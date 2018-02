Filip (KSČM): Každý problém má řešení

Při mých setkáních s občany se vždy snažím poradit, jak zádrhel vyřešit. Letošní zima způsobila problémy nejen řidičům, ale i v obcích a městech. Senioři raději nevycházeli a s nostalgií vzpomínali na uklizené chodníky a přechody. Tento problém je řešitelný. Je třeba se nebát a poukázat na tento nešvar na obci či městě. Pokud nebude sjednána náprava, svou stížnost důrazně opakovat a to i v případě, že chodník má udržovat soukromník. Jiní si zase stěžují na programy České televize. Přesto že ji nesledují, musejí ji platit. Řešením je televizi odhlásit, ušetřit 135 Kč měsíčně, ale tím se připravit o programy ostatních televizí. Rozhodně však KSČM nemá ve svém volebním programu privatizaci České televize, jakožto veřejnoprávní služby. Různé podivné privatizace a prodeje nám dodnes ztrpčují život, jako např. privatizace OKD, Mostecké uhelné a jiných. Další stížnosti jsou i na nedostatek určitých léků, což v některých případech vede i k ohrožení života občanů. Tento problém je třeba urychleně řešit na úrovni ministerstva zdravotnictví, na čemž budeme důrazně trvat. V mnoha městech je problém s parkovacími místy a to především na sídlištích. Naštvaní jsou lidé ale i záchranáři a hasiči. V mnoha případech se nemohou dostat k člověku, který je v ohrožení života, nebo také k požáru. V těchto případech by měli příslušní úředníci na městech urychleně hledat řešení i za přispění občanských aktivit. Sídliště a parkovací plochy byly navrhovány před mnoha lety, kdy lidé nevlastnili osobní automobily v takovém množství, jako dnes. Naskýtá se otázka, kam s nimi? To jsou jen náznaky problémů, které lidem komplikují život. Většina má však řešení. Jen se nesmíme bát na problém upozornit, či se pustit do jeho řešení. Budeme-li mlčet, nápravy se nikdy nedočkáme.

Převzato z profilu.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

