Fialová (ANO): Takto vypadá ta změna a to pusťte nás na ně?

Tak na své 9. schůzi dostala DEMOKRACIE zcela nový rozměr…

Malé shrnutí:

Jedním z hlavních bodů byla spolecnost rozdělující novela Pandemického zákona. Tento zákon vrátil s návrhem na zamítnutí pro vládní Senát. Už to samo o sobě měl být pro Vládu zdvyžený prst. Ale to přeci nic pro Vládu 5koalice neznamená, máme pohodlnou většinu, tak si můžeme dělat, co chceme a tady to teprve začíná.

Schůze byla oficiálně zahájena v úterý 15. 2. 2022 ve 14 hodin, ještě ten samý den po 20 hodině se odehrála první rána, kdy bylo přerušeno slovo řečníka pro nepřítomnost ministrů a po krátké pauze zneužil situaci předsedající schůze a dal proceduálně hlasovat o jednání schůze po 19, 21 hodině a dále. Tím byl zcela ohnut zákon. (Nevedla se rozprava, zda legislativní stav nouze trvá, návrh na prodloužení nebyl podán do 19 hodiny a nebyl řečen na mikrofon a bylo odejmuto slovo řečníkovi.)A já se sama pro sebe ptám: co bude následovat? Když samozvaný DEMOblok dokáže ohnout jeden zákon, proč by nemohl ohnout i jiné…. Takže občane, ty vše dodržuj, ale zástupci toho dle jejich správného výkladu demokracie mohou vše.

16.2. 2022 ve 20:45 se konečně dostala řada po scválení pořadu schůze (která může být díky předchozímu kroku celá zpochybněna) na samotnou novelu pandemického zákona, kde opět byla omezena řečnická doba.

17.2. 2022 cca ve 3:20 mělo dojít k samotnému hlasování, kdy vládní poslanci potřebují min. 101 hlasů, aby mohl být zákon přijat. Ten na který tak v legislativní nouzi spěchali, jako prevenci na podzim. Kdy v tomto státě existují nástroje, jak krizové situace zvládat. Ale to by nemohla být vláda pokrytců. No a co se nestalo: Vláda, která má pohodlnou 108 většinu nezajistila svých potřebných 101 hlasů, takže si odložila hlasování na pátek 18.2. 2022 na 13 hodinu. Zákona, který tak spěchá, na den, kdy končí vyhlášený stav legislativní nouze… Tak snad paní a páni ministro-poslanci (pan premiér, ministr spravedlnosti, ministr financí, ministryně obrany, ministr vnitra a ministr školství) přijdou vyspinkaní do práce. Ano ti, kteří nám z Vlády tento zákon poslali.

Závěr: Kdyby nebylo potřeba ukazovat aroganci moci, tak jsme těch cca nonstop 38 hodin mohli strávit nad věcmi, které lidem mohou pomoci. Za 4 hodiny začíná námi svolaná schůze nad energetickou situací. Nechci domýšlet průběh, ale asi tuším, jak debata bude probíhat. S pokorou jsem respektovala výsledek voleb, chápala vůli občanů, ale nečekala jsem ani v tom nejčernějším snu, že takto bude vypadat ta změna a to pusťte nás na ně…

