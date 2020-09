Fiala (ODS): Je naší povinností poskytnout alespoň nějakou jistotu těm nezranitelnějším

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

když jsme svolávali tuto mimořádnou schůzi, tak jsme samozřejmě netušili, v jakých podmínkách se bude konat a jak se zhorší situace v souvislosti s koronavirem. Samozřejmě bych byl v pokušení teď mluvit o tom, jak neúčinná nebo účinná jsou vládní opatření, jaké zmatky fungují, proč opět máme plošná opatření a co všechno vláda slíbila a nedodržela.

Ale já to teď v tuto chvíli neudělám, protože my jsme svolali tuto schůzi proto, abychom za Občanskou demokratickou stranu tady mohli projednat tři konstruktivní návrhy. Návrhy, které mají pomoci živnostníkům, drobným podnikatelům, malým podnikatelům a krajům. Návrhy, které jsou podle nás nutné a které hlavně nesnesou odkladu. Věřím, že na debatu o tom, co se děje s koronavirem, s nemocí COVID-19, jakým způsobem k tomu vláda přistupuje a jakým způsobem to nezvládá, že na tuto debatu budeme mít v následujících dnech nepochybně dost času.

Vracím se tedy k těm třem návrhům, o kterých dnes chceme mluvit a o kterých vás chci přesvědčit, že jsou hodny spolu s dalšími návrhy opozičních stran toho, aby byly projednány na této mimořádné schůzi a aby se nestalo to, že nebude schválený program a že se tomu nebudeme moci věnovat.

Občanská demokratická strana letos na jaře navrhla odpuštění sociálních odvodů malým firmám a odpuštění sociálního pojištění živnostníkům. Vláda si naše návrhy po jistém váhání - ale to v tuhle chvíli není důležité - vláda si tehdy naše návrhy osvojila, ale, jak asi všichni víte, teď tato podpora skončila, končí. A my jsme přesvědčeni, že to za této situace není správné, že by ta podpora měla zůstat zachována až do konce roku 2020.

Myslím, že dnes je úplně jasné všem, že koronavirová krize neskončila. Dnes je také jasné, že šíření viru se prakticky vymklo jakékoliv kontrole, chytrá karanténa se rozpadla, nikdy nezačala fungovat. A myslím si, že je nám také všem jasné, dámy a pánové, že nikdo z nás neví, jak se bude situace vyvíjet za měsíc, jak to tady bude vypadat. A v této situaci -

A v této situaci, ve které jsme, je podle našeho názoru skoro naší povinností, nebo určitě naší povinností, pomoci a poskytnout alespoň nějakou jistotu těm nejmenším, těm nezranitelnějším a těm nepočetnějším účastníkům naší ekonomiky, aby měli čas se zotavit a aby měli jistotu alespoň nějaké minimální pomoci ze strany státu.

A já bych chtěl v této souvislosti požádat - a taky to dělám - vládní poslankyně a vládní poslance, aby v tomto případě nehleděli na to, že tady je nesouhlas některých rezortů, že vláda s našimi, nebo některé rezorty, s našimi návrhy nesouhlasí. Já si myslím, že to dělají z principu, je to jakýsi Pavlovův reflex. No prostě jsou to návrhy opozice, tak to odmítneme. To se nakonec dělo i na jaře, ale nakonec ty návrhy, které přišly z opozice, ale které se právě týkaly této pomoci, nakonec byly i vládními poslanci odsouhlaseny. Tak prosím vás i dnes trošku přehlédněte, nebo povzneste se nad to, jaké je stanovisko vlády a pojďte udělat něco pro živnostníky a drobné podnikatele.

V tomto případě ty argumenty vládních rezortů nemůžeme brát úplně vážně. Když tam třeba čteme, nebo slyšíme, že tento druh podpory nahradí kurzarbeit. No, i kdybych tento argument přijal, tak podle odhadu, kdy by mohl být kurzarbeit schválen a mohl začít platit, tak je to někdy v listopadu. A když slyšíme, nebo vidíme, jak jsou administrativně náročné ty projekty, které se připraví, tak je také jasné, že letos by ty peníze a tu podporu viděl vlastně málokdo.

A ti drobní živnostníci, nebo živnostníci a drobní podnikatelé, prostě nemohou čekat. A kouzlo těch našich návrhů, ta jednoduchost, je v tom, že prominutí placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance firmám do 50 zaměstnanců a prodloužení odložení a prominutí části záloh na pojistné, důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných, ta jednoduchost, to kouzlo spočívá v tom, že jsou předvídatelné, automatické, nepředstavují vůbec žádnou zátěž a všichni by je přivítali.

Další vládní argument, proč to nejde, je rozpočtový. Dohromady prý jde o 28 mld. korun. Ale to prosím není pravda. I kdyby to pravda byla, tak to přece není důležité. V této Sněmovně našel podporu astronomický dluh, astronomický schodek 500 mld. korun. A ty argumenty, které jsme slyšeli, byly, že se má jednat o investice, protože tou krizí se přece musíme proinvestovat. A přitom, když se podíváme na to, kolik z toho dluhu, z toho 500 mld. deficitu je investic, tak zjistíme podle propočtu Národní rozpočtové rady, že na investice je tam vyčleněno asi 30 mld.

30 mld. z pěti set miliard. Ani u těchto 30 mld. není tak jasné, že je vláda vlastně dokáže v tomto roce efektivně využít. Takže ten 500 mld. deficit, to je spíš jakýsi opulentní švédský stůl, z kterého premiér a další členové vlády ukrajují nebo rozdávají různé části, mají tady rezervu na to, aby si mohli kupovat voliče. Ale to není ta skutečná pomoc. Ale toto, co si my navrhujeme, skutečně živnostníkům a malým podnikatelům pomůže, pomůže to těm nejmenším a nejzranitelnějším. A jako Poslanecká sněmovna bychom také vyslali signál, že si všímáme potřeby milionů živnostníků, drobných firem, že pomáháme lidem, že udržujeme pracovní místa, že bráníme tomu, aby se firmy dostaly do platební neschopnosti. Že prostě vnímáme, co se v ekonomice děje, a že jsme připraveni pomoci.

Ten třetí návrh je trošku jiný. Ten třetí návrh, kde vás chci také požádat o podporu, je to návrh ze Senátu. Je to návrh, který nese také stopu činnosti Občanské demokratické strany. A ten návrh říká, že chceme poskytnout krajům jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 500 korun na každého obyvatele kraje. To je nejlepší investice, kterou můžeme udělat, protože peníze zůstanou v krajích, neztratí se v nějaké administrativě, nikdo je neprojí. A jsem přesvědčen, že při těch rozpočtových výpadcích, které kraje v důsledku koronavirové krize mají, tak právě tyto peníze skončí velmi rychle v regionální ekonomice, a tím pomohou ekonomice celé České republiky. Dokázali jsme to udělat v případě obcí. Byl to opět náš návrh. Náš - řekl bych i tlak, který byl nakonec úspěšný. Udělejme to i v případě krajů, bude to velmi potřebné a pomůže to samozřejmě krajům, ale hlavně to pomůže jejich obyvatelům.

Dámy a pánové, koronavirová krize nekončí, je to zjevné i z toho, jak jsme tady v polovičním formátu, jaká opatření se přijímají, že tady mluvím opět po delší době v roušce. Nikdo neví, nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat, co se bude dít v naší zemi za pár dnů, co se bude dít v naší zemi za pár týdnů, v jaké budeme situaci. Sám pan premiér ještě nedávno mluvil o tom, vykřikoval do celého světa, že Česká republika je premiantem v boji s virem. Ale pokud jsem ho dobře poslouchal, tak včera v médiích připustil, že Českou republiku čeká těžký podzim. A já v tomto případě výjimečně s panem premiérem souhlasím. A bohužel na tom, že nás čeká těžký podzim, nese kus viny, velký díl viny i vláda, která promarnila řadu měsíců, které měla k tomu, abychom se připravili na horší scénáře. Řadu měsíců, které vláda získala díky neuvěřitelné disciplinovanosti českých občanů, české společnosti, letos na jaře. Byly to měsíce, kdy jsme se mohli připravit na další souboj s koronavirem a ty poslední měsíce místo toho byly ve znamení chaosu, absolutního chaosu a diletantismu.

Ale já si dnes nechci vyřizovat účty s neschopnou vládou, nebudu to dělat, bude na to ještě dost příležitostí. Já dnes chci, abychom pomohli statisícům lidí, kteří tu naši pomoc budou v dobách nejistoty, která nás čeká, i nadále potřebovat. Proto jsme sem přišli s těmito třemi - za Občanskou demokratickou stranu - třemi konstruktivními návrhy, a já bych očekával, žádám vás o to, aby je podpořili i poslanci a poslankyně vládní koalice.

Děkuji za pozornost.

