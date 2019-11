Fiala (ODS): Místo přehledného podnikatelského prostředí nejistota

„Pět let posloucháme od Andreje Babiše, jak v EU zařídí přenesení daňové povinnosti u DPH. Loni v říjnu jsme byli svědky jeho oslavných statusů o tom, jaký je velký diplomat, když došlo ke schválení tohoto systému výjimek. A nyní, o více než rok později, zjistíme, že vláda nemá připravené potřebné právní předpisy a k jejich přijetí dojde nejdříve na konci příštího roku. Máme zde tedy opatření, které bude platit maximálně rok a půl. To je to stabilní a předvídatelné daňové prostředí, o němž se píše v programovém prohlášení vlády?“ říká předseda ODS Petr Fiala.

Mechanismus přenesené daňové povinnosti u DPH z dodavatele na odběratele je časově omezen, neboť 22. června 2022 má v rámci EU začít fungovat nový systém pravidel pro DPH. Dle vyjádření ministerstva financí jej budou české úřady schopny zavést nejdříve na konci roku 2020.

„Je nesmysl zavádět reverse charge na tak krátkou dobu. Velká část firem bude muset přejít na nový systém placení a vykazování DPH, aby se systém ani ne za dva roky vracel zpět. To by pro firmy znamenalo další zbytečné administrativní náklady v řádu desetitisíců korun. Vláda podnikatelům s daněmi nepomáhá a je to vidět na každém kroku. V současnosti projednávaná novela daňového řádu má např. prodloužit lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů DPH z 30 na 45 dní a učinit tak z podnikatelů nedobrovolné věřitele státu. Podnikatelé jsou stále pro hnutí ANO terčem a ‚dojnou krávou‘,“ dodává místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec

