministerstvo průmyslu a obchodu, čili tomu přidávám 3 mil., abychom mohli nějakým způsobem skutečně dostát tomu, co jsme chtěli, aby byl náležitě vykonáván ten správní dohled. A neukládali bychom tedy tím pádem těm úřadům nějakou povinnost, na kterou bychom jim nedali žádné peníze, to bych nepovažoval za fér řešení. Přihlašuji se tedy ke sněmovním dokumentům č. 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638.

A pak tu mám ještě jedná písničku na přání. Můj kolega František Vácha přišel do sálu, podíval se na tu tabuli, kde je 42 přihlášených a pak řekl něco takového naštvaného a požádal mě, jestli bych se nepřihlásil k jeho sněmovnímu dokumentu. Takže se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 3808. Jedná se o 10 mil. na přísedící, aby byla jejich práce náležitě ohodnocena. On to předkládá trošku jako evergreen, takže za něj. 3630 až 3638 a 3808.

Děkuji.

Dominik Feri TOP 09



