Fiala (ODS): To je taky výhoda demokracie. Nikdo není nenahraditelný

Premiér říká, že „my tady dáváme stovky miliard“, „jsme nejlepší v Evropě“, „my vracíme peníze do ekonomiky“. „Opozice mi nemá co říct…“ Nejsou to ale náhodou peníze občanů a není v demokracii normální se bavit o tom, co se s nimi děje?

„Jo, já nevystupuji ve Sněmovně, protože to není racionální debata.“ „Senát a opozice dělají všechno proti občanům… Zbourali projekt digitalizace daní… Tak to je naše opozice. Tak s nimi se máme bavit? O čem teda…“ No o všem, pane premiére, protože v demokracii to tak prostě je. A jestli vás to nebaví, tak odejděte! To je taky výhoda demokracie: nikdo není nenahraditelný.

