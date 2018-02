Fiala (ODS): Je jisté, že se Evropská unie bude měnit

Dnešní setkání s premiérem v demisi Andrejem Babišem nebylo jednáním o sestavování vlády, ale o zahraniční politice a roli České republiky v Evropské unii.

Toto setkání jsem mj. inicioval ze tří důvodů:

Je jisté, že Evropská unie se bude měnit - a Česká republika se musí podílet na této diskusi a musí být aktivní a také důsledná v prosazovaní vlastních zájmů. Předpokladem úspěšné zahraniční politiky každé země je to, aby na ní byla co největší shoda u nejdůležitějších politických sil doma. ČR nemůže být silná ve svém postoji s menšinovým premiérem v demisi nebo bez důvěry, což se zdá může trvat týdny, ale třeba i měsíce.

Proto jsem dnes přišel s několika návrhy a řešeními. Jak posílit pozici ČR, jak zvýšit důvěru v pozici ČR a jak zvýšit informovanost.

Panu premiérovi jsem navrhl, aby u důležitých jednání Evropské rady informoval o průběhu jednání tak, aby relevantní politické síly v zemi věděly, co se děje a co se chystá.

Současně jsem panu premiérovi navrhl, aby došlo k vytvoření základní národní shody v zahraniční politice, která by se promítla do deklarace českých parlamentních stran k EU.

ODS je připravena udělat politický draft dokumentu jako základ takové deklarace a jednat o něm s dalšími relevantními politickými silami.

Dnes je jisté, že Evropská unie se bude měnit - a Česká republika musí být aktivně při tom. Kdyby premiér v demisi naše návrhy přijal, nebude to znamenat, že tím získá politickou a ústavní důvěru. Může to ale posílit pozici ČR v EU. A to v současné době považuji za důležitější, než naše rozpory na domácí půdě.

