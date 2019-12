Feri (TOP 09): Samospráva ať si nějakým způsobem lépe pohlídá městskou policii

Děkuji za slovo. Ty argumenty, které se většinou v debatě o omezování airbnb vyskytují, tak jsou takové trošku na vodě. Když tady zmocníme radu, aby vydala nařízení a tím pádem řekla, že v nějakém období - mimochodem, co to je období, je to deset dnů, dvacet dnů, je to celé léto? Co když si hoteliéři zlobbují nějakou městskou radu, nedej bože, a ta to zakáže na jedenáct měsíců? Tak co? Je to v pohodě nebo to má rdousící efekt? Já si myslím, že to má rdousící efekt a myslím si, že Ústavní soud by takový návrh okamžitě smetl ze stolu. Ale je to skutečně úleva pro ty ostatní vlastníky sousedních bytových jednotek, když po 60 dnů v roce např. budou mít klid a pak tam bude ten nepořádek? Netvařme se, že vlastníci nemovitostí za současné situace nemají žádné soukromoprávní nebo veřejnoprávní nástroje, jak se bránit tomu, že se vedle nich v bytě koná na airbnb nějaký mejdan. Ty nástroje tady jsou, ať už je to ta policie. To, že tady zmiňujeme, že to tak jako nefunguje, tak to je potom výtka samozřejmě na tu samosprávu, aby si tu městskou policii nějakým způsobem lépe pohlídala, je-li to tak zásadní problém v tom daném místě. Stejně jako jsem tady zmínil už nástroje soukromoprávní. Čili přílepkem tady přijímat něco, co má rdousící efekt a co, nedovedu si představit odůvodnění nebo nález Ústavního soudu, kde by se v tom odůvodnění vypořádával s tím, že toto je prostě v souladu s čl. 11 Listiny, že to je v pořádku, že to můžeme takto široce udělat, připravit a ještě za takto nestandardních legislativních podmínek. Děkuji.

