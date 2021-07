Ferjenčík (Piráti): 20 let nepracovali, teď nezačnou. Problém nevyřešíte, jen ho zhoršíte

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé bych chtěl reagovat na pana Bojka. Myslím si, že tady vyhrožování fyzickým násilím skutečně není na místě. A tady nepřímo říkat, že máte chuť mu jednu natáhnout, to fakt není adekvátní jednání této Sněmovny. A takhle přesně váš projev zapůsobil a prosím trochu o uklidnění emocí.

Co se týče paní Hyťhové, tak kolega Navrkal je z Děčína, takže ví, o čem hovoří. A jenom chtěl, aby toto jednání Sněmovny nevedlo k tomu, že se lidi, turisté budou bát přijet do Děčína. (Poslanec Foldyna má poznámku z lavice mimo mikrofon.) Já klidně pojedu za panem Foldynou do Děčína, jenom poprosím, ať na mě hovoří přes mikrofon.

A poslední poznámka k paní Aulické Jírovcové. Já naprosto souhlasím s tím, že ten problém vyloučených lokalit je vážný problém této země. Vyčítám této vládě velmi, že se na to vykašlala a neudělala nic pro reálné řešení toho problému, takže pak chápu, zoufalí poslanci z pohraničních oblastí a oblastí, které jsou zasaženy tímto problémem, to pak řeší poslaneckými návrhy. Nicméně - a to je to, co já vyčítám tomuto návrhu - já mám vážné pochybnosti o tom, že tento zákon povede k tomu, že lidé, kteří dvacet let nepracovali, začnou pracovat. Rozhodně tam nevidím tu mechaniku, že by to tento zákon zavedl. Tady se prostě prodává falešná naděje, že se tím vyřeší ten problém ve vyloučených lokalitách. Podle mého názoru se nevyřeší, naopak hrozí, že se zhorší. Vyhodnotíme to za pár let, jak to dopadlo, ale já mám prostě vážné pochybnosti, že to nepomůže. A snažím se, aby ta debata byla věcná o tom, jaké mechanismy pomůžou a zlepší tu situaci obou těch skupin, jak v těch vyloučených lokalitách, tak v těch, co žijí v blízkém okolí nebo jsou v těch lokalitách a nejsou sociálně slabí. A je potřeba (předsedající upozorňuje na čas) tu situaci řešit, s tím naprosto souhlasím, ale správně.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

