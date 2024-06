Ferjenčík (Piráti): Slibuju, že ode dneška o mně jako o Ježíšovi už neuslyšíte

reklama

Dobrý den, ahoj. Tenhle dopis píšu pro vás. Pro mé podporovatele, pro mé kritiky, pro mou rodinu. Není jednoduché ho napsat, ale všichni do jednoho si zasloužíte znát pravdu. Pravdu, proč jsem se poslední tři měsíce stylizoval do podoby Ježíše. Bude to trošku delší a osobnější, takže pokud nejste na traktáty, tak jednoduše sdílejte tenhle post a přijďte k volbám!

Když jsme ve volbách v roce 2021 společně porazili Andreje Babiše a odstavili oligarchy od moci, bylo to skvělé. Naše země dostala možnost trochu se nadechnout a vrátit se k prozápadnímu směřování. Pro mě osobně, jako pirátského politika zodpovědného za naši kampaň, se ovšem jednalo o velkou prohru, za kterou Piráti draze zaplatili a se kterou nebylo - pro mě, ani pro nikoho, komu na Pirátech záleží - jednoduché se vyrovnat.

Pro mnohé jsem se stal symbolem neúspěchu. Byl jsem obrazně přibitý na kříž. Stal jsem se ve straně, kterou jsem pomáhal zakládat a dlouhá léta ji budoval, personou non-grata.

Moje výsledky ze sněmovny byly minulost. Sice jsem pomohl prosadit a vyjednat podporu pro zvýšení slevy na poplatníka, spravedlivější výplaty důchodů, zvýšení rodičovské, či svobodu pro domácí vaření piva, ale to bylo přes noc zapomenuto. Tak to holt v politice chodí. Nicméně, protože jsem chtěl na svou práci navázat, nastoupil jsem jako odborný asistent k Jakubovi Michálkovi a tři roky jsem tvrdě pracoval na tom, aby se Piráti ve vládě neztratili.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Evropa se mezitím změnila. Autoritářství, korporativismus a konzervatismus nabral na síle. Svobodou slova je šermováno hlavně ve prospěch silných a mocných. Euroskeptici si nad pozitivními vizemi dávno umyli ruce. Rusko zahájilo válku v podobě, kterou jsme si ještě v roce 2021 jen těžko dokázali představit.

Dnes stojíme před výzvami, které ovlivní nejen životy naše, ale i životy našich dětí. Stojíme před rozhodnutími, které je třeba diskutovat racionálně a zároveň neustupovat z liberálních pozic. Jsem člověk, který věří v praktická řešení. Nikdy jsem nesliboval nesplnitelné a vždy jsem hledal realistický konsenzus. Sami určitě znáte tisíc a jednu pohádku. Ty ale nepatří do politiky. Ty patří do filmů a do knížek, nebo v nadsázce do volební kampaně.

Vote Jesus.

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 5709 lidí

Když jsem se přibližně před rokem rozhodl přijmout nominaci a usilovat o místo na pirátské kandidátce do letošních Eurovoleb, věděl jsem, že mě bude čekat očistec. V politice nejsem nováček a vím, jak věci chodí. Bylo mi jasné, že na čelní místo na kandidátce můžu kvůli volbám v roce 2021 zapomenout. Nestal se zázrak, ale ukázalo se, že jsem pro Piráty přijatelný a prošel jsem sítem primárek. Dostal jsem se tak na dvanácté místo. Not great, not terrible.

Jako dvanáctka na kandidátce jsem věděl, že mediální prostor vyhrazený čelním kandidátům nedostanu a na placenou reklamu jsem neměl peníze. Tak jsem si řekl, že si kampaň alespoň pořádně užiju. Štěpán Štrébl, nejlepší volební manažer, jakého kdy Piráti měli, navrhl - po vzoru kampaně z USA - abychom zparodovali heslo Vote for Jesus. Jasně, nebudu vám lhát, bylo to o to jednodušší, že mi lidé říkají, že jako Ježíš vypadám. Jenomže já jsem se nikdy necítil být spasitelem. Jsem obyčejný člověk z pražského 3+kk, pro kterého je důležitá rodina, přátelé a dělání věcí, které mi dávají smysl.

Sestavil jsem malý dobrovolnický tým. Dal jsem dohromady nějaké peníze a zaregistroval jsem si jako jediný kandidát z celého Česka vlastní volební transparentní účet, protože mám odvahu dělat věci správně. Požádal jsem svou skvělou ženu Blanku, aby mi s tím pomohla. A vrhli jsme se do kampaně.

Pamatuji si, že jsme na samém začátku zkoušeli pracovat i s jinými nápady. Ale Vote Jesus mělo nejsilnější odezvu. A nás to začalo hrozně bavit. Kampaň šla sama, nápady přicházely, odezva na tričko i letáček byla hrozně pozitivní a pak si toho všimla internetová média.

Přitom mi šlo o jediné. Představit s čím kandiduju. Přál bych si rychlejší a akceschopnější Evropu, která se dokáže postavit Putinově hordě. Evropu, která nabízí třetí cestu v konkurenci USA a Číny. Přál bych si, aby všichni čeští studenti vyjeli během studia alespoň na půl roku do zahraničí.

S hrou na Ježíše je teď konec.

Slibuju, že ode dneška o mně jako o Ježíšovi už neuslyšíte. OK. Možná na vás čeká ještě jedno nebo dvě volební videa z nebe. Ale tím fakt končím. Od teď jdu sám za své jméno. Jdu za Piráty. A ruku na srdce, není důležité, jestli do Bruselu pošlete Marcela, Markétu, Zuzku nebo Mikuláše. Důležité je, aby v Evropě zněl hlas svobodomyslných lidí. Hlas lidí, kteří se nebojí. Hlas lidí, kteří umí bojovat. Hlavně přijďte k volbám.

Váš Mikuláš Ferjenčík

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Jen 150 tisíc korun? To je od pana Jiřího více než velkorysé Kdo povede Piráty do eurovoleb? Hlásí se stejná jména. A také... Podívejte se, kam vedly kroky jejich bývalých poslanců... Dostálová vrací úder Pirátům Drogy, nebo šamanský rituál? Manželé dostali osm let, Ferjenčík nevěří, že je to možné

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE