Fiala (ODS): Lidé jsou často zmatení, protože co platí dopoledne, neplatí odpoledne

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Tady se často používá fráze - nechtěl jsem už vystupovat, ale. Já tu frázi nepoužívám, ale dnes se k ní přihlásím. K mému vystoupení mě vyprovokovala slova pana ministra zdravotnictví. A budu na některé věci reagovat, protože ono se to netýká jenom minulosti, ale týká se to i toho budoucího postupu a toho plánu, kterého se tu stále nemůžeme dočkat.

Pane ministře, vy jste tady mluvil o tom, že v lednu nemohl nikdo vědět a nemohl nikdo tušit a jak jste postupovali dobře a tak dále. Ale já vám chci připomenout a chci to připomenout i této Sněmovně a veřejnosti, že byli lidé, odborníci, lékaři, kteří mohli tušit, věděli a báli se toho možného vývoje. A byl to pan docent Bohuslav Svoboda, poslanec Občanské demokratické strany, který tady vystoupil a řekl v tom svém vystoupení, že nechce vyvolávat paniku, ale že by měla Sněmovna a lidé v České republice dostat ujištění, že je vláda schopna reagovat, pokud se věci nebudou vyvíjet tím směrem, jak bychom si všichni přáli.

A v tom svém vystoupení mluví o tom, jakým způsobem se koronavirus šíří v Číně, co to znamená, co to znamená z hlediska transferu občanů mezi Čínou a evropskými zeměmi, co znamenají možné mutace tohoto viru a že je prostě potřeba počítat s různými variantami vývoje a že se na ně Česká republika musí připravit a že on chce slyšet od vlády ujištění, že jsme na různé varianty toho vývoje, i ty negativní, připraveni. To tady proběhlo a to, co vám nepochybně vyčítáme a budeme vám vyčítat, je to, že jste tuhle debatu nechtěli vést, že jste ji nechtěli slyšet, že jste nechtěli odpovídat na ty otázky a že jste prostě nepočítali - a vy to i sám dnes přiznáváte - nepočítali s některými variantami, které se ale nakonec bohužel ukázaly jako reálné.

A prosím netvrďte, že to nikdo nevěděl a nemohl to vědět. Tady Bohuslav Svoboda vystoupil s tím, že ty varianty jsou bohužel možné a že se na ně musíme připravovat. Ne že by to věděl, jak to bude, ale věděl, že je možné, že se ta situace nebude vyvíjet tak, jak jsme si všichni přáli a jak Ministerstvo zdravotnictví připouštělo jako jedinou možnost. A připouštění této jediné možnosti a zabránění debaty v Poslanecké sněmovně byla chyba, která nás stála čas a lepší přípravu.

Druhá poznámka. Mluvíte tady o příznivých křivkách, příznivém vývoji. My bychom si všichni přáli, aby to tak bylo a jsme šťastni z každé dobré zprávy a budeme rádi, když ta křivka bude taková. Ale - už jsem o tom mluvil ve svém vystoupení a zopakuji to znovu - odborníci mluví opakovaně o tom, že se netestuje dostatečně. Řada těch křivek, na které se odvoláváte, se vztahuje k počtu testů, které jsou denně prováděny, ale ty počty testů se každý den liší a kromě toho ty testy uvádějí pouze počty testů, nikoliv počty testovaných osob. Proto některé ty údaje, nebo ty závěry, které z toho vyvozujeme, nejsou úplně relevantní.

Znovu opakuji, já si přeji, aby ten vývoj byl takový, jak to vypadá, jak jsou ta čísla interpretována a pokud to tak bude, tak je to dobře. Ale každý odborník nám dnes říká - a nemám důvod, proč bych mu nevěřil - že abychom to věděli, musíme testovat mnohem víc a mnohem reprezentativnějším způsobem, než jak testujeme dnes. Mluvím o tom i proto, že bych od Ministerstva zdravotnictví, od vlády, tady dnes očekával i nějakou představu toho, jak zvýšíme počet těch lidí, kteří jsou testováni, osob, kteří jsou testováni, a jak zajistíme to, abychom měli opravdu relevantní data a podle nich se mohli rozhodovat.

Pokud se týká těch ochranných pomůcek. My bychom, pane ministře, vážení členové vlády, i pochopili, že se staly chyby, že se všechno nemuselo podařit, že některé věci nešly tak, jak bychom si všichni představovali. Ale co pochopit nemůžeme a co nedokážete ani dnes vysvětlit, je, proč vláda neříkala pravdu, proč nepostupovala otevřeně, proč jste nám na tiskových konferencích tvrdili, že jsou ochranné pomůcky. Ale co nám, lidem. Lékaři, zdravotní sestry, lidé v terénu, věděli, že ty zdravotní pomůcky nemají. Vy jste mluvili o tom, že jsou a že je každému dovezete.

A kdyby se to stalo jednou, ono se to stalo i podruhé. Znovu jste to tvrdili v případě seniorů, v případě domovů pro seniory, v případě sociálních služeb. A situace byla znovu stejná. Ty pomůcky prostě ti lidé neměli. Kdybyste mluvili otevřeně, řekli - nedaří se sehnat, nepovedlo se to, nemáme je, budou za týden - tak bychom zase byli svědky kreativity lidí tak, jak jsme toho byli nakonec svědky v případě těch roušek a pomoci dalších a dalších podnikatelů, kteří prostě sháněli na svoje náklady tady tyto ochranné pomůcky a pomohli. Ale otevřenost vlády v této kritické situaci, pravdivé informace, to je základní předpoklad toho, abychom si s tím poradili, abychom uspěli. A ta z vaší strany, pane ministře, prostě nebyla, ani od ostatních - neříkám, že všech - ale i od dalších členů vlády.

A dnes se vás znovu ptám, kde je nějaký plán. Vy říkáte po Velikonocích. Ale proč dnes, když jdete žádat o prodloužení nouzového stavu, alespoň s nějakým plánem nepřijdete? My jsme neslyšeli vůbec žádný. Jaká je představa o ochraně rizikových osob, jaká je představa o zvýšené ochraně seniorů, jaká je představa o zvýšené ochraně osob, kteří mají sníženou imunitu? Což je základní předpoklad. Vždyť to všichni čteme a slyšíme a mluvíme s odborníky, máme je kolem sebe. To je základní předpoklad toho, abychom mohli zmírňovat ta opatření, což všichni chceme. Jaký je tady plán, jaká je představa vlády? A místo plánu a místo toho, abyste dnes mohli na půdě této Sněmovny, před námi a před veřejností, ty věci jasně vysvětlit, tak se dočkáme jenom mlhavých odpovědí a obhajoby minulosti, která navíc nesedí.

A já tady mluvím - Občanská demokratická strana, ať nemluvím za ostatní - tady mluvím za lidi, kteří se na nás obracejí, a kteří jsou prostě postupem vlády jednoznačně znejistěni. Několik dní, týdnů, tu posloucháme, že se vláda řídí doporučením odborníků, v jejichž čele stojí pan profesor Prymula.

Pan profesor Prymula řekl na veřejnosti: budeme promořovat populaci. Na to vystoupí členové vlády a řeknou: v žádném případě tohle není pravda. Tak řídí se vláda postupy, doporučením odborníků, postupy, které navrhuje pan profesor Prymula nebo je to nějaké jiné politické rozhodnutí, podle nějakých jiných kritérií? I toto dlužíte veřejnosti, abyste vysvětlili. Lidé jsou z těch opatření často zmateni, neví, které platí, protože to, co platí dopoledne, neplatí odpoledne nebo druhý den. A kromě toho ani nějakou představu o tom, jak budete postupovat dál, co budou další kroky, jakým způsobem zajistíte ochranu rizikových skupin, jakým způsobem vytvoříte podmínky pro to, abychom prováděli jakousi liberalizaci, abychom se dostali zpátky k normálnímu životu, jaké podmínky pro to jsou a jak je chcete naplňovat. Nic takového jsme tady neslyšeli. Takže, pane ministře a členové vlády, to nejsou výmysly opozice, to není žádný politický boj. My jsme hlasem lidí, kteří tyto otázky kladou. A my tyto otázky přenášíme do veřejného prostoru. My máme právo po vás žádat, abyste na ně odpověděli.

