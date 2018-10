Fiala (ODS): Do Senátu přijde řada velmi dobrých nových senátorů

Výsledky 2. kola senátních voleb jsou dobrou zprávou pro občany - do Senátu přijde řada velmi dobrých nových senátorů. Je to dobrá zpráva pro Českou republiku - vládní většina polokomunistické vlády nebude mít v Senátu většinu. Je to skvělá zpráva pro občany a ODS. Jsem velmi vděčný, že můžeme slavit toto vítězství. Už minulý týden jsme měli dobré výsledky v komunálních volbách. Ale toto je vlastně první vítězství ODS v nějakých celostátních volbách po 9 letech. Je to pro nás šťastná sobota 13. A je to potvrzení, že ODS jde správnou cestou a vytváří silnou politickou alternativu levicové straně ANO.

