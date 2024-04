Jurečka (KDU-ČSL): Plán, jak pomoci naplnit peněženky pracujících rodin

reklama

Máme za sebou několik těžkých let a na rodinných rozpočtech se to podepsalo. Naše ekonomika se vzpamatovala, čekají nás lepší časy, a to se musí promítnout i v peněženkách pracujících rodičů.

Být rodičem je náročné. Je to náročné fyzicky, psychicky, ale i finančně. Ví to jistě mnoho z Vás, kteří tento příspěvek čtete. Od plen a sunaru až po výbavu do školy, všechno se to může zdát jako menší věci, ale je jich spousta a v součtu stojí opravdu hodně. Zvláště, pokud má rodina více dětí. Odborné odhady dokonce říkají, že vychovat dítě stojí až 4 miliony korun. Proto je důležité rodičům pomoci. Lepší budoucnost českých rodin, totiž znamená i lepší budoucnost celé naší země, která bez dětí není možná.

Zavázali jsme se v programu vlády, že pracující rodiče podpoříme a jako lidovci nabízíme náš návrh, jak na to. Jednou cestou je navýšení daňových slev na děti, které v posledních několika letech vůbec nerostly. Máme připraveno několik variant nárůstu, které zohledňují i počet dětí. Rodiče díky této změně ušetří od několika tisíc korun ročně. Například rodina se třemi dětmi může ušetřit až o 14 400 Kč více než je tomu dnes.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády

Druhé opatření je změna sociálního pojištění, která by zohlednila počet dětí v rodině. Pro rodiny s jedním dítětem by se nezměnilo nic. Naopak bychom chtěli snížit o 1% odvody pro rodiny se 2 dětmi a o 2 % pro rodiny se třemi a více dětmi. Pro rodiče by to znamenalo úsporu od několika stovek až po několik tisíc korun měsíčně, podle toho, kolik vydělávají.

Komu bychom odvod naopak zvýšili o 2 % jsou lidé nad 35 let, kteří děti nemají. Nebudeme zkoumat proč. Jestli je to vlastní rozhodnutí, nebo to bohužel nešlo. Uvědomujeme si, že to může být někdy i lidsky velmi pohnutý příběh, kdy nebylo dáno dítě mít. Taky ale víme, že bez dětí nemáme jako společnost vůbec žádnou budoucnost. Děti potřebujeme, aby u nás měl v budoucnu kdo pracovat, odvádět daně a mohl se o nás třeba i starat, jakmile to již nebudeme sami zvládat. Rodiče do další generace investují nemálo prostředků a jejich děti poté přispívají k prosperitě celé společnosti. Je proto fér, že když se někdo na výchově budoucí generace nepodílí přímo, přispěje alespoň něco málo z peněz, které za výchovu dětí vlastních přímo neutratí.

Toto je náš plán, jak pomoci naplnit peněženky českých pracujících rodin. Lidovci vždycky byli i zodpovědní hospodáři, a proto jsme zároveň představili i jak na tuto podporu rodičů chceme získat prostředky. Podle nás leží v šedé ekonomice. Z ní chceme dostat desetitisíce lidí zpátky na legální trh práce a z dodatečných daní rodiny podpořit.

Uděláme to pomocí re-VIZE dávek, kterou jsem nedávno představil. Ta zajistí, že už nebude možné jen doma čekat na dávky a nesnažit se. Skončila doba, kdy život na dávkách mohl být životní styl. Navíc v re-VIZI dávek myslíme i na ty, kteří pracovat chtějí, ale kvůli nespravedlivému nastavení systému se to prostě nevyplatilo. Vydělaná koruna navíc mohla znamenat, že o podporu chudší rodina úplně přijde. To změníme, aby se naopak každý poctivě pracující člověk poznal ve své peněžence, že pracovat se vyplatí.

Druhá cesta je dostávat lidi z dlouhodobých dluhů. Díky práci Marek Výborný a dalších, se povedlo oddlužit desetitisíce lidí, kteří splatili původní dluh a dostali druhou šanci. Už nemusí tajit své příjmy a pracovat načerno, aby vůbec vyžili. Mohou žít normální, pracovat a odvádět daně z kterých budeme mít prospěch všichni.

Kromě těchto opatření myslíme i na to, že rodiče potřebují nejen pomoc finanční, ale také příslušné služby a skloubit práci s rodinou. Proto jsme rozjeli investice do dětských skupin, letos spustíme sousedské dětské skupiny, od minulého roku podporujeme zkrácené úvazky. Zkrátka nabízíme rodinám vše, co potřebují pro svou lepší budoucnost, která znamená zároveň i lepší budoucnost pro naši zemi.

