Filip (KSČM): Předseda Jurečka a Pekarová Adamová, něco tak odporného už jsem dlouho neslyšel

Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, víte, rozumím vyjádření pana předsedy Kalouska, který má jiný ekonomický názor, než má současná vláda. Nerozumím ale vůbec farizejskému vystoupení jak předsedy Jurečky, tak paní Pekarové Adamové. Tak vy jste tady navrhli přesuny v řádu sta miliard korun, podpořili jste jenom ty programy, které se týkaly výdajů, a to ještě výdajů pouze těch, kteří jsou podnikatelé, zaměstnávají, ale podpora těch, kteří pracují za mzdu, ta tady byla minimální od vás v tom minulém období, po celý rok té pandemie. A vy tady chcete vyčítat, že Komunistická strana Čech a Moravy přesunula z Ministerstva obrany 10 miliard do rezervy, vládní rozpočtové rezervy, abychom mohli případně financovat - a já jsem to tady říkal ve svém vystoupení - vojáky, policisty, hasiče, kteří budou pomáhat zdravotníkům? To chcete vyčítat? Takové farizejství, něco tak odporného už jsem dlouho neslyšel! Protože řekněme si to úplně na rovinu, nikdo tady nebere jedinou korunu těm, kteří pracují s tou pandemií, která je celosvětová, zahrnuje opravdu výrazné snížení ekonomiky všech států Evropy, a dokonce téměř na celém světě. Říkám téměř, protože některé státy se s tím vypořádaly.

Ale vy mi tady chcete vyčítat z ideologických důvodů návrh, který posiluje a rozvazuje ruce vládě k tomu, aby mohla řešit tu pandemickou krizi? Vy si opravdu myslíte, že ti lidé jsou tak hloupí, že vám to uvěří? Že si nespočítají, že jedna a jedna jsou dvě? Já jsem to tady říkal při tom svém projevu, že je možné, že se to vrátí do kapitoly Ministerstva obrany, ale ne na nákup toho nebo onoho, ale na to, že ti vojáci budou muset sloužit za ty zdravotníky, ať už za lékaře, nebo za zdravotní sestry. Ale to se vám to krásně vykřikuje, když si myslíte, že jsou lidé hlupáci. Lidé hlupáci nejsou, oni to dobře pochopili, co jsme udělali, a ano, já mám jedinou obavu, že vláda se rozhodne, že to nedá na řešení pandemické krize a že to dá zpátky do nákupu vojenské technicky. Ale ten nákup vojenské techniky není pro rok 2021. Není! Všichni víte, všichni, jak jste tady o tom hovořili, dobře víte, že ten nákup se odehrává nejdříve od roku 2022 do roku 2026. Co to tady vykládáte? Vy si opravdu myslíte, že ti lidé nepochopí, o co jde? Přestaňte s tím! Celou dobu roku 2020 jste tady jenom se snažili rozvrátit ten postup české společnosti k tomu, aby překonala tu krizi. Pokaždé, kdykoliv jsme tady hovořili o tom, jestli bude, nebo nebude nouzový stav, jste hovořili o tom, jako by nebylo důležité, jaká je ochrana zdraví občanů, jestli je cena života taková, že se musíme vzdát toho nebo onoho, té nebo oné možnosti jít do restaurace, nebo nejíst do restaurace. A to nezpochybňuji ty ekonomické dopady právě na ty, kteří podnikají v tomto oboru. Ale tohle přeci není normální. Buď si tedy uvědomíme, v jaké jsme situaci, a když mluvíme o krizi, tak tu krizi bereme tak, že existuje nějaká hierarchie hodnot. A pro mě je opravdu život a zdraví občanů nejvyšší hodnota. Nejvyšší hodnota! A proto jsme na tom tak trvali. A není to nic, co by poškozovalo Českou republiku v zahraničí, není to nic, co by snad znamenalo neplnění závazků z mezinárodních smluv.

To Komunistická strana Čech a Moravy nikdy neudělala za 30 let. Že bychom udělali krok, který by znamenal, že nebudeme plnit mezinárodněprávní závazky. Že někteří to tady rádi obcházejí a krásně hovoří, ale nejsou ochotni přijmout, že z toho závazku také vyplývá nějaká povinnost vůči nám, a že si musíme přiznat kde stojíme, to je realita. Ale nezlobte se na mě, já nehodlám mlčet k tomu, že tady obviňujete Komunistickou stranu Čech a Moravy, že by snad zneschopnila armádu. To přece není pravda. Je-li dnes Armáda České republiky bojeschopná, co udělá, nebude schopnou armádou prvního ledna. To, že neobjednáme nebo nezaplatíme zálohu na dodávku, která bude realizována v roce 2024? Nedělejte si ze mě legraci, ale hlavně si nedělejte legraci z občanů České republiky.

