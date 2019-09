Fiala (SPD): Jediným zásadním prezidentovým hříchem je politická nezávislost

Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo,

pokud se budeme dívat na problém podání senátní žaloby na prezidenta republiky pouze úzkým pohledem české politiky, musel bych především říct, že trestuhodně maříme čas projednáváním politické ješitnosti kolegů ze Senátu, kteří zřejmě nemají nic lepšího na práci. Maříme čas, který bychom měli věnovat práci pro voliče. Pro občany této země. Situace je ale přece jen trochu jiná.

Jestliže pohlédneme na návrh žaloby v širším politickém kontextu, pak zjistíme, že zapadá do řady událostí, které se dnes odehrávají na významném spektru světové politiky. Protože tady už dnes zaznělo mnoho právních analýz celé té žaloby a pravděpodobně ještě zazní, dovolte mi, abych se právě věnoval tomu širšímu kontextu.

Ve Velké Británii, která je kolébkou evropské i světové demokracie, dnes prožíváme politickou krizi zcela záměrně vyvolanou lidmi, kteří odmítají respektovat výsledek referenda a odmítají připouštět i možnost tuto krizi řešit prostřednictvím demokratických parlamentních voleb. Ve Spojených státech považovaných za pilíř svobody probíhá dnes pokus odvolat zvoleného prezidenta. V řadě zemí se organizují mediální a protestní kampaně, jejichž smyslem je jediné: popřít výsledek voleb, pokud se nehodí, odvolat vládu a nedemokratickým způsobem ovlivňovat politiku země. Používám proto pojem majdanizace politiky. V případě České republiky to znamená, že o rozhodování v České republice by rozhodovala organizovaná síť aktivistů a jak říkají někteří jejich experti - potřebujeme do ulic dostat 3,5 % populace - a nikoli voliči v demokratických volbách.

O co tedy dnes v politice jde? Tento týden to popsal velmi výstižně americký prezident Donald Trump ve svém vystoupení v OSN. Jde o střet globalistů a vlasteneckých sil v jednotlivých zemích. Vlastenců a patriotů, kteří odmítají vzdát se národních zájmů a přeměnit společnost v globalizovanou masu pracovních sil a spotřebitelů. Globalisté nepotřebují skutečnou demokracii. Proto jí také valem ubývá. I v prostoru Evropské unie, neboť se zmocnili projektu evropské spolupráce. Proto dnes majdanizují politiku, vystupují proti referendu, přímé volbě a odvolatelnosti politiků. Referendum a přímá volba politiků, to jsou věci, které jim komplikují jejich schopnost manipulovat demokracii. Základním nástrojem pro manipulaci s demokracií je systém politických neziskových organizací s politickým programem, které infiltrovaly státní správu. Infiltrovaly ji proto, aby mařily výsledky voleb a fakticky zajistily podřízení českého státu nadnárodním zájmům bez ohledu na jakýkoliv výsledek voleb. Účelovost této žaloby, kterou dnes máme projednávat, vyniká především ve srovnání s kroky, které ve svém úřadě učinili předchůdci prezidenta Miloše Zemana. Především mám na mysli kroky prvního českého prezidenta Václava Havla. Každý objektivní a nezaujatý pozorovatel politiky musí konstatovat, že prezident Zeman využívá velmi široce svých pravomocí, ale mantinely Ústavy neporušuje. Jediným a troufnu si říct zásadním politickým hříchem současného prezidenta je, že je ve svém jednání politicky nezávislý, neboť má silný mandát od svých voličů. Je nezávislý na zákulisí politických kabinetů a je schopný se rozhodovat pouze na základě své politické odpovědnosti a svého svědomí vymezeného přísahou prezidenta na Ústavu České republiky. To je v očích globalistické lobby neodpustitelný hřích, neboť tito lidé ničí vše, co nemohou kontrolovat. Proto brečí, že dovolili přímou volbu prezidenta. Proto dnes podávají žalobu a chtěli by přímo voleného prezidenta odvolávat. Není pochyb o tom, že politický střet, o kterém mluvil prezident Spojených států amerických Donald Trump, se bude prohlubovat. Čas velmi dobře ukáže, že to bude střet zásadní a velmi ostrý. Každý politik v této zemi bude muset postupně jasně říct, jestli chce, aby tato země měla budoucnost, jestli chce, aby tato země byla vlastnictvím českého národa, anebo reprezentuje cizí zájmy. A těmto cizím nadnárodním zájmům chce sloužit.

Dnešní hlasování o návrhu, který přišel do Senátu, je jedním z lakmusových papírků, kdo a kde, na jaké politické pozici v této podle mého názoru zásadní věci stojí. SPD bude bránit naše národní a státní kořeny, budeme také bránit zásadní demokratické principy a tedy i přímo zvoleného prezidenta.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): Za obsah žaloby bych se musel jako advokát stydět Farský (STAN): Když dneska ústavní žalobu nepodpoříte, rozhodujete za Ústavní soud Fiala (ODS): Pokus se všemi nedostatky je určitě lepší, než neústavní podřízenost Valachová (ČSSD): Prezident a předseda vlády jednali v politickém souladu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV