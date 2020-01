Fiala (ODS): Úspěšná země i bez kouzelnické hůlky Harryho Pottera

Předseda vlády říká, že kdyby měl kouzelnickou hůlku Harryho Pottera, už bychom se měli jako ve Švýcarsku. Zapomíná, že naše země mezi nejlepší na světě už patřila v období první republiky. Nevládl však tady žádný Harry Potter, ale lidé jako Masaryk, Rašín, Švehla a další. Tito politici měli jasnou a reálnou vizi a nesnili v nějaké jiné dimenzi. Pracovali, přemýšleli, co zlepšit, ale nenapadlo je náhodně slepit všechno možné i nemožné dohromady a vydávat to za investiční plán za 8000 miliard. A to je přesně ono: předseda vlády by měl místo nesmyslů předložit konkrétní a rozumné návrhy na řešení problémů, kterými se musíme zabývat. Opět to neudělal.

Peníze. V posledních letech rychle roste inflace. I když rostou mzdy, lidem se často nežije lépe, protože se zvedají i ceny. Co s tím? Vláda slíbila rozumnou věc: že zruší superhrubou mzdu, tím by lidem vzrostly mzdy. Ale nic neudělala. Bohužel ministři jsou akční, jenom pokud mají chránit dotace pro Agrofert. Tak jsme návrh na zrušení superhrubé mzdy vypracovali my. Vláda ho odmítla. Dokonce jsem předsedovi vlády navrhl, abychom společně podepsali smlouvu, že do roka a dne ve Sněmovně superhrubou mzdu zrušíme. Všechny hlasy ODS by byly jisté. Jak to dopadlo? Odmítl podepsat…

Bydlení. Velký problém, nejenom pro mladší lidi, ale pro každého, kdo se chce přestěhovat, třeba za prací. Ceny nemovitostí letí vzhůru, ale i ceny nájmů. Bydlení ve vlastním přitom nemá být nějaký luxus: má být dostupné každému, kdo pracuje a snaží se. Jenže bytů je málo. A nestaví se, protože vyřízení všech povolení trvá roky. V žebříčku délky stavebního řízení se stále propadáme. Proto navrhujeme změny stavebního zákona, které by pomohly. Proto také navrhujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Silnice. Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě píše, že v roce 2018 byly zprovozněny jen 4 kilometry dálnic. Co na to předseda vlády? Snaží se tuto smutnou statistiku „vylepšit“ tím, že jako „nové“ započítává i rekonstruované úseky D1. A samozřejmě za to může ODS, i když Ministerstvo dopravy má už 6 let hnutí ANO. Zatímco premiér mluví o minulosti, my chceme navýšit investice do infrastruktury na 3 % HDP.

Reforma penzí. Každý ekonom vám dnes řekne, že současný systém je neudržitelný. Žádný poctivý politik nemůže říct lidem pod čtyřicet let, že dostanou slušný důchod. Problém, který ale má řešení. My konkrétní body navrhujeme. Opakovaně nabízím premiérovi: pojďme o tom jednat, rozumnou reformu podpoříme.

Česká republika má na to být úspěšnou zemí i bez kouzelnické hůlky Harryho Pottera. Ale místo mediálního cirkusu a show potřebujeme konkrétní plán ZDE. Abychom ho mohli realizovat, musíme ale porazit Lorda Voldemorta.

