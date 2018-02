Filip (KSČM): Zadržení Saleha Muslima nabízí víc otazníků, než odpovědí

Zadržení kurdského předáka Saleha Muslima v České republice považuji za politováníhodnou skutečnost, která nabízí víc otazníků, než odpovědí.

Stojí zde základní otázka, která evropská země poskytla S. Muslimovi víza a které země před příjezdem do České republiky navštívil. Proč právě Česká republika byla opět vmanipulována do situace, kdy se ocitla v hledáčku geopolitických zájmů a je stavěna do podivného světla, což si opravdu za tak složitou službu ostatním zemím, nejen EU, v Sýrii nezaslouží. Ale nakonec staví do podivného světla i vztahy s Tureckem. Nemůžeme přehlížet skutečnost, že v případě vydání kurdského funkcionáře do Turecka mu hrozí mnohaletý žalář, vždyť se angažoval osobně prezident Turecké republiky, který označil kurdského funkcionáře za teroristu. Jeho osud tím může být zpečetěn a představa nezávislého, spravedlivého soudu se vytrácí a směřuje k pouhé iluzi. Nehodlám se vměšovat do rozhodování soudů v České republice, plně respektuji jejich nezávislost, ale ctím i princip subsidiarity, tedy práva rozhodnout platně pro celou EU. S ohledem na humanitární důvody i roli S. Muslima v boji s Islámským státem, ale také skutečnost, že dotyčný se pravděpodobně žádného porušení zákonů v EU nedopustil, nejsou tak dány důvody vazby, jak shledal soud a je tak možné, aby vycestoval do země, ze které do EU vstoupil. Je to, dle mého názoru, nejlepší ze všech špatných řešení, kterým bude muset Česká republika čelit.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



autor: PV